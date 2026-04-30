Tikki Shoes devine LANG.S

LANG.S- Language of the soil

Brandul european de încălțăminte barefoot, LANG.S, își finalizează tranziția cu un nou nume, logo și site, după mai bine de 15 ani de încălțăminte sustenabilă.

Brandul a crescut dincolo de ceea ce am imaginat la început. LANG.S este pasul următor, dar rădăcinile sunt aceleași.” — Maria Mihanta

TIMISOARA, TIMIS, ROMANIA, April 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Tikki Shoes, brandul de familie dedicat încălțămintei barefoot, fondat în 2011, a devenit oficial LANG.S. Tranziția include un nou nume, un nou logo și un site complet actualizat.Numele poartă în el filosofia brandului. „Language of the Soil" trimite la esența încălțămintei barefoot: o promisiune păstrată față de sustenabilitate, atenție față de om și mediu. Pantofii convenționali blochează feedbackul senzorial dintre picior și suprafață. Încălțămintea barefoot elimină această barieră prin tălpi subțiri, flexibile și cu zero drop, lăsând picioarele să se miște, să simtă și să răspundă așa cum sunt construite să o facă. Pentru LANG.S, conexiunea cu natura nu este un simplu principiu de design. Este motivul pentru care compania există.Rebrandingul deschide un nou capitol pentru o companie care a început cu încălțăminte barefoot pentru copii și a ajuns să acopere un catalog complet, atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Misiunea rămâne aceeași: încălțăminte realizată manual, sustenabilă, fabricată integral în UE. În toți acești ani, brandul a depășit forma inițială. LANG.S reflectă unde este acum compania și încotro se îndreaptă, dar valorile de la care a plecat totul nu s-au schimbat. Încălțămintea LANG.S folosește piele tăbăcită fără crom, tălpi din cauciuc natural certificat FSC, opțiuni vegane din textile și microfibră, și materiale biodegradabile. Colecțiile pentru copii continuă sub umbrela LANG.S, iar toate liniile de produse păstrează aceleași standarde de construcție, aceleași surse de materiale și aceeași fabricație în UE. Adulții și copiii beneficiază de același design barefoot: tălpi flexibile, cutie anatomică pentru degete și zero drop de la călcâi la vârf.Despre LANG.S: LANG.S este un brand european de încălțăminte barefoot, fondat în 2011 în România. Compania proiectează și fabrică pantofi sustenabili, minimalisti, pentru adulți și copii, folosind piele tăbăcită fără crom, materiale vegane, cauciuc natural certificat FSC și componente biodegradabile. Întreaga producție are loc în UE.

