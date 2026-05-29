Atas Undangan Dewan Ekonomi Nasional, Brevondale Capital Rencanakan Pengenalan Infrastruktur FinTech ke Indonesia

Tim Pendiri Diundang Kembali untuk Membangun Usaha, Dapat Sambutan Terbuka dari OJK Guna Mendorong Kepatuhan Lokal

JAKARTA, INDONESIA, May 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- Brevondale Capital, Inc., penyedia infrastruktur teknologi finansial yang berpusat di Colorado, Amerika Serikat, hari ini mengumumkan rencana ekspansi layanan dan teknologi digitalnya ke pasar Indonesia. Langkah strategis ini didorong oleh undangan resmi baru-baru ini dari Dewan Ekonomi Nasional kepada tim pendiri perusahaan untuk kembali ke tanah air guna membangun usaha serta memperkuat ekonomi digital domestik. Di saat yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terbuka menyambut baik rencana kehadiran perusahaan untuk menyediakan infrastruktur teknologi finansial yang mutakhir di Indonesia. Dukungan dari kedua lembaga negara tersebut menjadi landasan kuat bagi perusahaan dalam membangun jembatan teknologi yang patuh di Indonesia.

Dukungan Lembaga Negara dan Visi Berwirausaha di Tanah Air

Rencana operasional Brevondale Capital di Indonesia dilandasi oleh dorongan kebijakan nasional yang kuat. Dewan Ekonomi Nasional, melalui undangan resminya, menyatakan harapan agar talenta teknologi finansial global bersedia kembali ke tanah air untuk membangun usaha (berwirausaha) guna memperkuat ekonomi riil nasional berbasis digital.

Sebagai regulator utama sektor jasa keuangan, OJK juga menyatakan sambutan hangatnya secara terbuka atas rencana kehadiran Brevondale Capital di Indonesia. Sikap terbuka ini menciptakan iklim penyelarasan regulasi yang kondusif sekaligus menunjukkan komitmen otoritas terhadap penyerapan teknologi finansial global yang transparan. Brevondale Capital berkomitmen untuk menjaga kepercayaan ini dengan memastikan seluruh persiapan operasional berjalan selaras dengan koridor hukum dan prosedur peninjauan dari OJK.

Fokus pada Infrastruktur Kepatuhan Pasar Investasi Institusional Primer

Sistem layanan inti Brevondale Capital berfokus pada pasar investasi institusional primer (Primary Institutional Market). Berbeda dengan pasar sekunder yang terbuka untuk masyarakat umum, pasar ini umumnya mencakup bidang-bidang profesional seperti investasi ekuitas swasta (Private Equity), merger dan akuisisi lintas batas (Cross-Border M&A), alokasi modal tingkat institusi, serta pembiayaan proyek skala besar.

Karena melibatkan modal non-publik, alokasi dana dalam jumlah besar, dan kerangka regulasi lintas wilayah yang kompleks, pasar ini pada dasarnya memiliki tingkat profesionalisme, kepatuhan, dan persyaratan akses yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, partisipasi di pasar ini biasanya dilakukan melalui platform institusional yang memiliki kemampuan kepatuhan, integrasi sumber daya, dan proses evaluasi yang memadai.

Berdasarkan karakteristik tersebut, sumber daya proyek, peluang transaksi, sistem teknologi, dan data analisis di pasar primer umumnya dikelola melalui mekanisme kolaborasi institusional dan akses resmi. Karena itu, rantai nilainya sangat bergantung pada sinergi antar lembaga profesional serta pengelolaan yang hati-hati dan terukur.

Infrastruktur teknologi finansial yang disediakan Brevondale Capital dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional pasar investasi institusional primer tersebut. Dengan arsitektur keamanan berlapis, manajemen hak akses berbasis aturan (Rule-Based Access Control), dan standar tata kelola data yang ketat, platform ini dirancang agar proses integrasi teknologi, analisis proyek, dan kolaborasi aset dapat berjalan aman, patuh, dan terlindungi di bawah kerangka hukum yang berlaku.

Melalui ekosistem teknologi yang sesuai dengan standar kepatuhan institusional, Brevondale Capital berkomitmen membantu mitra institusi meningkatkan efisiensi alokasi aset, kemampuan kolaborasi proyek, serta pengelolaan risiko, sehingga partisipasi pasar dapat berlangsung lebih profesional, terstandarisasi, dan sistematis.

Pendekatan Baru: Infrastruktur Berbasis Teknologi Finansial

Pasar modal Indonesia terus bergerak dinamis dengan adopsi teknologi yang semakin luas. Sebagai penyedia infrastruktur keuangan berbasis teknologi (FinTech), Brevondale Capital hadir untuk mendukung tren digitalisasi ini. Perusahaan tidak bertindak sebagai pengelola dana langsung, melainkan sebagai penyedia sistem teknologi terstruktur untuk pelaku pasar.

Platform ini menyediakan alat bantu otomatisasi pemrosesan data pasar secara real-time. Melalui kerangka analisis sistematis, pengguna dapat memanfaatkan alat analisis data untuk memantau indikator pasar secara objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan dapat memperkaya variasi infrastruktur digital yang tersedia di industri keuangan domestik, sekaligus mendukung program transformasi finansial yang diusung oleh OJK dan Dewan Ekonomi Nasional.

Arsitektur Teknologi Lima Pilar sebagai Fondasi Sistem

Brevondale Capital memperkenalkan model ekosistem berbasis lima lapisan teknologi utama untuk mendukung peningkatan teknologi di pasar lokal:

Lapisan Eksekusi (Execution Layer): Infrastruktur digital yang dirancang untuk memfasilitasi pengiriman pesanan transaksi secara sistematis ke bursa.

Lapisan Strategi (Strategy Layer): Sistem penyedia kerangka portofolio model kuantitatif yang dapat disesuaikan secara mandiri oleh pengguna.

Lapisan Data (Data Layer): Menyajikan data pasar real-time serta analisis riset makroekonomi untuk referensi pengguna.

Lapisan Risiko (Risk Layer): Menyediakan fitur pemantauan parameter risiko otomatis serta peringatan dini berbasis aturan (rule-based).

Lapisan Edukasi (Education Layer): Program pembelajaran terstruktur guna mendukung peningkatan literasi keuangan di pasar lokal.

Alat Bantu Manajemen Risiko untuk Ekosistem Domestik

Dalam industri keuangan, pengelolaan risiko merupakan aspek yang sangat krusial. Sistem teknologi dari Brevondale Capital menyediakan fitur mitigasi risiko otomatis yang terintegrasi langsung dalam perangkat lunak platform. Alat bantu ini dirancang untuk melakukan pemantauan eksposur risiko secara mandiri oleh pengguna.

Melalui alat simulasi analisis volatilitas, pengguna dapat mengamati dinamika pasar dengan lebih terukur. Pendekatan manajemen risiko berbasis teknologi ini bertujuan membantu pengguna memantau parameter portofolio mereka secara real-time di tengah fluktuasi pasar global, yang juga berjalan selaras dengan rencana keselamatan finansial otoritas setempat.

Kolaborasi Keahlian Global dan Adaptasi Pasar Lokal

Strategi pengembangan platform Brevondale Capital didukung oleh tim profesional dengan pengalaman di industri keuangan internasional. Pengetahuan global ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pasar keuangan di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun infrastruktur teknologi yang relevan bagi ekosistem lokal.

Selain menyediakan infrastruktur, Brevondale Capital berfokus pada program edukasi finansial. Melalui konten pembelajaran yang terstruktur, perusahaan berkomitmen untuk membantu memperluas pemahaman pelaku pasar lokal mengenai prinsip manajemen risiko dan analisis data kuantitatif, berkolaborasi dengan lembaga setempat untuk membina talenta lokal yang kompeten.

Tentang Brevondale Capital, Inc.

Brevondale Capital, Inc. adalah perusahaan penyedia infrastruktur teknologi finansial global yang berpusat di Colorado, Amerika Serikat. Perusahaan berfokus pada pengembangan sistem analisis data, arsitektur eksekusi transaksi terstruktur, dan platform digital yang terintegrasi. Setelah menerima undangan berwirausaha dari Dewan Ekonomi Nasional serta sambutan hangat secara terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi keuangan yang skalabel guna mendukung ekosistem pasar keuangan di Indonesia dan global dengan memprioritaskan tata kelola transparan serta kepatuhan regulasi setempat.

