Enerzip Расширяет Поставки Дизельных и Газовых Генераторов в Россию и Страны СНГ

Enerzip — производитель дизельных генераторных установок в Китае для России, Казахстана и стран СНГ. Enerzip — производитель генераторов на природном газе в Китае для России, Казахстана и стран СНГ. Завод Enerzip по производству дизельных и газовых генераторных установок в Китае.

Компания усиливает продажи в России и Казахстане, развивает OEM в Центральной Азии и поставляет модели от 20 до 1200 кВт.

Для рынков России и Казахстана важны не только цена, но и понятная конфигурация, проверенные двигатели и стабильные OEM-поставки.” — Enerzip Export Team

WEIFANG, SHANDONG, CHINA, April 21, 2026 / EINPresswire.com / -- WEIFANG, CHINA – Enerzip Power Technology (Weifang) Co., Ltd., китайский производитель промышленных энергетических решений, продолжает расширять поставки дизельных и газовых генераторных установок в Россию и русскоязычные страны СНГ. Для компании ключевыми направлениями в регионе остаются Россия и Казахстан, а также другие рынки СНГ, включая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. По данным компании, именно Россия и Казахстан формируют наиболее устойчивый спрос как на стандартные дизельные электростанции, так и на газовые генераторные установки для промышленных и коммерческих проектов.Enerzip поставляет оборудование под собственным экспортным брендом ENERZIP и одновременно развивает OEM-направление для партнеров в Центральной Азии. Компания отмечает, что одним из наиболее значимых OEM-проектов в регионе является сотрудничество с SILA ENERGY KZ LLC. Бренд ENERGY уже три года остается важным направлением совместной работы, а Enerzip выступает производственным OEM-партнером этого бренда в Китае. Такой формат сотрудничества отражает структуру спроса на рынке: часть заказчиков в странах СНГ предпочитает импортировать оборудование под международным или локальным брендом, тогда как другая часть ориентируется на прямые поставки под брендом ENERZIP.По информации компании, спрос со стороны России и Казахстана концентрируется в диапазоне мощностей примерно от 20 кВт до 1200 кВт. Наиболее частые сценарии применения включают резервное питание коммерческих объектов, строительные площадки, складские комплексы, производственные предприятия, локальные инженерные системы, аграрные проекты и объекты, где требуется автономное или полуавтономное энергоснабжение. Для части клиентов решающими факторами остаются цена и срок поставки, однако во многих проектах все большее значение имеют конфигурация генераторной установки, узнаваемость двигателя, удобство обслуживания, совместимость с ATS, тип контроллера и доступность запасных частей.В сегменте дизельных генераторов Enerzip поставляет несколько основных серий, адаптированных под различные бюджеты и задачи. Одной из базовых экспортных линеек остаются EnerzipE Series Diesel Generator Sets, оснащенные фирменными двигателями Enerzip, разработанными на проверенной промышленной платформе Ricardo. Для русскоязычных рынков в этой серии особенно востребованы модели E38D5 с основной мощностью 30 кВт, E63D5 на 50 кВт, E125D5 на 100 кВт, E250D5 и E250D5A на 200 кВт, а также E500D5 на 500 кВт. Компания отмечает, что эти модели часто выбирают в проектах, где требуется понятная конфигурация, резервирование через ATS и стандартный контроллер MEBAY без усложнения системы.В более высоком диапазоне мощности стабильно востребованы EnerzipSD Series Diesel Generator Sets на базе оригинальных двигателей SDEC. Для российского и казахстанского рынков компания поставляет модели SD413 на 300 кВт, SD688 на 500 кВт, SD825 на 600 кВт, SD1100 на 800 кВт, SD1375 на 1000 кВт и SD1705 на 1200 кВт. Эти станции обычно предлагаются в конфигурации с двигателями SDEC, генераторами Stamford и контроллерами Smartgen. По оценке Enerzip, интерес к таким решениям связан с потребностью в более высокой мощности при сохранении понятной промышленной комплектации и удобной сервисной логики для конечного пользователя или дистрибьютора.Помимо собственных и SDEC-платформ, Enerzip активно экспортирует генераторные установки на базе Weichai, Baudouin и Perkins. В линейке Weichai на рынках СНГ компания регулярно поставляет W28D5 на 20 кВт, W69D5 на 50 кВт, W165D5 на 108 кВт и W688D5 на 500 кВт. В линейке Baudouin востребованы B165D5 на 108 кВт, B440D5 на 320 кВт и B688D5 на 520 кВт. В линейке Perkins к числу основных экспортных моделей относятся P41D5 на 30 кВт, P69D5 на 50 кВт, P165D5 на 108 кВт, P275D5 на 200 кВт, 825D5 на 600 кВт и 1375D5 на 1000 кВт. Компания подчеркивает, что выбор конкретной платформы во многом зависит от требований заказчика к бренду двигателя, привычной сервисной базе, локальному рынку запасных частей и коммерческому позиционированию проекта.Отдельным направлением роста для Enerzip остается экспорт генераторных установок на природном газе. Для России и Казахстана компания продвигает EnerzipC Series Natural Gas generator sets, рассчитанные на экономически эффективную длительную работу. В числе основных моделей, поставляемых на эти рынки, — CC41N5 на 30 кВт, C69N5 на 50 кВт, C138N5 на 100 кВт, C220N5 на 200 кВт, C825N5 на 600 кВт, C1100N5 на 800 кВт, C1375N5 на 1000 кВт и C1650N5 на 1200 кВт. Эти установки построены на оригинальных двигателях Cummins, комплектуются генераторами Stamford и контроллерами DSE и предназначены для проектов, где заказчик рассматривает природный газ как более стабильный и экономичный источник топлива для продолжительной эксплуатации.По данным компании, интерес к газовым генераторам в регионе растет прежде всего в тех проектах, где критична стоимость длительной работы, а также там, где заказчики стремятся снизить эксплуатационные расходы по сравнению с дизельными решениями. В то же время дизельные генераторы сохраняют сильные позиции в сегменте резервного электроснабжения и в проектах, где приоритетом остаются универсальность, простота ввода в эксплуатацию и привычная логистика топлива. Именно поэтому Enerzip не ограничивается одной платформой или одним типом топлива, а поддерживает широкий продуктовый портфель, рассчитанный на разные условия эксплуатации и разные торговые модели.Компания также отмечает, что для русскоязычных рынков важна не только поставка готовой продукции, но и способность производителя адаптироваться под требования локальных партнеров. Это касается OEM-комплектаций, подбора контроллеров, конфигурации ATS, выбора двигателя и генератора, а также общего позиционирования оборудования под конкретный канал продаж. Для Enerzip такая гибкость стала важной частью экспортной стратегии в СНГ, особенно в Казахстане, где спрос на локальные бренды и OEM-сотрудничество остается высоким.Подробная информация о дизельных решениях компании доступна на странице Производитель дизельных генераторных установок в Китае . Информация о газовых установках представлена в разделе Производитель генераторов на природном газе в Китае . Общая информация о компании, ее экспортных направлениях и продуктовых сериях доступна на странице Официальный сайт Enerzip Enerzip заявляет, что планирует и далее укреплять позиции на рынках России и стран СНГ, сочетая поставки под собственным брендом ENERZIP с долгосрочным OEM-сотрудничеством для партнеров в Центральной Азии. По оценке компании, устойчивый спрос на дизельные и газовые генераторные установки в регионе сохранится и в дальнейшем, особенно в проектах, где надежность энергоснабжения, понятная сервисная архитектура и гибкость комплектации остаются ключевыми факторами выбора.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.