כותרת: עו״ד טל ירון מדגיש את חשיבות הסכם המייסדים להצלחת סטארטאפים ויזמים
הסכם מייסדים מקצועי מסייע למנוע סכסוכים, להגן על זכויות היזמים ולבסס תשתית משפטית יציבה לצמיחת המיזם
במילים פשוטות, הסכם מייסדים הוא חוזה המשקף את יחסי הצדדים במיזם ומעגן את הציפיות, האחריות והזכויות של כל אחד מהמייסדים. ההסכם קובע כיצד יתקבלו החלטות, כיצד תחולק הבעלות בחברה וכיצד יטופלו מחלוקות אפשריות בעתיד. בשל כך, רבים רואים בהסכם המייסדים מנגנון מרכזי למניעת סכסוכים .בין השותפים למיזם
להסכם מייסדים עשויה להיות השפעה משמעותית ואף מכרעת על הצלחת המיזם או כישלונו. חשיבותו מתעצמת במיוחד כאשר החברה מתחילה לגייס השקעות ממשקיעים חיצוניים. במקרים רבים, ללא הסדרה משפטית ברורה, זכויות המייסדים עלולות להיפגע עם כניסת משקיעים חדשים או שותפים נוספים. הסכם מייסדים מקצועי מסייע לשמור על זכויות המייסדים וליצור מסגרת ניהולית ברורה ויציבה עבור החברה. ומאותת למשקיעים על בגרות המייסדים ובשלות הסטארט-אפ.
הסכם מייסדים נכון ומקצועי כולל מנגנוני ניהול מסודרים אשר מגדירים את חלוקת התפקידים בין המייסדים, את חלוקת ההון והמניות בחברה, ואת מנגנוני השליטה והניהול במיזם. בנוסף, ההסכם מסדיר גם סוגיות הקשורות לקניין רוחני (IP), ובכך מבטיח כי הפיתוחים, הטכנולוגיות והקניין רוחני של החברה יהיו מוגנים ומוסדרים מבחינה משפטית.
הסכם המייסדים שונה מתקנון החברה בכך שהוא חל בעיקר על המייסדים עצמם, ומטרתו ליצור תיאום ציפיות ברור בין הצדדים לגבי אופן העבודה המשותפת וניהול החברה. הסכם מסוג זה מסייע ליזמים להגדיר .מראש את תחומי האחריות של כל אחד מהשותפים וליצור מבנה ניהולי ברור ויעילq
מומחים משפטיים ממליצים לחתום על הסכם מייסדים כבר בשלבים הראשוניים של הקמת המיזם, לאחר גיבוש צוות המייסדים הראשוני. שלב זה מאפשר להסדיר מראש את נושאי הניהול, חלוקת ההון וקבלת ההחלטות, ובכך למנוע אי-הבנות או מחלוקות בעתיד. בנוסף, כאשר מיזם מציג בפני משקיעים מבנה ניהולי ברור והסדרה משפטית מקצועית, הדבר משדר רצינות ומעניק למשקיעים ביטחון רב יותר בהנהלת החברה.
הסכם מייסדים איכותי עשוי לכלול גם מנגנונים חשובים נוספים כגון הגנה מפני דילול מניות, זכות סירוב ראשונה למכירת מניות, מנגנוני קבלת החלטות ברוב מיוחד, מנגנוני יישוב סכסוכים וכן הסדרה של אפשרות פרישת מייסד מהחברה. כל אלה מסייעים לשמור על יציבות החברה ולנהל את פעילותה בצורה שקופה ומאוזנת.
לדברי עו״ד טל ירון, מומחה לדיני הגנת פרטיות, בינה מלאכותית, סייבר, מסחרי ושוק ההון, חשוב להתאים את הסכם המייסדים לאופיו הייחודי של כל מיזם, למטרותיו העסקיות ולמבנה הארגוני שלו. לפיכך מומלץ ליזמים להיעזר בעורך דין מנוסה בתחום, אשר יוכל לבנות הסכם מייסדים מקצועי ומותאם אישית שישמור על האינטרסים של המייסדים ויסייע להצלחת המיזם לאורך זמן.
