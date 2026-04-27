SEVESO50: Memoria, innovazione e sostenibilità
Progetto integrato di formazione, divulgazione e partecipazione civica dedicato alla transizione ecologica, alla chimica sostenibile e alla bioeconomiaSEVESO, MILANO, ITALY, April 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- A 50 anni dall’incidente ICMESA-diossina, uno dei più gravi disastri ambientali della storia italiana, la Lombardy Green Chemistry Association (LGCA), con il riconoscimento istituzionale di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza e dei Comuni di Seveso, Cesano Maderno, Desio, Meda, Lentate sul Seveso e Barlassina, presenta:
SEVESO50
Progetto integrato di formazione, divulgazione e partecipazione civica dedicato alla transizione ecologica, alla chimica sostenibile e alla bioeconomia, articolato in un calendario di appuntamenti aperti alla cittadinanza.
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Sono trascorsi cinquant’anni dal 10 luglio 1976, quando una nube di diossina si sprigionò dallo stabilimento Icmesa, nei pressi di Seveso (MB), a seguito di un incidente che portò la temperatura di un reattore fino a circa 500 gradi. L’evento provocò la contaminazione di un’ampia area e segnò profondamente il territorio e la vita di migliaia di persone, diventando uno dei casi più emblematici di disastro ambientale in Europa.
Nel quadro delle celebrazioni del 50° anniversario, il progetto Seveso50 nasce con l’obiettivo di trasformare la memoria ambientale in una leva per costruire una cultura della sostenibilità orientata al futuro.
Il progetto Seveso50
Promosso da LGCA, cluster regionale per la chimica verde e la bioeconomia, Seveso50 propone un percorso multidisciplinare che mette in dialogo industria, ricerca, istituzioni e comunità locali. Il progetto combina educazione esperienziale, divulgazione scientifica e produzione culturale, coinvolgendo attivamente studenti e cittadini.
Attraverso laboratori interattivi, workshop, incontri pubblici ed eventi culturali, i partecipanti sono accompagnati alla scoperta del ruolo della chimica verde e delle biotecnologie nella tutela dell’ambiente, nello sviluppo dell’economia circolare e nella costruzione di filiere produttive sostenibili.
Le location e il coinvolgimento delle scuole
Il cuore educativo del progetto si sviluppa nei territori di Seveso, Cesano Maderno, Desio, Meda, Lentate sul Seveso e Barlassina. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie sono coinvolti in attività didattiche dedicate ai temi dell’economia circolare, della qualità dell’aria e dell’acqua e dell’impatto ambientale dei prodotti di uso quotidiano.
I percorsi formativi si basano su casi concreti di imprese lombarde, offrendo un’opportunità per comprendere come l’innovazione tecnologica possa tradursi in processi produttivi più sostenibili e orientare verso nuove professioni legate alla green economy.
Un programma di eventi aperto alla cittadinanza
Accanto alle attività didattiche, Seveso50 prevede un ampio programma di eventi divulgativi ospitati nei comuni coinvolti, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni, imprese ed esperti.
Un momento centrale è rappresentato dalla partecipazione al Calendimaggio 2026, in programma il 3 e 4 maggio presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso. L’iniziativa propone un percorso multidisciplinare tra arte, divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale.
Tra le attività in programma figurano la mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza”, dell’artista Luigi Christopher Veggetti Kanku, e la mostra micobotanica “Funghi e piante dal vivo: colori, forme e segreti del bosco”, realizzata dall’Associazione Micologica G. Bresadola – Gruppo Micologico La Brughiera.
Gli spazi dedicati alla natura ospitano inoltre approfondimenti a cura del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, insieme ad attività interattive promosse da LGCA, come “Sfida Compost! Il gioco per salvare il suolo”, volte a promuovere comportamenti sostenibili e una maggiore consapevolezza ambientale.
La giornata del 3 maggio è arricchita da workshop e momenti di confronto con il coinvolgimento di realtà del territorio, tra cui l’Associazione Micologica G. Bresadola, il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Seveso e l’Associazione Museo “Nel Novecento” APS.
Nel suo complesso, Seveso50 al Calendimaggio si configura come un’iniziativa corale che valorizza il patrimonio naturale, culturale e scientifico della Brianza, rafforzando il legame tra comunità e ambiente.
Una mostra d’arte al centro del progetto
Cuore simbolico di Seveso50 è la mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza”, personale dell’artista-attivista Luigi Christopher Veggetti Kanku, ospitata presso il Palazzo Arese Borromeo.
La mostra sarà presentata in anteprima alla stampa il 14 maggio 2026 alle ore 11.00 e inaugurata al pubblico il 14 maggio 2026 alle ore 18.00, rimanendo visitabile fino al 12 luglio 2026.
Allestita nelle sale affrescate della storica villa seicentesca, l’esposizione comprende 20 opere di grande formato e si configura come un percorso immersivo che intreccia arte, storia, scienza e sostenibilità.
Il progetto esplora il rapporto tra natura e innovazione, assumendo il Bosco delle Querce e il Parco delle Groane come simboli della rigenerazione ambientale della Brianza dopo il disastro del 1976. Attraverso linguaggi visivi contemporanei e l’utilizzo di materiali ecocompatibili, l’esposizione supera la dimensione estetica per diventare uno strumento di educazione ambientale e riflessione civica.
«Ho voluto raccontare l’esito positivo di una storia segnata dal disastro della diossina: la capacità della natura di rigenerarsi, anche grazie all’impegno di una comunità che ho avuto modo di conoscere», afferma l’artista.
Impatto e obiettivi
Attraverso Seveso50, LGCA consolida il proprio ruolo di ponte tra innovazione industriale, divulgazione scientifica e partecipazione civica, contribuendo alla costruzione di un ecosistema territoriale più sostenibile, consapevole e competitivo.
Il progetto mira a generare un impatto educativo, culturale e territoriale misurabile, promuovendo la diffusione di competenze legate alla sostenibilità e alla bioeconomia e favorendo l’adozione di buone pratiche ambientali e industriali.
Contatti stampa
Lombardy Green Chemistry Association (LGCA)
Piazza della Trivulziana 4/A, Milano
🌐 www.chimicaverdelombardia.it
📧 press@chimicaverdelombardia.it
Ilaria Re | M. +39 392 4751449
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