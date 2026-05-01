Mayor Michelle Wu Appoints Marcela Dwork as Press Secretary

Mayor Michelle Wu today announced the appointment of Marcela Dwork as Press Secretary. Dwork will begin serving in her role on May 4, 2026, and will lead the Mayor’s Press Office.

“I’m thrilled to welcome Marcela to our team,” said Mayor Michelle Wu. “Her career has been marked by a commitment to community and passion for sharing the stories that drive our city. I look forward to her leadership of our Press Office and its critical role in ensuring information about City services and initiatives is easily accessible to all members of our community. I’m excited to work alongside Marcela as we continue to engage Boston’s diverse, vibrant neighborhoods and make Boston a home for everyone.”

Dwork is a strategic communications professional with experience across public, nonprofit, and media sectors. She most recently served as an Account Director at Denterlein, a Boston-based strategic communications and public relations agency. Her previous roles include Press Secretary for Middlesex District Attorney Marian Ryan, Development Associate at the John F. Kennedy Library Foundation, and on-air reporter for Univision Boston.

“I am excited to return to public service in this role and work alongside Mayor Wu to connect residents across neighborhoods,” said Marcela Dwork, Incoming Press Secretary. “As a bilingual communicator, I also look forward to helping ensure that the City’s diverse communities receive timely, accurate information and stay connected to City Hall initiatives.”

Originally from Bucaramanga, Colombia, Dwork immigrated to the United States at age 22. She holds a bachelor’s degree in communications from Universidad Autónoma de Bucaramanga.

As Press Secretary, Dwork will serve as a liaison between the Mayor’s Office and members of the media, communicating the Mayor’s priorities through press conferences, interviews, public events, and press materials. The Press Office works closely with speechwriting, digital, and photography teams to deliver a coordinated message that reflects the Wu administration’s vision and commitment to transparency and public trust.

Spanish Translation:

La alcaldesa Michelle Wu hoy anunció el nombramiento de Marcela Dwork como secretaria de prensa. Dwork asumirá el cargo el 4 de mayo de 2026 y liderará la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Boston.

“Me emociona darle la bienvenida a Marcela a nuestro equipo”, dijo la alcaldesa Michelle Wu. “Su trayectoria refleja un fuerte compromiso con la comunidad y una gran pasión por contar las historias que fortalecen nuestra ciudad. Confío en su liderazgo al frente de la Oficina de Prensa para garantizar que la información sobre nuestros servicios e iniciativas sean accesible para todos, mientras seguimos conectando con los diversos vecindarios de Boston y construyendo una ciudad para todos.”

Dwork es profesional en comunicaciones estratégicas con experiencia en los sectores público, sin fines de lucro y de medios de comunicación. Más recientemente, se desempeñó como directora de cuentas en Denterlein, una firma de comunicaciones estratégicas y relaciones públicas con sede en Boston. Anteriormente, fue secretaria de prensa de la fiscal del distrito de Middlesex, Marian Ryan; asociada de desarrollo en la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy; y reportera de televisión en Univision Boston.

“Me emociona regresar al servicio público y trabajar con la alcaldesa Wu para conectar a los residentes de Boston con los servicios e iniciativas de la ciudad”, dijo Marcela Dwork, próxima secretaria de prensa. “Como comunicadora bilingüe, mi objetivo es garantizar que todas las comunidades reciban información clara, oportuna y accesible.”

Originaria de Bucaramanga, Colombia, Dwork emigró a Estados Unidos a los 22 años. Es egresada de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Como secretaria de prensa, Dwork será el enlace principal entre la Oficina de la Alcaldesa y los medios de comunicación, encargada de comunicar las prioridades de la administración a través de ruedas de prensa, entrevistas, eventos públicos y materiales informativos. La Oficina de Prensa trabaja de manera coordinada con los equipos de redacción de discursos, digital y fotografía para asegurar un mensaje coherente que refleje la visión de la administración Wu y su compromiso con la transparencia y la confianza pública.

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