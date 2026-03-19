Legislature approves funding for Japanese Beetle Program

The Oregon Department of Agriculture (ODA) will continue Japanese beetle eradication and monitoring efforts in 2026. Oregon House Bill 5204 allocated $1.8M to continue the Japanese beetle (JB) Program over the 2026 and 2027 crop years. During the previous legislative session funding was not allocated for the JB program, and the agency has spent the past several months working with partner states in the west to facilitate the movement of Oregon plant products, such as nursery stock – the states’ largest agricultural sector. This renewed investment reflects a strong commitment to the agency’s mission to protect Oregon and promote key agricultural sectors.

Status of Japanese beetle in Oregon

Oregon maintained full program activity throughout 2025. This work reduced beetle numbers by 65% from last year and by 92% since 2016. The beetle population has gone down each year for 8 years due to ODA’s work. Recent survey data for 2025 showed that 1,918 beetles were trapped across Oregon, with most captured at a single home in Washington County.

The Japanese beetle (Popillia japonica) continues to pressure Oregon and other western states. Although present in Oregon since the 1980’s, the largest infestation was found in 2016 in the Cedar Mill, Bonny Slope, Oak Hills, and Bethany areas of Washington County. Smaller populations were later found in Clackamas and Multnomah Counties. In 2025, one beetle was found in each of Marion and Union Counties. The Department will address all new detections in its 2026 work.

Next steps

Over the next few weeks, the ODA Insect Pest Prevention & Management (IPPM) Program will conduct public outreach in affected areas before starting on-the-ground treatments. The program anticipates placing traps from late-April to early May in areas where beetles have already been found. Traps will also be placed in other parts of Oregon to look for new beetle introductions. These activities run from early spring through end of September. The ODA Nursery Program will continue to educate the industry on JB phytosanitary requirements, issue necessary certifications, and enforce Oregon’s JB quarantine to ensure imported plant products do not introduce more beetles into the state.

JB treatments mainly consist of spring lawn applications of Acelepryn G, a reduced-risk insecticide approved for controlling beetles. The program may also conduct foliar treatments with the same product in the summer in high-catch areas. All treatments require landowner consent and are overseen by ODA staff.

People living in the planned Japanese beetle treatment areas will receive notification with more information in the coming weeks. The ODA website for Japanese beetle will be updated as soon as possible as progress continues. Questions may be addressed to Japanese.beetle@oda.oregon.gov.



Public awareness

Residents can help slow the spread of JB. Avoid moving outdoor potted plants or participating in plant swaps to prevent the spread of Japanese beetles. Keep green waste local near your residence so beetles are not transported to new areas in Oregon. Your choices make a difference. To learn more about Japanese beetles visit the ODA Japanese beetle webpage.

JB is an invasive insect pest that can be destructive at multiple life stages, causing damage to over 300 types of plants including roses, hops, grapes and a myriad of ornamental plants. If left unmanaged, the current population will continue to grow and spread to new areas within Oregon. Increased beetle populations lead to more pesticide use to protect crops and gardens.

ODA's Insect Pest Prevention & Management (IPPM) Program watches for insects that can harm Oregon farms, forests, and urban landscapes. The group has found and removed many pests over the years, such as spongy moth. These actions help protect Oregon’s environment and save the agricultural community from higher pest control and quarantine costs.

La legislatura aprueba financiamiento para el programa contra el escarabajo japonés

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA, por sus siglas en inglés) continuará con los esfuerzos de erradicación y monitoreo del escarabajo japonés en 2026. El proyecto de ley 5204 de la Cámara de Representantes de Oregón asignó $1,8 millones para continuar con el programa contra el escarabajo japonés (JB) durante las campañas agrícolas de 2026 y 2027. Durante la sesión legislativa anterior no se asignaron fondos para el programa contra el escarabajo japonés y la agencia ha pasado los últimos meses trabajando con estados socios del oeste para facilitar el movimiento de productos vegetales de Oregón, como el material de vivero, el cual es el sector agrícola más grande de los estados. Esta inversión renovada refleja un fuerte compromiso con la misión de la agencia de proteger a Oregón y promover sectores agrícolas clave.

Situación del escarabajo japonés en Oregón

Oregón mantuvo la actividad total del programa a lo largo de 2025. Este trabajo redujo el número de escarabajos en un 65% con respecto al año pasado y en un 92% desde 2016. La población de escarabajos ha disminuido cada año durante 8 años gracias al trabajo de la ODA. Datos recientes de un estudio de 2025 mostraron que se capturaron 1918 escarabajos en todo Oregón, la mayoría de ellos en una sola vivienda del condado de Washington.

El escarabajo japonés (Popillia japonica) sigue ejerciendo presión sobre Oregón y otros estados occidentales. Si bien está presente en Oregón desde la década de 1980, la mayor infestación se detectó en 2016 en las zonas de Cedar Mill, Bonny Slope, Oak Hills y Bethany, en el condado de Washington. Posteriormente se encontraron poblaciones más pequeñas en los condados de Clackamas y Multnomah. En el año 2025, se encontró un escarabajo en cada uno de los condados de Marion y Union. El Departamento abordará todos los nuevos casos detectados en su trabajo de 2026.

Próximos pasos

Durante las próximas semanas, el Programa de Prevención y Manejo de Plagas de Insectos (IPPM) del ODA llevará a cabo actividades de divulgación pública en las zonas afectadas antes de iniciar los tratamientos sobre el terreno. El programa prevé colocar trampas desde finales de abril hasta principios de mayo en las zonas donde ya se han detectado escarabajos. También se colocarán trampas en otras zonas de Oregón para detectar posibles nuevas introducciones de escarabajos. Estas actividades se llevarán a cabo desde principios de primavera hasta finales de septiembre. El Programa de Viveros del ODA seguirá educando a la industria sobre los requisitos fitosanitarios relacionados con el escarabajo japonés, emitirá las certificaciones necesarias y hará cumplir la cuarentena de Oregón contra el escarabajo japonés para garantizar que los productos vegetales importados no introduzcan más escarabajos al estado.

Los tratamientos contra el escarabajo japonés consisten principalmente en aplicar Acelepryn G en el césped durante la primavera, un insecticida de riesgo reducido aprobado para el control de escarabajos. El programa también puede incluir tratamientos foliares con el mismo producto en verano en las zonas de alta captura. Todos los tratamientos requieren el consentimiento del propietario del terreno y son supervisados por el personal del ODA. Las personas que vivan en las zonas previstas para el tratamiento contra el escarabajo japonés recibirán una notificación con más información durante las próximas semanas. El sitio web del ODA para el escarabajo japonés se actualizará lo antes posible a medida que avance el programa. Las preguntas pueden ir dirigidas a Japanese.beetle@oda.oregon.gov.

Concienciación pública

Los residentes pueden ayudar a frenar la propagación del escarabajo japonés. Evite trasladar plantas en macetas al aire libre o participar en intercambios de plantas para prevenir la propagación de los escarabajos japoneses. Mantenga los residuos verdes cerca de su residencia para que los escarabajos no sean transportados a nuevas áreas en Oregón. Sus decisiones marcan la diferencia. Para obtener más información sobre el escarabajo japonés, visite la página web del ODA sobre el escarabajo japonés.

El escarabajo japonés es una plaga de insectos invasores que puede ser destructiva en múltiples etapas de su vida, causando daños a más de 300 tipos de plantas, entre ellas rosas, lúpulo, uvas y una miríada de plantas ornamentales. Si no se controla, la población actual seguirá creciendo y se extenderá a nuevas áreas de Oregón. El aumento de las poblaciones de escarabajos conlleva un mayor uso de pesticidas para proteger cultivos y jardines.

El Programa de Prevención y Manejo de Plagas de Insectos (IPPM) del ODA vigila los insectos que pueden dañar las granjas, los bosques y los paisajes urbanos de Oregón. Este grupo ha detectado y eliminado muchas plagas a lo largo de los años, como la polilla esponjosa. Estas acciones ayudan a proteger el medio ambiente de Oregón y a ahorrarle a la comunidad agrícola los altos costos de control de plagas y cuarentena.