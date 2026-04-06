تستضيف شركة أريف للتطوير إفطار رمضان في برج العرب، تأكيدًا على وحدة وقوة سوق العقارات في دولة الإمارات

استضافت أريف للتطوير إفطارًا رمضانيًا في برج العرب، جامعًا نخبة من قادة القطاع، بما يعكس الثقة بقوة واستقرار سوق العقارات في دولة الإمارات.

يُذكّرنا شهر رمضان بأهمية التقارب والتكاتف. وتمثل هذه اللقاءات فرصة للاحتفاء بالعلاقات التي تُسهم في تعزيز مجتمع قطاع العقارات في دولة الإمارات. ” — عارف عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس، أريف للتطوير

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 7, 2026 / EINPresswire.com / -- في مشهد يعكس روح الوحدة والاستمرارية والثقة التي يتمتع بها قطاع العقارات في دولة الإمارات، استضافت شركة أريف للتطوير إفطارًا رمضانيًا خاصًا في فندق برج العرب بتاريخ 14 مارس 2026، بحضور نخبة من قادة القطاع، والشخصيات البارزة، وأصحاب السمو، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية وأصدقاء القطاع.وجاء هذا اللقاء خلال شهر رمضان المبارك، ليجسد القيم الأصيلة التي يحملها هذا الشهر الفضيل، والتي تتمثل في العطاء، والتقارب، وتعزيز الروابط المجتمعية. وقد جمع الإفطار مجموعة مختارة من قيادات القطاع العقاري، والشركاء الاستراتيجيين، والجهات الفاعلة في السوق، إلى جانب نخبة من الشخصيات المؤثرة، في أجواء اتسمت بالود والتقدير المتبادل.وأُقيمت الفعالية في أجواء راقية بإطلالة مباشرة على مياه الخليج العربي، حيث أتاح المكان للحضور فرصة تبادل الأحاديث وبناء جسور التواصل، بما يعزز العلاقات المهنية والإنسانية في آنٍ واحد، ويؤكد أهمية اللقاءات المباشرة في ترسيخ التعاون بين مختلف الأطراف.ولم يقتصر الحدث على كونه مناسبة رمضانية تقليدية، بل عكس كذلك حالة الاستقرار والقوة التي يشهدها سوق العقارات في دولة الإمارات، والذي يواصل أداءه بثبات مدعومًا بالثقة المتزايدة والتكامل بين مختلف مكونات القطاع.كما سلّطت هذه المناسبة الضوء على أهمية التكاتف بين مختلف الأطراف العاملة في القطاع العقاري، حيث يُعد التعاون وتبادل الخبرات من الركائز الأساسية التي تدعم استمرارية النمو وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال.وشكّل اللقاء منصة مثالية للحوار البنّاء، حيث تبادل الحضور وجهات النظر والرؤى حول مستقبل القطاع، في أجواء تسودها روح الانسجام والتفاهم، بما يعكس طبيعة البيئة المهنية في دولة الإمارات، القائمة على الشراكة والتعاون.ويأتي تنظيم هذا الإفطار في إطار حرص شركة أريف للتطوير على تعزيز العلاقات مع مختلف مكونات القطاع العقاري، وإتاحة الفرص للتواصل المباشر بين قيادات السوق، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.وفي هذا السياق، قال عارف عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة أريف للتطوير:"يُذكّرنا شهر رمضان بأهمية التقدير والتواصل مع من حولنا، وتعزيز الروابط التي تجمع مجتمعاتنا. وتُعد هذه اللقاءات فرصة للالتقاء والتأمل والاحتفاء بالعلاقات التي تُسهم في بناء مسيرتنا المشتركة. وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به في التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات."وشهدت الأمسية حضور عدد من أصحاب السمو والشخصيات البارزة، ما يعكس أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الروابط المجتمعية والمهنية، وترسيخ ثقافة التواصل بين مختلف فئات المجتمع.واختُتمت الفعالية في أجواء من التقدير المتبادل، حيث عبّر الحضور عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر التعاون بين مختلف الجهات.ويؤكد هذا الحدث أن قطاع العقارات في دولة الإمارات لا يقوم فقط على المشاريع والتطوير، بل يستند أيضًا إلى قوة العلاقات والتواصل المستمر بين مختلف الأطراف، وهو ما يشكل أساسًا متينًا لاستدامة النمو والنجاح.كما يعكس هذا اللقاء الصورة العامة للحياة الاقتصادية والمهنية في دولة الإمارات، حيث تستمر الأنشطة والفعاليات في مختلف القطاعات بوتيرة طبيعية، مدعومة ببيئة مستقرة ومحفزة للنمو والتطور.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.