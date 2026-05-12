布局亞洲軟實力：華生株式會社台灣區域總部正式掛牌，開啟智慧健康服務新篇章

華生株式會社在台成立亞洲總部，落實「日台雙核」策略。台灣總部將運用日本 AI 技術與在地人才優勢，負責資源整合、會員服務及專家對接。透過導入 AI 分析與非臨床諮詢，建構從研發到服務的閉環，打造亞洲大健康資源配置的創新模式。

TAIWAN, TAIWAN , TAIWAN, May 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在全球大健康產業加速整合的背景下，華生株式會社表示，其台灣區域總部已正式在台北投入營運。公司指出，台灣總部被定位為集團在亞洲市場的第二成長極，將同時承擔「服務樞紐」與「資源協同中心」兩項角色；並以會員服務為核心，將日本的研發成果轉化為更可接近的健康管理諮詢方案，建構跨地域、智慧化的健康資源對接平台。

華生株式會社指出，選擇在台灣設立區域總部，源於對亞洲大健康市場需求升級的觀察。公司表示，台灣在醫療服務水準、專業人才培育與數位化接受度等面向具備優勢，有助於承接研發成果並加速區域落地。

華生株式會社表示，台灣總部不僅是一個在地據點，更被定位為全球生態中的「服務支柱」。公司指出，台灣總部將建立標準化且高品質的會員服務體系，整合在地高階健康資源，並與日本總部後端研發同步資料，以提供更即時的健康趨勢分析與資源對接服務。

華生株式會社表示，相較於傳統硬體銷售或單純技術輸出，台灣總部的運作將以會員服務為核心。公司指出，在健康服務資訊不對稱的情境中，會員信任與資料累積是推動精準服務的重要基礎。

華生株式會社表示，台灣總部將透過會員權益設計，提供長期健康檔案管理、AI 風險提醒建議，以及個人化健康管理規劃等多項非臨床服務。公司指出，透過高黏著度的會員模式，可更即時掌握需求，並藉由資料分析提升服務匹配效率，為會員提供更精準的健康「導航」支援。

此外，華生株式會社表示，台灣總部也將扮演「資源橋樑」角色。公司指出，將與台灣在地健康機構及研發單位建立協作關係，逐步建置跨地域的專家資源池。

華生株式會社表示，台灣總部專業團隊將協助會員解讀日本總部產出的 AI 資料報告，並依風險提示媒合適切的專家諮詢資源。公司指出，台灣端的營運資料亦將回饋至日本總部的後端研發（Back-end R&D）中心，支持 AI 模型更貼近亞洲族群的健康參數，並持續優化迭代。透過服務與研發的雙向協同，華生株式會社表示，可降低地理限制對高端健康服務的影響。

華生株式會社表示，進入台灣市場之初即確立「合規至上」原則。公司指出，台灣總部將遵循當地法規並明確界定為「健康服務諮詢平台」，不提供臨床醫療行為，也不取代醫師診斷，主要聚焦於資料支援、資源對接與健康教育等服務。

華生株式會社表示，將以長期經營為原則，規劃在未來三年內把台灣總部打造為亞洲健康管理產業的重要據點。公司指出，將持續推動人才在地化培育與智慧化工具迭代，以提升台灣在全球智慧健康版圖中的能見度，並為追求高品質生活的會員創造可延續的健康價值。

關於華生株式會社

華生株式會社為總部設於日本東京的醫療科技企業，業務涵蓋幹細胞提取技術標準研究、AI 智慧健康管理、高端醫療器材研發輔助及創新藥物早期研發支援。公司秉持「科技守護生命，愛心溫暖社會」的使命，推動日、台雙核心策略，致力於建構全球醫療資源整合與健康服務平台。華生株式會社亦透過後端研發聯盟與數位化工具，為使用者及合作夥伴提供合規、嚴謹且前瞻的健康解決方案。

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