Information About New World Screwworm
This is an informational article; New World Screwworm (NWS) is not currently present in the United States at the time of this publication. The United States Department of Agriculture (USDA) provides current status updates about NWS every Tuesday and Thursday at 2:00 PM PT.
New World Screwworm (Cochliomyia hominivorax) is a parasitic fly whose larvae infest the living tissues of warm-blooded animals. Unlike other maggots that feed on dead tissue, the larvae of the New World Screwworm burrow into healthy tissue, causing painful, expanding wounds known as myiasis. These maggots can be found deep within wounds and contribute to their significant expansion in size.
New World Screwworm were first eradicated from the United States in 1966. However, there was a small outbreak in the Florida Keys that was successfully eliminated in 2017. NWS is commonly found in Cuba, Haiti, the Dominican Republic, and several countries in South America. In recent years, the disease has migrated northward through Central America and is now situated approximately 62 miles south of the border between Mexico and the United States. The United States Department of Agriculture (USDA) is leading a national, One Health response to prevent NWS from entering the United States.
Impacts NWS can have on Companion Animals and Livestock
NWS can infest minor wounds or body openings, such as the mouth, ears, or nose, leading to severe discomfort, enlarged lesions, and infection. Animal owners should closely monitor any wounds, particularly after traveling from affected areas, and promptly report any suspected infestations to your local veterinarian or the Oregon Department of Agriculture (ODA).
NWS flies can lay hundreds of eggs in wounds, and the larvae feed, causing extensive tissue damage by burrowing deeper into the tissue over time. This process results in a smell of decay, reduced appetite, decreased production in livestock, and in severe cases, death may occur within 1-2 weeks if left untreated.
Prevention & Early Detection
While NWS is not currently found in the United States, animal owners should routinely maintain appropriate wound management, monitoring and/or treating open wounds and surgical sites. Talk to your veterinarian on the best protocol for caring for any wounds your animal may have.
If traveling or importing animals from areas where NWS may exist, have them inspected by a veterinarian prior to moving those animals. Visit Oregon Department of Agriculture (ODA) Import Requirement’s webpage below to learn more about moving animals (companion animals & livestock) into Oregon.
What to Do if you Suspect New World Screwworm?
If you suspect New World Screwworm in any animal, contact your local veterinarian immediately for wound examination, larvae removal, and follow-up treatment. You may also call the ODA Disease Reporting Hotline at 503-986-4711.
Oregon Veterinarians
New World Screwworm is an Immediately Reportable Condition. Report suspected cases to the Oregon State Veterinarian by calling the ODA Disease Reporting Hotline at 503-968-4711.
ODA has additional veterinarian-specific resources available regarding NWS identification, reporting signs, treatment, and prevention, and what to expect.
Resources
More information can be found at https://oda.direct/NWS (ODA) and at https://www.screwworm.gov (USDA).
Este es un artículo informativo; el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) no está presente actualmente en los Estados Unidos en el momento de esta publicación. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ofrece actualizaciones actuales sobre el NWS cada martes y jueves a las 2:00 PM hora del pacífico (PT).
La gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es una mosca parásita cuyas larvas infestan los tejidos vivos de animales de sangre caliente. A diferencia de otros gusanos que se alimentan de tejido muerto, las larvas del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS en inglés) se hunden en tejido sano, causando heridas dolorosas y expansivas conocidas como miasis. Estos gusanos pueden encontrarse en lo profundo de las heridas y contribuyen a su considerable expansión de tamaño.
Los gusanos barrenadores del Nuevo Mundo fueron erradicados por primera vez de Estados Unidos en 1966. Sin embargo, hubo un pequeño brote en los Cayos de Florida que fue eliminado con éxito en 2017. El NWS se encuentra comúnmente en Cuba, Haití, la República Dominicana y varios países de Sudamérica. En los últimos años, la enfermedad ha migrado hacia el norte a través de Centroamérica y ahora se encuentra aproximadamente a 62 millas al sur de la frontera entre México y Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA en inglés) lidera una respuesta nacional de Una Salud para evitar que el NWS entre en Estados Unidos.
Impactos que el NWS puede tener en los animales de compañía y el ganado
El NWS puede infestar heridas menores o aberturas corporales, como la boca, los oídos o la nariz, provocando molestias severas, lesiones agrandadas e infecciones. Los propietarios deben vigilar de cerca cualquier herida, especialmente tras desplazarse desde las zonas afectadas, y comunicar rápidamente cualquier infestación sospechosa al veterinario local o al Departamento de Agricultura de Oregón (ODA en inglés).
Las moscas NWS pueden poner cientos de huevos en las heridas, y las larvas se alimentan, causando daños extensos en los tejidos al excavar más profundamente en el tejido con el tiempo. Este proceso provoca olor a podredumbre, disminución del apetito, disminución de la producción en el ganado y, en casos graves, la muerte puede ocurrir en un plazo de 1-2 semanas si no se trata.
Prevención y detección precoz
Aunque actualmente no se encuentra NWS en Estados Unidos, los propietarios de animales deben mantener rutinariamente un manejo adecuado de las heridas, monitorización y/o tratamiento de heridas abiertas y de sitios quirúrgicos. Habla con tu veterinario sobre el mejor protocolo para cuidar cualquier herida que pueda tener tu animal.
Si viajas o importas animales de zonas donde pueda haber NWS, haz que un veterinario los inspeccione antes de moverlos. Visita la página web de Requisitos de Importación del Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) a continuación para saber más sobre cómo trasladar animales (animales de compañía y ganado) a Oregón.
¿Qué hacer si sospechas de la oruga screwworm del Nuevo Mundo?
Si sospechas que hay gusano barrenador del Nuevo Mundo en algún animal, contacta inmediatamente con tu veterinario local para el examen de heridas, la extracción de larvas y el tratamiento de seguimiento. También puede llamar a la línea directa de reporte de enfermedades de la ODA al 503-986-4711.
Veterinarios de Oregón
El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una condición que se puede reportar inmediatamente. Reporta los casos sospechosos al veterinario estatal de Oregón llamando a la línea de notificación de enfermedades de la ODA al 503-968-4711.
ODA dispone de recursos adicionales específicos para veterinarios relacionados con la identificación del NWS, el reporte de señales, el tratamiento y la prevención, y qué esperar.
Recursos
Se puede encontrar más información en https://oda.direct/NWS (ODA) y https://www.screwworm.gov (USDA).
Contact | Contacto
ODA Animal Health Program | Programa de Salud Animal de la ODA
AnimalHealth@oda.oregon.gov
503-986-4680
