နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားတိုးလာမှုကြောင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ် PJC Bridge စာမေးပွဲကို နိုင်ငံ ၁၅ ခုအထိ တိုးချဲ့
Certify Inc. သည် နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားတိုးပွားမှုကို တုံ့ပြန်ကာ ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ် PJC Bridge ကို နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံအထိ တိုးချဲ့ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာ
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, May 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Certify Inc. (ရုံးချုပ်- Nihonbashi Kayabacho, Chuo City, Tokyo၊ Representative Director- Shigeru Takizawa) သည် ၎င်းတို့ကြီးမှူးကျင်းပလျက်ရှိသော Practical Japanese Communication Test Bridge (PJC Bridge) စစ်ဆေးမှုကို နိုင်ငံပေါင်း (၁၅) နိုင်ငံအထိ တိုးချဲ့ကျင်းပသွားမည်။
ဤစစ်ဆေးမှုသည် ဂျပန်စာကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် ပြောဆိုခြင်းမရှိသူများအတွက် CEFR (A1～B1) အဆင့် သို့မဟုတ် JLPT(N5～N3) နှင့် ညီမျှသော အရည်အချင်းများကို တိကျစွာ တိုင်းတာစစ်ဆေးပေးနိုင်သည့်အတွက် Immigration Services Agency of Japan ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုလည်း ရရှိထားပါသည်။
PJC Bridge သည် ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော CEFR A1 နှင့် ညီမျှသည့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းကို သက်သေပြနိုင်မည့် အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအဖြစ် Immigration Services Agency of Japan ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရရှိထားပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဝဘ်ဆိုက်တွင် အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
【Immigration Services Agency of Japan Web Site】
(ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများသို့ တက်ရောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူများအတွက်)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html
လက်ရှိတွင် PJC Bridge စစ်ဆေးမှုကို China၊ Nepal နှင့် Pakistan စသည့်နိုင်ငံများကို ဗဟိုပြုကာ ဖြေဆိုသူဦးရေ သိသိသာသာ တိုးတက်များပြားလာလျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ Asia ဒေသတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၁၅) နိုင်ငံတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပလျက်ရှိပြီး၊ နောင်တွင်လည်း ကျင်းပမည့်ဒေသများကို ထပ်မံတိုးချဲ့သွားရန် စီစဉ်ထားသည့်အတွက် ဂျပန်စာလေ့လာသူများ၏ အမျိုးမျိုးသော လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
【ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများက စစ်ဆေးရေးစင်တာအဖြစ် ကျင်းပနိုင်ခြင်း】
PJC Bridge သည် CBT (Computer Based Testing) စနစ်ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြု စစ်ဆေးရေးစင်တာအဖြစ် လက်မှတ်ရယူထားရုံဖြင့် မိမိတို့ အဆင်ပြေမည့် ရက်စွဲနှင့် အချိန်များတွင် စိတ်ကြိုက် ကျင်းပနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပညာသင်သွားရောက်ရန် လိုအပ်သော ဂျပန်စာအရည်အချင်း အထောက်အထားများကိုလည်း မိမိတို့အခြေအနေနှင့်အညီ ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
【စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို (၁) ပတ်ခန့်အတွင်း အကြောင်းကြားပေးခြင်း】
စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို (၁) ပတ်မှ (၁၀) ရက်အတွင်း လျင်မြန်စွာ အကြောင်းကြားပေးသည့်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပညာသင်သွားရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအနေဖြင့် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ မိမိတို့အခြေအနေနှင့်အညီ ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
【ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများအတွက် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ】
● ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများတွင် စစ်ဆေးရေးစင်တာအဖြစ် တိုက်ရိုက်ကျင်းပနိုင်ခြင်း
● မိမိတို့အဆင်ပြေမည့် ရက်စွဲနှင့် အချိန်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကျင်းပနိုင်ခြင်း
● စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို (၁) ပတ်ခန့်အတွင်း လျင်မြန်စွာ သိရှိနိုင်ခြင်း
● ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများ၏ အရည်အချင်းကို အချိန်တိုအတွင်း တိကျစွာ စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ခြင်း
【ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ】
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများနှင့် လုပ်သားဦးရေ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ မိမိတို့၏ ဂျပန်စာအရည်အချင်းကို တိကျစွာ သက်သေပြနိုင်မည့် စစ်ဆေးမှုများမှာ ပိုမိုအရေးပါလာလျက်ရှိပါသည်။ PJC Bridge သည် အခြေခံမှ အလယ်အလတ်အဆင့်အထိ ဂျပန်စာစွမ်းရည်ကို တိုင်းတာပေးနိုင်သည့် စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများနှင့် လေ့လာသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံသာမက၊ ခိုင်မာသော ဂျပန်စာပညာရေး အခြေခံကောင်းများ တည်ဆောက်နိုင်ရန်နှင့် ချောမွေ့သော ပညာသင်ကြားရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်း ဆက်လက် အကျိုးပြုဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
【ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများအတွက် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်】
Certify Inc. သည် ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများကို အဓိကထား၍ PJC Bridge စစ်ဆေးရေးစင်တာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို လမ်းညွှန်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသော တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်တွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လေ့လာနိုင်သည့်အပြင်၊ စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ တောင်းခံခြင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးစင်တာအဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းများအတွက်လည်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
【ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများအတွက် PJC Bridge တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်】
https://www.sikaku.gr.jp/c/pjc/education-partners/en/
【ကုမ္ပဏီအချက်အလက်များ】
ကုမ္ပဏီအမည်：Certify Inc.
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ：
• လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုများအား ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကြီးမှူးကျင်းပခြင်း
• စာမေးပွဲအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း
• အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်မည့် 「Smart Entrance Exam®」 ဝန်ဆောင်မှုအား ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
တည်ထောင်သည့်ရက်စွဲ：ဇွန်လ၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်
ရုံးချုပ်တည်နေရာ：Kayabacho Ekimae Bldg., 2-11-8 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-city, Tokyo
တာဝန်ခံအရာရှိ：Representative Director, Shigeru Takizawa
ဝဘ်ဆိုက်：https://sikaku.gr.jp/
Kobayashi Yuki
Certify Inc.
