Perceptis AI、ビジネスプロフェッショナルによる早期導入を受け日本への展開を発表

日本のビジネスプロフェッショナルによる想定外の早期導入を受け、Perceptis AIが日本市場への正式展開とローカライズ計画を発表。

WILMINGTON, DE, UNITED STATES, May 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Perceptis AI、ビジネスプロフェッショナルによる早期導入を受け日本市場への展開を発表AIによるビジネス文書生成に特化した企業であるPerceptis AIは本日、日本市場への正式な展開を発表しました。本発表は、日本ユーザーによる本格的なローカライゼーション前からの自然発生的な利用拡大を受けて行われたものです。現時点で日本語インターフェースを提供していないにもかかわらず、日本のビジネスプロフェッショナルおよび企業は、エグゼクティブ向けプレゼンテーション、戦略レポート、投資提案書の作成にPerceptisを活用しています。この利用は広告やマーケティング施策によるものではなく、自然発生的に広がったものです。早期利用が示す強い市場需要過去数か月にわたり、Perceptisは日本からの利用増加を確認しており、その中には取締役会向け報告書や数百万ドル規模のビジネス提案書などの企業レベルの利用も含まれています。社内データによれば、これらの文書は実務用途として作成・共有され、プレゼンテーション形式で出力されています。この予想外の利用拡大により、同社は日本市場を優先戦略地域として位置付ける決定を加速させました。Perceptis AIのCEOであるAlibek Dostiyarovは次のように述べています。「当初、日本は当社の短期的な展開計画には含まれていませんでした。しかし、日本の複数組織が日本語インターフェースが存在しない段階で実運用していることを確認したことで、生成されるアウトプットがすでにプロフェッショナル基準を満たしていると確信しました。」Perceptis AIについてPerceptis AIは、自然言語入力からエグゼクティブレベルの構造化ビジネス文書を生成する人工知能プラットフォームです。本システムは、戦略プレゼンテーション、コンサルティング形式のレポート、分析ドキュメントなどを生成し、トップコンサルティングファームで使用されるフレームワークに基づいて設計されています。従来のプレゼンテーションツールが主にデザイン面に焦点を当てているのに対し、Perceptisは論理構造、主張の一貫性、意思決定の明確性を重視しています。本プラットフォームは数千ページに及ぶコンサルティング資料を学習しており、仮説駆動型分析や構造化思考フレームワーク、エグゼクティブ向けコミュニケーション原則を取り入れています。その目的は人間の意思決定を置き換えることではなく、ビジネス思考と文書作成の質およびスピードを向上させることにあります。創業チームPerceptis AIは2024年にAlibek DostiyarovおよびYersultan Saparによって設立されました。DostiyarovはMcKinsey & Companyにて7年間、Fortune 500企業の経営層に対する戦略・変革支援を担当し、UC Berkeley Haas School of BusinessでMBAを取得しています。SaparはAppleのSpecial Projects GroupにてAIおよび機械学習エンジニアとして勤務し、高度な技術開発プロジェクトに従事していました。コンサルティング領域の専門性と高度なAIエンジニアリングの融合が、Perceptisの製品設計思想の基盤となっています。グローバル展開Perceptisは設立以来、北米、欧州、東南アジア、オーストラリア、南米、中東のコンサルティングファームおよび企業に導入されています。本プラットフォームは多言語に対応しており、単なる翻訳ではなく、各言語において文脈と専門性を保持したビジネス文書を生成するよう設計されています。この多言語対応により、幅広い市場での導入が進んでいます。日本市場への取り組みPerceptisはすでに日本向けローカライゼーションを開始しており、完全な日本語インターフェースは2026年4月中旬までに提供開始予定です。また、日本語カスタマーサポートは2026年5月より開始される予定です。さらに同社は、2026年後半に東京での拠点設立を計画しています。同社は、日本市場を構造的思考、分析精度、そして高品質なビジネスコミュニケーションを重視する戦略的に重要な地域と位置付けています。Perceptis AIについてPerceptis AIは、自然言語入力からエグゼクティブレベルのビジネス文書（プレゼンテーション、戦略レポート、コンサルティング分析など）を生成する人工知能企業です。世界中のビジネスプロフェッショナルおよび企業にサービスを提供しています。詳細： https://perceptis.ai メディアお問い合わせ先Perceptis AI 広報窓口Email：press@perceptis.aiWebsite： https://perceptis.ai

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