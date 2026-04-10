سيارة G700 Whistling Arrow تظهر لأول مرة في ذكرى موآب الستين، تكريماً لثقافة الطرق الوعرة الكلاسيكية العالمية
EINPresswire.com/ -- في أبريل 2026، احتفل مهرجان Easter Jeep Safari — الحدث الأشهر عالمياً في عالم الطرق الوعرة — بذكراه الستين المميزة في موآب بولاية يوتا. وعلى هذه الخلفية التاريخية العريقة، انطلق G700 Whistling Arrow، سيارة SUV الهجينة الفاخرة ذات الدفع الرباعي القابلة للشحن والمُخصَّصة من المصنع، في أولى ظهوراته العالمية: أول تجلٍّ له أمام الجمهور الدولي منذ إطلاقه الرسمي في الصين، وحدثاً تاريخياً يُسجَّل لأول مرة لعلامة تجارية صينية تقتحم تحدي Easter Jeep Safari.
الذكرى الستون لـ Easter Jeep Safari: منصة عالمية لثقافة الطرق الوعرة
على مدى ستة عقود متواصلة، تحوَّل مهرجان Easter Jeep Safari إلى أيقونة روحية لمجتمع الطرق الوعرة العالمي، ويُعدّ على نطاق واسع الميدان النهائي لاختبار أداء المركبات وموثوقيتها في أقسى الظروف وأشدها. ولا يقتصر الحدث على المنافسة وحدها، بل يرتقي ليكون منصةً عالمية زاخرة للتبادل الثقافي بين عشاق الطرق الوعرة من مختلف أنحاء العالم.
وفي احتفالات هذا العام الاستثنائية، حضر إلى جانب G700 Whistling Arrow شخصيتان بارزتان: سائق الراليات الأسطوري روبي غوردون (Robby Gordon)، والمغامر العالمي الشهير هازن أوديل (Hazen Audel). وانخرط الثلاثة في صميم فعاليات المهرجان، متحدِّين مسالك موآب الأسطورية الوعرة في رحلة اختراق شاقة ومكثفة، في تحية حارة لروح ثقافة الطرق الوعرة الراسخة حول العالم.
G700 Whistling Arrow: آفاق جديدة في سيارات الطرق الوعرة الفاخرة المُخصَّصة من المصنع
جاء تطوير G700 Whistling Arrow استجابةً للاحتياجات الرفيعة لعشاق الطرق الوعرة حول العالم الباحثين عن تخصيص احترافي بمعايير مصنعية، إذ يرتكز على منصة G700 الأساسية. واستناداً إلى فلسفة التصميم «Whistling Arrow Apex Aesthetics»، يُقدِّم السيارة تجربة استثنائية تمزج بين الجماليات الجريئة والأداء المتفوق، من خلال تحسينات شاملة تطال الهيكل الخارجي والشاسيه والمكونات الميكانيكية الأساسية.
يُمثِّل إطلاق G700 Whistling Arrow تحولاً جوهرياً في قطاع الطرق الوعرة الفاخرة، إذ ينقل نقاش السوق من «التنافس على المنتجات» إلى «التنافس على أسلوب الحياة»، ليضع معياراً جديداً جريئاً في قطاع مركبات الطرق الوعرة الفاخرة المُخصَّصة من المصنع.
بالمغامرة في تضاريس موآب الشرسة — قمة مشهد الطرق الوعرة الراقية في أمريكا الشمالية — كشف G700 Whistling Arrow عن أدائه الهجين القابل للشحن لجميع التضاريس أمام عشاق الطرق الوعرة في شتى أنحاء العالم. وكتحية لواحدة من أعرق احتفالات الطرق الوعرة على مستوى العالم، يُشير هذا الظهور إلى طاقة متجددة وطموح واسع في سوق الطرق الوعرة الفاخرة عالمياً.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
