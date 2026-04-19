CyberLab.Team запускает специализированные аудиты Google Discover и аудит дохода сайта для издателей

Агентство цифрового аудита для владельцев новостных сайтов, порталов и блогов

ESTONIA, April 19, 2026 / EINPresswire.com / -- ** Агентство цифрового аудита CyberLab.Team OÜ объявляет о запуске двух специализированных услуг для издателей контентных сайтов: **Аудит Google Discover ** (от €900) и **Аудит дохода сайта / Publisher Monetization** (от €199). Обе услуги решают самые болезненные и при этом наименее освещённые проблемы современных паблишеров — отсутствие трафика из персональной ленты Google Discover и систематический недобор выручки с рекламных показов.В отличие от рекламных сетей-посредников — Ezoic, Mediavine, Setupad — которые требуют минимального трафика от 25 000 до 300 000+ просмотров в месяц и забирают 20–40% рекламной выручки навсегда, CyberLab работает по модели разовой оплаты за экспертизу: **без минимума трафика, без revenue share, с фиксированной ценой на странице**. Все рекламные аккаунты клиента — AdSense, Google Ad Manager, Merchant Center — остаются полностью в его собственности.Почему это важно прямо сейчасПо данным агентства, собранным в ходе аудитов более чем 490 сайтов с 2015 года, типовой издатель в ЕС теряет 40–70% потенциального programmatic-дохода из-за неправильно настроенного consent по стандарту TCF v2.3. На миллион рекламных показов это от €800 до €2 400 ежемесячно — деньги, которые уходят в ноль исключительно из-за технической ошибки в Consent Management Platform. Большинство CMP работают «из коробки» с некорректным сигналом согласия, и эта утечка незаметна без целенаправленного аудита.Параллельно всё больше качественных контентных сайтов оказываются исключёнными из Google Discover — персональной ленты рекомендаций, которая для новостных порталов может давать от €1 000 до €5 000 дополнительной ежемесячной выручки. Причины, как правило, технические: изображения менее 1200 пикселей по ширине, отсутствие мета-тега `max-image-preview:large`, слабые сигналы E-E-A-T, ошибки в структурированных данных schema.org, проблемы со скоростью мобильной версии. Классический SEO-аудит их не находит, потому что Discover работает не по ключевым запросам, а по интересам пользователя — это принципиально другой алгоритм ранжирования.Аудит Google Discover: три пакета от €900 до €1 550Услуга предназначена для владельцев новостных сайтов, онлайн-СМИ, порталов и блогов, которые создают качественный контент, но не видят ожидаемого трафика из ленты Discover. Аудит охватывает более 90 параметров: соответствие Google News Guidelines, скорость индексации новых материалов, корректность XML News Sitemap, разметка NewsArticle, качество и формат изображений, мобильная производительность, сигналы E-E-A-T, анализ причин падения трафика.Линейка пакетов выстроена под разный масштаб издателей:- **Старт (€900)** — новостные сайты и блоги с базовыми проблемами Discover: технический SEO-аудит, проверка оптимизации сайта, аудит веб-аналитики, консультации.- **Профессионал (€1 200)** — сайты с умеренной потерей трафика Discover: проверка ленты Discover, поисковый аудит, аудит коммерческих факторов и веб-аналитики.- **Экспертиза (€1 550)** — крупные новостные сайты и порталы с высоким трафиком: глубокий анализ причин падения, аудит ссылочного профиля, полная диагностика.Срок подготовки отчёта — от 5 до 10 рабочих дней. Уровень экспертизы подтверждается реальными цифрами в клиентских кабинетах Google Search Console: среди сайтов-партнёров агентства — проекты с результатами 450 млн, 284 млн, 268 млн и 64,9 млн кликов из Google Discover за 16 месяцев, включая публичный кейс с украинским телеканальным порталом 24tv.ua. CyberLab даёт письменную гарантию: если аудит не выявит минимум 10 реальных устранимых проблем — полный возврат стоимости.Ниша специализации остаётся редкой: в мире менее пяти агентств системно работают с оптимизацией под Google Discover, и большинство из них обслуживают только крупных издателей. CyberLab принципиально работает с новостными сайтами любого размера.### Аудит дохода сайта: диагностика за €199 и отчёт за 3 рабочих дняPublisher Monetization — безопасная точка входа для паблишеров, которые не уверены в стратегии: продолжать работу с AdSense, переходить на Google Ad Manager, подключать header bidding, пробовать прямые сделки или оставаться в управляемой сети. Базовый пакет **Аудит доходов (€199)** за 3 рабочих дня даёт полный отчёт с анализом текущего рекламного стека, сравнением RPM с отраслевыми бенчмарками в нише клиента, оценкой влияния GDPR-согласия на выручку и приоритизированной картой возможностей монетизации. На выходе — подробный PDF-отчёт и видеоразбор находок со специалистом агентства.Пакет **Стратегия (€399)** добавляет полный план внедрения рекламного стека: выбор сети с сопровождением регистрации, настройку GDPR/TCF 2.3, внедрение ads.txt и sellers.json, стратегию размещения с Auto Ads и ручной конфигурацией, быстрые победы по оптимизации RPM. **Премиум (€750)** — это полная настройка Google Ad Manager с Open Bidding, оценка и подключение header bidding через Prebid.js, интеграция нескольких источников спроса, настройка ценовых полов, A/B-тестирование трёх вариантов размещений, кастомный дашборд по RPM и месяц приоритетной поддержки с ежемесячным звонком по стратегии доходов.Среднее зафиксированное увеличение выручки после внедрения полной стратегии — **+41%**. Для базового Аудита доходов действует письменная гарантия возврата: если CyberLab не найдёт минимум 3 конкретных способа увеличить доход на сайте клиента, агентство возвращает всю сумму. За всю историю работы такого возврата не было сделано ни разу — каждый проаудированный сайт содержал минимум три устранимые утечки выручки.Для клиентов, которым нужен весь стек сразу, доступен **комплексный пакет за €899** (экономия €249 против отдельных услуг): настройка AdSense, настройка Google Ad Manager и стратегия монетизации в едином проекте.### Позиционирование против рекламных сетейКлючевое отличие подхода CyberLab.team — модель, противоположная управляемым рекламным сетям. Ezoic, Mediavine и Setupad требуют передачи частичного контроля над доменом (DNS, CMP-инструменты, иногда серверную часть) и удерживают долю выручки бессрочно. CyberLab оказывает разовую экспертную работу и передаёт клиенту полностью задокументированный стек, которым тот управляет самостоятельно либо с точечной поддержкой агентства.Для SMB-издателей и региональных медиа это принципиальный вопрос независимости: они перестают зависеть от сети-посредника и получают полный контроль над аккаунтами, данными и аудиторией. Для сайтов с EU-трафиком отдельное преимущество — корректная настройка GDPR/TCF 2.3, которая напрямую возвращает 40–70% ранее потерянной programmatic-выручки.### О компании**CyberLab.Team OÜ** — агентство цифрового аудита, зарегистрированное в Эстонии (Таллинн, Sepapaja 6, 15551). Работает с 2015 года. Официальный партнёр Google с сертификациями в Google Ads (Search, Display, Video, Mobile, Shopping), Google Analytics IQ, Facebook Ads. Участник программ Google Top Contributors и Google Product Experts. За 11 лет работы агентство помогло более 490 издателям в четырёх языковых рынках: английский, украинский, русский и польский. Команда распределённая, без офиса — работа ведётся удалённо с клиентами по всей Европе.### Контакты для СМИ и клиентов- **Сайт:** cyberlab.team- **Страница услуг для паблишеров:** cyberlab.team/ru/services/monetyzatsiya/- **E-mail:** info@cyberlab.team- **Telegram:** @cyberlabteam- **WhatsApp:** +48 668 155 303Бесплатный предварительный аудит предоставляется без обязательств, ответ в течение 24 часов.---*CyberLab.Team OÜ · Sepapaja 6, Таллинн 15551, Эстония*

