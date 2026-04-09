DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Abril 2026
Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson
Con la llegada del clima más cálido, ¡es una excelente época del año para salir y disfrutar del Distrito! Mientras nos preparamos para las temporadas de viajes de primavera y verano, queremos recordarles a todos sobre los peligros de conducir distraído, informarles sobre algunas actualizaciones importantes relacionadas con el DMV de DC, incluyendo un evento gratuito de entrega de limpiaparabrisas que se llevará a cabo en nuestra estación de inspección el sábado, 11 de abril de 2026, y una actualización de tarifas que entró en vigor el 30 de marzo de 2026.
Ya sea que estés renovando tu licencia, actualizando tu dirección o buscando registrar tu vehículo esta primavera, planifica con anticipación tu visita al DMV y revisa nuestra Guía de Verificación de Documentos antes de acudir a un centro de servicio. La guía de verificación de documentos te ayudará a determinar qué documentos necesitas para completar tu trámite en una sola visita.
Abril es el Mes Nacional de Concientización sobre la Conducción Distraída. Como hay más peatones circulando por DC en esta época del año, es esencial practicar una conducción sin distracciones.
¡Abril también es el Mes Nacional de Donación de Vida! En el boletín de este mes y en nuestros centros de servicio, estamos animando a los habitantes a registrarse para convertirse en donantes de órganos y dar el regalo de la vida. Es fácil, y incluso puedes actualizar tu estado de donante mientras presentas documentos para tu Real ID, o hacerlo al instante en la aplicación móvildel DMV.
Como siempre, tus comentarios son importantes para nosotros. Puedes escribirnos una carta o acompañarme en el Chat en Vivo del DC DMV, programado para el jueves, 7 de mayo a las 12 p. m. Durante una hora completa, nuestro equipo responderá en tiempo real a cualquiera de tus preguntas relacionadas con el DMV.
Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. ¡Mantente seguro, DC!
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.