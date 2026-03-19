Momcozy - ผู้นำด้าน FemTech เน้นย้ำบทบาทของเทคโนโลยีและการสนับสนุนในที่ทำงานสำหรับคุณแม่
BANGKOK, THAILAND, March 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 19 มีนาคม 2026 — ในขณะที่จำนวนผู้หญิงไทยที่ทำงานควบคู่กับการเป็นแม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลใหม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่คุณแม่ยังคงต้องเผชิญในการสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบในครอบครัวและความก้าวหน้าในอาชีพ
ในประเทศไทย อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงอยู่ที่ 52.6% เมื่อเทียบกับประมาณ 68.2% ของผู้ชาย ตามข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ แม้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ผู้หญิงจำนวนมากยังคงออกจากงานหลังการคลอดบุตร เนื่องจากภาระในการดูแลครอบครัวและข้อจำกัดด้านการเลี้ยงดูเด็ก
ภาระสามประการนี้ หรือที่เรียกว่า “motherhood penalty” ส่งผลให้เกิดช่องว่างรายได้ตลอดชีวิตประมาณ 25-35% ซึ่งมีสาเหตุมาจากวงจรของความหยุดชะงักในเส้นทางอาชีพ คุณแม่มักเผชิญกับ “ช่องว่างด้านประสบการณ์” ที่ทำให้พลาดโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีภาระดูแลครอบครัว ภาระนี้ยังรุนแรงขึ้นจากความไม่สมดุลในการดูแลครอบครัว โดยผู้หญิงทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างมากกว่าผู้ชายกว่า 3 เท่า นอกจากนี้ ในภาคธุรกิจอย่างเป็นทางการ การเลื่อนตำแหน่งและงานสำคัญมักให้รางวัลกับการทำงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยิ่งจำกัดความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณแม่ชาวไทย
การผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางบริบทดังกล่าว Momcozy แบรนด์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก กำลังผลักดันให้เกิดการสนับสนุนในที่ทำงานที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้คุณแม่สามารถรักษาความมั่นใจและความยืดหยุ่นในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นพ่อแม่
ในประเทศไทย การหารือด้านนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการดูแลเด็กและรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากนายจ้างต้องการรักษาผู้หญิงให้อยู่ในตลาดแรงงานมากขึ้น
Momcozy เชื่อว่าการเปลี่ยนมุมมองต่อการเป็นแม่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยมองว่าการเป็นแม่ไม่ใช่ข้อจำกัด แต่เป็นแหล่งของความเข้มแข็ง ภาวะผู้นำ และมุมมองใหม่
ในระดับนานาชาติ แบรนด์ได้เข้าร่วมการสนทนาระดับโลกผ่านการเข้าร่วมแคมเปญ STEP FORWARD ของ AllBright ที่กรุงลอนดอน โดย Momcozy ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรในหมวด Motherhood Tech ในเวทีเสวนาหัวข้อ “Motherhood Works” งานดังกล่าวได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์ และผู้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อหารือถึงวิธีที่สถานที่ทำงานและชุมชนสามารถสนับสนุนคุณแม่ที่กลับเข้าสู่การทำงานและก้าวสู่บทบาทผู้นำได้ดียิ่งขึ้น
แม้ว่าการเสวนาจะจัดขึ้นในสหราชอาณาจักร แต่ประเด็นดังกล่าวยังสะท้อนถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างชัดเจน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังในตลาดแรงงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น กำลังกระตุ้นให้เกิดบทสนทนาใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและการพัฒนาอาชีพ
ตามคำกล่าวของ Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Momcozy การเสริมพลังให้คุณแม่ที่ทำงานจำเป็นต้องอาศัยทั้งการสนับสนุนเชิงปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงมุมมอง:
“ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นกำลังไล่ตามอาชีพที่มีความหมายควบคู่ไปกับการสร้างครอบครัว แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างเมื่อกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังคลอดบุตร เทคโนโลยีสามารถช่วยคืนความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระให้กับคุณแม่ ตั้งแต่เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ไปจนถึงโซลูชันดูแลเด็กอัจฉริยะ ช่วยให้พวกเธอจัดการทั้งงานและครอบครัวได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ด้วยระบบสนับสนุนที่เหมาะสม การเป็นแม่ยังสามารถเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงพัฒนาความเข้มแข็ง ภาวะผู้นำ และมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสถานที่ทำงานและสังคมโดยรวม”
เกี่ยวกับ Momcozy:
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 Momcozy — แบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่อันดับ 1 ของโลก* — ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้นำด้าน FemTech โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ หลังคลอด และต่อเนื่องไปในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความสบาย Momcozy ได้ยกระดับการดูแลคุณแม่ผ่านเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ เสื้อชั้นในให้นม และผลิตภัณฑ์จำเป็นอื่น ๆ ที่ผสานเข้ากับชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มากกว่า 5 ล้านคนในกว่า 60 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ของ Momcozy จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์ รวมถึงร้านค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Babylist, Walmart, Target และ Amazon โดยมีพันธกิจในการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม เพื่อมอบความสบายและการสนับสนุนแก่คุณแม่ในทุกช่วงของการเดินทาง
อ้างอิงจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ทั่วโลก, Grand View Research 2024
Lee Tze Hui
momcozy
+60 123804862
lee.tze.hui@momcozy.com
