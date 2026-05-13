Extel发布 2026年亚洲最佳管理团队排名
EINPresswire.com/ -- 今日，Extel（前身为机构投资者）公布了第 16 届亚洲（除日本/澳新地区）最佳管理团队调查结果，评选出了在维护公司治理标准并促进对企业的投资方面表现卓越的亚洲领先的 CEO、CFO、投资者关系负责人、投资者关系项目、ESG 表现以及公司董事会特征。 共有195家企业（高于 2025 年的 126 家 ）在以上类别中获得公开排名，成为“尊祟企业”，其中55家企业更是获得了备受瞩目的“最受尊祟企业”称号。
要获得“最受尊祟企业”称号，企业必须在综合、买方及卖方排名的六个类别中累计获得15分或以上的加权分数 ，其中每个第一名计3分，第二名计2分，第三名计1分。
本次调查共有来自1,249家投票机构的5,581名投资者、投资组合经理和分析师参与，共提名了23个行业中的2,520家企业（较2025年的1,668家有所增加）和2,728名个人（2025年为2,367名）。其中包括来自1,090家买方机构的4,743名买方专业人士，这些机构在亚洲（除日本外）股票持仓规模估计约为2万亿美元），以及来自159家机构的838名卖方分析师。
2026评选相关趋势
1. 公司在不同维度排名表现存在更大差异：2026年的结果揭示了显著的“差异化鸿沟”，获得“全明星”评级（在全部六个绩效类别中均排名第一）的企业数量有所减少。这一变化凸显了我们优化评估方法的有效性，该方法能够精准识别具体的运营优势与劣势，从而摆脱“通才”式的认知，转而对领导层及投资者关系工作进行更细致的评估。
2. 投资者关系作为企业战略护盾：2026年数据中一个引人注目的趋势显示，超过60%排名靠前的投资者关系负责人（IRO）所在企业中的CEO和CFO并未进入最高排名。这表明，优秀的投资者关系团队正在成功地发挥着战略缓冲作用比如独立管理复杂的投资者预期和高阶的技术讨论，从而使企业高管层能够专注于核心运营管理。
3. 中小型市场及行业的参与度增加：2026年的调查标志着投资者关注度的转折点。尽管核心行业保持稳定，但电信、汽车和保险行业的投票量几乎翻倍。从地域上看，马来西亚、新加坡、韩国和菲律宾的参与度也出现了显著增长。 中国大陆与亚洲其他较小市场之间的“参与度差距”首次开始缩小，这使得我们的亚洲评选结果呈现出更具竞争性的格局。
公布亮点——各行业获奖企业
行业 排名 公司 加权得分
服装、奢侈品及专业零售
1 中国旅游集团中免股份有限公司 （中国大陆） 29
2 滔搏国际控股有限公司 （中国大陆） 24
3 李宁有限公司（中国大陆） 22
汽车及汽车零部件
1 比亚迪股份有限公司（中国大陆） 32
2 禾赛科技 （中国大陆） 22
银行
1 中亚银行（印度尼西亚） 34
2 招商银行股份有限公司（中国大陆） 34
3 印尼曼底利银行 （印度尼西亚） 15
生物制药
1 药明合联生物技术有限公司 （中国大陆） 40
2 无锡药明康德新药开发股份有限公司 （中国大陆） 32
3 药明生物技术有限公司 （中国大陆） 21
化学品
1 赣锋锂业集团股份有限公司（中国大陆） 16
建筑、工程与机械
1 CTF Services (香港) 28
2 江苏恒力液压有限公司（中国大陆） 26
消费服务（含酒店、餐饮及休闲）
1 百胜中国控股（中国大陆） 48
2 NagaCorp（柬埔寨） 15
日用消费品
1 华润啤酒（控股）有限公司（中国大陆） 46
2 重庆啤酒股份有限公司（中国大陆） 43
耐用品
1 美的集团股份有限公司（中国大陆） 37
2 海尔智慧家股份有限公司（中国大陆） 30
电气零部件及设备
1 宁德时代科技股份有限公司（中国大陆） 42
2 阳光电源股份有限公司 (中国大陆) 16
医疗设备与服务
1 時代天使科技有限公司 （中国大陆） 51
保险
1 富邦金融控股股份有限公司（台灣） 39
2 友邦保險集團（香港） 24
3 中国平安保险（集团）股份有限公司（中国大陆） 16
互联网
1 腾讯控股（中国大陆） 38
2 阿里巴巴集团控股（中国大陆） 23
3 哔哩哔哩（中国大陆） 22
4 欢聚集团 （中国大陆） 18
金属、采矿及其他材料
1 紫金矿业集团股份有限公司（中国大陆） 30
2 中国宏桥 集团（中国大陆） 25
3 金力永磁科技公司（中国大陆） 17
非银行金融
1 华泰证券股份有限公司（中国大陆） 36
2 中国国际金融股份有限公司（中国大陆） 17
3 Qfin（中国大陆） 15
石油与天然气
1 印度石油天然气公司 （印度） 33
2 中国石油天然气股份有限公司（中国大陆） 20
3 印度盖尔有限公司 （印度） 19
房地产（含房地产投资信托基金）
1 华润置地（中国大陆） 31
2 华润万象生活服务（中国大陆） 26
3 中国海外发展（中国大陆） 20
科技硬件
1 小米集团（中国大陆） 40
2 鸿海精密工业股份有限公司（台湾） 21
科技、IT服务、软件及人工智能
1 腾讯音乐娱乐集团（中国大陆） 50
科技半导体
1 台积电（台湾） 47
2 SK海力士半导体公司 （韩国） 15
电信
1 中国联通（香港）（中国大陆） 25
2 中国移动（中国大陆） 19
3 中国通信服务股份有限公司（中国通信服务）（中国大陆） 18
4 台灣大哥大股份有限公司（台灣） 16
交通运输与基础设施
1 顺丰控股股份有限公司 （中国大陆） 57
2 中通快运（开曼）（中国大陆） 28
公用事业与替代能源
1 新奥能源控股有限公司 （中国大陆） 15
2 昆仑能源股份有限公司（中国大陆） 15
Extel亚洲研究业务负责人李家榮表示：“随着2025年投資人對亚洲企業的關注度顯著提高，企业与股东之间的‘认知差距’已成为市场成功的关键因素。我们的最新调查结果表明，在竞争日益激烈的资本环境中，顶尖的投资者关系团队是赢得机构信任的主要驱动力。
我们已调整2026年的评估方法以适应这一新形势——更新了行业框架和评分体系，以便更好地分析来自5,500多名买方和卖方专业人士的反馈。这些调整确保Extel排名仍将是衡量亚洲企业高管领导力和投资者关系表现的权威基准。”
如需查看完整的获奖名单，请访问 www.extelinsights.com
营销授权
Extel拥有所有数据及奖项标识的版权。如需获取奖项或奖项标识，并将在您的网站内容、广告、通讯、营销材料等渠道展示2026年亚洲高管团队排名中的获奖地位，请联系Extel。请联系 marketing@extelinsights.com
基准数据与投资者关系认知分析
如需了解如何利用调查数据进行企业内外部营销，或获取更深入的调查数据分析，请联系 Extel 亚洲商业负责人 Carvin Lee，电话：+852 2912 8035，邮箱：carvin.lee@extelinsights.com
媒体联络
Extel市场营销总监David Bowen david.bowen@extelinsights.com
关于 Extel
50 多年来，Extel（前身为 Institutional Investor Research）一直是专有基准研究和排名领域值得信赖的领导者。Extel 针对卖方和企业表现提供独立反馈，是投资界验证定性市场情报的首选。Extel 的业务遍及欧洲、新兴 EMEA 地区、亚太地区、北美和拉丁美洲，在独立市场洞察领域持续树立行业标杆。
Carvin Lee
要获得“最受尊祟企业”称号，企业必须在综合、买方及卖方排名的六个类别中累计获得15分或以上的加权分数 ，其中每个第一名计3分，第二名计2分，第三名计1分。
本次调查共有来自1,249家投票机构的5,581名投资者、投资组合经理和分析师参与，共提名了23个行业中的2,520家企业（较2025年的1,668家有所增加）和2,728名个人（2025年为2,367名）。其中包括来自1,090家买方机构的4,743名买方专业人士，这些机构在亚洲（除日本外）股票持仓规模估计约为2万亿美元），以及来自159家机构的838名卖方分析师。
2026评选相关趋势
1. 公司在不同维度排名表现存在更大差异：2026年的结果揭示了显著的“差异化鸿沟”，获得“全明星”评级（在全部六个绩效类别中均排名第一）的企业数量有所减少。这一变化凸显了我们优化评估方法的有效性，该方法能够精准识别具体的运营优势与劣势，从而摆脱“通才”式的认知，转而对领导层及投资者关系工作进行更细致的评估。
2. 投资者关系作为企业战略护盾：2026年数据中一个引人注目的趋势显示，超过60%排名靠前的投资者关系负责人（IRO）所在企业中的CEO和CFO并未进入最高排名。这表明，优秀的投资者关系团队正在成功地发挥着战略缓冲作用比如独立管理复杂的投资者预期和高阶的技术讨论，从而使企业高管层能够专注于核心运营管理。
3. 中小型市场及行业的参与度增加：2026年的调查标志着投资者关注度的转折点。尽管核心行业保持稳定，但电信、汽车和保险行业的投票量几乎翻倍。从地域上看，马来西亚、新加坡、韩国和菲律宾的参与度也出现了显著增长。 中国大陆与亚洲其他较小市场之间的“参与度差距”首次开始缩小，这使得我们的亚洲评选结果呈现出更具竞争性的格局。
公布亮点——各行业获奖企业
行业 排名 公司 加权得分
服装、奢侈品及专业零售
1 中国旅游集团中免股份有限公司 （中国大陆） 29
2 滔搏国际控股有限公司 （中国大陆） 24
3 李宁有限公司（中国大陆） 22
汽车及汽车零部件
1 比亚迪股份有限公司（中国大陆） 32
2 禾赛科技 （中国大陆） 22
银行
1 中亚银行（印度尼西亚） 34
2 招商银行股份有限公司（中国大陆） 34
3 印尼曼底利银行 （印度尼西亚） 15
生物制药
1 药明合联生物技术有限公司 （中国大陆） 40
2 无锡药明康德新药开发股份有限公司 （中国大陆） 32
3 药明生物技术有限公司 （中国大陆） 21
化学品
1 赣锋锂业集团股份有限公司（中国大陆） 16
建筑、工程与机械
1 CTF Services (香港) 28
2 江苏恒力液压有限公司（中国大陆） 26
消费服务（含酒店、餐饮及休闲）
1 百胜中国控股（中国大陆） 48
2 NagaCorp（柬埔寨） 15
日用消费品
1 华润啤酒（控股）有限公司（中国大陆） 46
2 重庆啤酒股份有限公司（中国大陆） 43
耐用品
1 美的集团股份有限公司（中国大陆） 37
2 海尔智慧家股份有限公司（中国大陆） 30
电气零部件及设备
1 宁德时代科技股份有限公司（中国大陆） 42
2 阳光电源股份有限公司 (中国大陆) 16
医疗设备与服务
1 時代天使科技有限公司 （中国大陆） 51
保险
1 富邦金融控股股份有限公司（台灣） 39
2 友邦保險集團（香港） 24
3 中国平安保险（集团）股份有限公司（中国大陆） 16
互联网
1 腾讯控股（中国大陆） 38
2 阿里巴巴集团控股（中国大陆） 23
3 哔哩哔哩（中国大陆） 22
4 欢聚集团 （中国大陆） 18
金属、采矿及其他材料
1 紫金矿业集团股份有限公司（中国大陆） 30
2 中国宏桥 集团（中国大陆） 25
3 金力永磁科技公司（中国大陆） 17
非银行金融
1 华泰证券股份有限公司（中国大陆） 36
2 中国国际金融股份有限公司（中国大陆） 17
3 Qfin（中国大陆） 15
石油与天然气
1 印度石油天然气公司 （印度） 33
2 中国石油天然气股份有限公司（中国大陆） 20
3 印度盖尔有限公司 （印度） 19
房地产（含房地产投资信托基金）
1 华润置地（中国大陆） 31
2 华润万象生活服务（中国大陆） 26
3 中国海外发展（中国大陆） 20
科技硬件
1 小米集团（中国大陆） 40
2 鸿海精密工业股份有限公司（台湾） 21
科技、IT服务、软件及人工智能
1 腾讯音乐娱乐集团（中国大陆） 50
科技半导体
1 台积电（台湾） 47
2 SK海力士半导体公司 （韩国） 15
电信
1 中国联通（香港）（中国大陆） 25
2 中国移动（中国大陆） 19
3 中国通信服务股份有限公司（中国通信服务）（中国大陆） 18
4 台灣大哥大股份有限公司（台灣） 16
交通运输与基础设施
1 顺丰控股股份有限公司 （中国大陆） 57
2 中通快运（开曼）（中国大陆） 28
公用事业与替代能源
1 新奥能源控股有限公司 （中国大陆） 15
2 昆仑能源股份有限公司（中国大陆） 15
Extel亚洲研究业务负责人李家榮表示：“随着2025年投資人對亚洲企業的關注度顯著提高，企业与股东之间的‘认知差距’已成为市场成功的关键因素。我们的最新调查结果表明，在竞争日益激烈的资本环境中，顶尖的投资者关系团队是赢得机构信任的主要驱动力。
我们已调整2026年的评估方法以适应这一新形势——更新了行业框架和评分体系，以便更好地分析来自5,500多名买方和卖方专业人士的反馈。这些调整确保Extel排名仍将是衡量亚洲企业高管领导力和投资者关系表现的权威基准。”
如需查看完整的获奖名单，请访问 www.extelinsights.com
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如需了解如何利用调查数据进行企业内外部营销，或获取更深入的调查数据分析，请联系 Extel 亚洲商业负责人 Carvin Lee，电话：+852 2912 8035，邮箱：carvin.lee@extelinsights.com
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Extel市场营销总监David Bowen david.bowen@extelinsights.com
关于 Extel
50 多年来，Extel（前身为 Institutional Investor Research）一直是专有基准研究和排名领域值得信赖的领导者。Extel 针对卖方和企业表现提供独立反馈，是投资界验证定性市场情报的首选。Extel 的业务遍及欧洲、新兴 EMEA 地区、亚太地区、北美和拉丁美洲，在独立市场洞察领域持续树立行业标杆。
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