१५ देशमा विस्तार – विदेशी विद्यार्थीहरूको वृद्धि विचार गरी जापानी भाषा दक्षता प्रमाणका अवसरहरूको विस्तार

को कार्यान्वयन १५ देशमा विस्तार भएको छ। विदेशी विद्यार्थी वृद्धि ध्यानमा राखी जापानी भाषा दक्षता प्रमाण अवसर विस्तार उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो
CHUO-KU, TOKYO, JAPAN, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Certify Inc.(मुख्यालय: Chuo City, Tokyo, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: Shigeru Takizawa) कम्पनीले आयोजना गरेको Japanese Language Proficiency Test “Practical Japanese Communication Test Bridge (PJC Bridge)” १५ देशहरूमा कार्यान्वयन गरी विस्तार भएको जानकारी गराउँछ।
“Practical Japanese Communication Test Bridge (PJC Bridge)” मातृभाषा जापानी नभएकालाई लक्षित Japanese Language Proficiency Test हो र **CEFR（A1～B1）बराबर (JLPT（N5～N3）बराबर)** जापानी भाषा दक्षता जाँच गरिन्छ।
उक्त परीक्षाले Japan भित्र रहेका Japanese Language Education Institutions मा भर्ना गर्दा आवश्यक A1 बराबरको जापानी भाषा दक्षता प्रमाणित गर्ने लाइसेन्सको रूपमा Immigration Services Agency of Japan ले मान्यता दिएको छ।
【Immigration Services Agency of Japan को वेबसाइट】
(Japanese Language Education Institutions मा भर्ना गर्ने योजना भएकाहरूलाई)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html
हाल PJC Bridge, Asia का १५ देशहरूमा आयोजना भइसकेका छन्, China, Nepal, Pakistan लगायतमा परीक्षार्थीहरू विस्तार भइरहेका छन्। अब उप्रान्त जापानी भाषा सिक्नेहरूको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न लक्षित क्षेत्र विस्तारलाई जारी राखिनेछ।
【Japanese Language Education Institutions मा परीक्षा केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न सम्भव】
PJC Bridge मा CBT（Computer Based Testing）ढाँचाको परीक्षा हो।
Japanese Language Education Institutions ले मान्यता प्राप्त अवस्थामा कुनै पनि मिति र समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसले जापानी भाषा सिक्नेहरूलाई परीक्षा दिने मौका विस्तार हुनेछ र जापानमा पढ्न आवश्यक जापानी भाषा दक्षता प्रमाण सजिलै पाउन सम्भव हुनेछ।
【परीक्षाको नतिजा १ हप्तामा जानकारी गराइने】
PJC Bridge ले परीक्षा दिएको दिनदेखि लगभग १ हप्ता देखि १० दिन जतिमा परीक्षाको नतिजा जानकारी गराउँछ।
उतीर्ण भएकाहरूलाई जापानी भाषा दक्षता प्रमाणित गर्ने लाइसेन्स प्रदान गरिन्छ।
नतिजाको सूचना चाँडै दिइने भएकोले जापानमा पढ्न आवश्यक प्रक्रियाहरू बाधाबिना अघि बढाउन सकिन्छ।
【Japanese Language Education Institutions को लागि फाइदा】
PJC Bridge को परीक्षा केन्द्र हुँदा शैक्षिक संस्थाहरूको लागि निम्न फाइदाहरू छन्:-
・आफ्नै स्कुलमा Japanese Language Proficiency Test दिने अवसर प्रदान गरिन्छ।
・जापान पढ्न जान आवश्यक जापानी भाषाको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ।
・CBT（Computer Based Testing）ढाँचाले सजिलो तालिकामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ।
・परीक्षाको नतिजा १ हप्तामा जानकारी गराइन्छ।
【सामाजिक पृष्ठभूमि र आगामी विकास】
हालैका वर्षहरूमा Japan मा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरू वा रोजगारका लागि स्वीकृति पाएकाहरूको वृद्धि विचार गर्दै जापानी भाषा दक्षता निष्पक्ष प्रमाणित गर्न सक्ने परीक्षाहरूको महत्त्व बढ्दै गएको छ।
PJC Bridge सिकारू देखि मध्यम स्तरसम्मको जापानी भाषा प्रयोग दक्षता मापन गर्ने परीक्षा हो, यसले Japanese Language Education Institutions र विद्यार्थी दुवैको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै जापानी भाषा शिक्षाको आधारभूत संरचना बलियो बनाउने र सजिलै पढ्ने, काम गर्ने वातावरण सृजना गर्छ।
【Japanese Language Education Institutions सम्पूर्णलाई】
Certify Inc. ले Japanese Language Education Institutions लाई PJC Bridge को परीक्षा केन्द्र प्रमाणीकरण प्रणालीका साथै कार्यान्वयन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्छ।
Japanese Language Education Institutions को लागि आधिकारिक वेबसाइटले सामाग्री अनुरोध र परीक्षा केन्द्र प्रमाणीकरण प्रणाली सम्बन्धी सोधपूछ स्विकार गर्छ।
【Japanese Language Education Institutions को लागि Practical Japanese Communication Test Bridge (PJC Bridge) आधिकारिक वेबसाइट】
https://www.sikaku.gr.jp/c/pjc/education-partners/en/
【कम्पनी विवरण】
कम्पनीको नाम : Certify Inc.
व्यापारिक गतिविधि : व्यावसायिक सीप र क्षमताहरूसँग सम्बन्धित प्रमाणीकरण परीक्षाहरूको विकास तथा आयोजना,
परीक्षा तयारी अभ्यास पुस्तकहरूको उत्पादन तथा बिक्री,
अनलाइन परीक्षा सुविधा “Smart Entrance Exam®” को विकास तथा उपलब्ध गराउने
स्थापना : जुन, २००१
स्थान : Chuo City, Tokyo, Nihonbashi Kayabacho, Kayabacho Ekimae Building 2-11-8
प्रतिनिधि : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, Shigeru Takizawa
URL ：https://sikaku.gr.jp/
Kobayashi Yuki
Certify Inc.
120031749398
info@certify.jp
