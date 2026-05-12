高階醫療科技佈局海外：華生株式會社確立東京總部，開啟全球智慧健康生態新篇章

華生株式會社宣布將全球營運總部設於東京，並於台灣建置亞洲服務與人才據點，形成「日台雙核心」架構。公司將結合日本醫療品質標準與數位技術，聚焦幹細胞研究、AI 健康管理、高階醫療器材與創新藥物支援，並透過 AI 風險預警與健康服務媒合模式，回應高齡化下醫療資源配置挑戰。

TAIWAN , TAIWAN , TAIWAN, May 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在全球大健康產業加速數位轉型與精準化發展的背景下，總部位於東京的華生株式會社對外說明其國際化策略藍圖。公司指出，將依託日本的科研環境與人才資源，深化幹細胞提取技術標準、AI 健康資料分析與創新藥研發支援等核心布局。華生株式會社亦表示，未來將透過技術輸出與資源整合，串聯跨地域的研發與服務節點，建構更完整的智慧健康服務鏈。

華生株式會社表示，東京之所以被選為全球營運總部，主要考量日本在醫療研發領域的品質控管與制度優勢。該公司指出，日本研究體系向來以嚴謹、精細與高門檻著稱，與企業推動標準化與合規治理的方向高度一致；東京總部將負責集團核心決策、標準制定與原始創新等任務。

華生株式會社指出，目前已在東京建置後端實驗室，聚焦幹細胞提取流程的標準化與品質控管。公司表示，相關研究重點並非著眼於臨床應用本身，而是強化基礎科學與流程驗證，以確保技術輸出符合安全與效能要求。透過與日本在地大學及研究機構的產學研合作，華生株式會社將生物樣本處理技術與 AI 演算法進一步整合，作為後續跨市場推廣與服務落地的技術基礎。

在全球布局中，華生株式會社將台灣定位為「亞洲第二成長極」。該公司指出，台灣具備成熟的醫療服務體系與高素質專業人才，可承接日本研發成果並加速區域化落地。

華生株式會社表示，台灣區域總部的角色不僅是服務在地高端會員，更將打造「健康服務媒合平台」。公司指出，平台將運用 AI 健康資料分析，整合使用者日常健康資訊與跨地域醫療專家資源，協助進行更精準的資源對接。該公司強調，其定位為健康服務的整合與導航角色，不直接參與臨床治療，而是協助會員在全球醫療體系中更有效率地找到合適的諮詢與資源方案。

華生株式會社表示，其競爭力來自長期累積的後端研發（Back-end R&D）能力。公司指出，將透過跨地域研發聯盟串聯日本、台灣及歐美研究能量，推動科學研究資料的共享與模型迭代，以提升技術成熟度與可擴展性。

在 AI 健康管理方面，華生株式會社表示，其系統聚焦於健康資料分析與風險預警。公司指出，系統可蒐集非侵入式生命徵象資料，藉由演算法模型解析長期趨勢，並在風險早期提供管理提醒與建議。華生株式會社強調，相關工具以消費端日常管理為出發點，協助提升個人健康覺察與自我管理能力，並降低不必要的醫療資源耗用。

此外，華生株式會社表示，也將其資料與研發能力延伸至創新藥研發支援。公司指出，透過細胞研究領域的資料累積與資料驅動的篩選機制，可為製藥企業提供早期研發支援與適配性研究服務，協助縮短探索週期並降低研發風險。

華生株式會社表示，企業在研發活動中將遵循倫理與法規要求。在幹細胞研究領域，公司指出，將秉持「僅限研究用途（Research Use Only）」原則，持續投入技術標準與品質鏈條的建立與完善。

華生株式會社表示，其長期目標並不侷限於高端市場。公司指出，未來將透過降低技術成本與提升資源配置效率，在未來五年內以數位平台推動「醫療資訊取得的公平性」，讓更多人能以資料為基礎理解自身健康狀態，並取得合適的健康諮詢與管理建議。

關於華生株式會社

華生株式會社為總部設於日本東京的醫療科技企業，業務涵蓋幹細胞提取技術標準研究、AI 智慧健康管理、高端醫療器材研發輔助及創新藥物早期研發支援。公司秉持「科技守護生命，愛心溫暖社會」的使命，推動日、台雙核心策略，致力於建構跨地域的醫療資源整合與健康服務平台。華生株式會社亦透過後端研發聯盟與數位化工具，為使用者及合作夥伴提供合規、嚴謹且可持續演進的健康解決方案。

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