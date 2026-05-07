แคมเปญ 'Choose You Too' ของ Momcozy เริ่มต้นในปี 2026 นี้
BANGKOK, THAILAND, May 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- ในวันแม่ปีนี้ Momcozy ไม่ได้ถามคำถามแบบเดิม ๆ
ไม่ใช่ว่า “เราควรให้อะไรกับคุณแม่ดี?”
แต่เป็นคำถามที่มักเงียบอยู่ลึก ๆ ใต้ทุกสิ่ง: ครั้งสุดท้ายที่คุณแม่เลือกอะไรให้ตัวเอง โดยไม่รู้สึกว่าต้องอธิบาย คือเมื่อไหร่?
เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางของวัน มีจังหวะชีวิตบางอย่างที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เนิ่น ๆ—จังหวะที่ความต้องการถูกคาดเดาก่อนจะเอ่ยออกมา เวลาถูกวัดจากสิ่งที่ยังต้องทำ และการละตัวเองไว้ข้างหลังก็ค่อย ๆ ไม่ใช่ “การตัดสินใจ” อีกต่อไป แต่กลายเป็น “วิถีปกติ”
“Choose You Too” ไม่ได้พยายามหยุดยั้งความจริงนี้ด้วยแนวคิดยิ่งใหญ่ แต่มันอยู่กับมัน—อยู่กับช่วงเวลาระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่แทบไม่มีใครสังเกต ช่วงพักสั้น ๆ รายการสิ่งที่ต้องทำในหัวที่ไม่เคยหยุด และนิสัยเงียบ ๆ ของการเดินหน้าต่อ ก่อนจะมีโอกาสได้นั่งนิ่งแม้เพียงครู่เดียว
ไม่มีจุดเปลี่ยนที่ชัดเจน เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่จะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้น คุณไม่ได้ไปถึง “ความสมดุล” ในทันที คุณปรับตัว คุณรับมือ และคุณเดินหน้าต่อ และแม้วันนี้เราจะพูดถึงการสนับสนุนกันอย่างเปิดเผยมากขึ้น แต่รูปแบบของชีวิตประจำวันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากอย่างที่เราอยากเชื่อ
สิ่งที่เริ่มเปลี่ยนจริง ๆ คือสิ่งเล็ก ๆ ที่ไม่เด่นชัด
มันปรากฏในรูปแบบของการปรับเล็กน้อย—การเลือกสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าสิ่งที่ถูกคาดหวัง การทำให้บางอย่างง่ายขึ้น การเปิดพื้นที่ให้ความสบายเข้ามาในกิจวัตรที่เคยต้องอาศัยความอดทน ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นหายไป แต่เพราะมันไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยตัวคุณเองทุกครั้ง
ดังที่ Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด APAC ของ Momcozy กล่าวไว้ว่า
“สำหรับคุณแม่หลายคน สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำให้มากขึ้น แต่คือการตระหนักว่าพวกเขาก็มีสิทธิ์ต้องการบางอย่างเช่นกัน ไม่ใช่หลังจากทุกอย่างเสร็จ ไม่ใช่เมื่อมีเวลาเหลือ แต่คือในระหว่างนั้น—โดยไม่ต้องรู้สึกผิด และไม่ต้องต่อรอง”
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เมื่อมองแยกกันอาจแทบมองไม่เห็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันเปลี่ยนน้ำหนักของแต่ละวัน ไม่ได้เปลี่ยนอย่างฉับพลัน แต่เปลี่ยนพอให้รู้สึกได้
และนี่คือจุดที่ Momcozy หวังว่า “Choose You Too” จะเข้ามามีบทบาท ไม่ใช่คำประกาศ แต่เป็นบางสิ่งที่เงียบกว่าและยั่งยืนกว่า เป็นการเตือนว่า “การสนับสนุน” ไม่จำเป็นต้องรอจนทุกอย่างเสร็จ มันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการใช้ชีวิตได้เลย
ดังนั้น แทนที่จะเน้นไปที่การแสดงออกเพียงครั้งเดียวในวันแม่ปีนี้ บทสนทนาจึงเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ยั่งยืนกว่า: การเลือกที่เข้ากับชีวิตประจำวัน และทำให้มันน่าอยู่ขึ้น ยั่งยืนขึ้นอีกเล็กน้อย
เพราะบางครั้ง การเลือกตัวเอง ก็มีหน้าตาแบบนี้
รับฟังเรื่องจริงจากคุณแม่ตัวจริงได้ที่: https://youtube.com/chooseyoutoo
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Momcozy: https://sea.momcozy.com
พร้อมค้นพบโปรโมชั่นต่าง ๆ บนช่องทางอีคอมเมิร์ซทางการของ Momcozy ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok Shop และร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการ
