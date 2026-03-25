مول العراق يفتتح أبوابه في بغداد بمساحة 770 ألف متر مربع وأكثر من 450 متجراً
BAGHDAD, IRAQ, March 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- شهدت العاصمة بغداد افتتاح اكبر مول في العراق مول العراق Iraq Mall، بذلك أصبحت بغداد تحتضن ثالث أكبر مول في الشرق الأوسط.
— حسن ناصر اللامي المالك لمشروع مول العراق
يمثل مول العراق أكبر مشروع تجاري في المنطقة ، ويُعد افتتاح هذا المشروع العملاق خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مسار التنمية الاقتصادية والحضرية وتعزز موقع العاصمة بغداد كمركز اقتصادي واعد.
المشروع يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية تسهم في تنشيط قطاعات متعددة، والأهم هو خلق عشرات الآلاف من فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي في العراق، ويعكس المشروع مستوى متقدماً من الثقة بالسوق العراقي وقدرته على استيعاب مشاريع عالمية كبرى ذات أثر طويل المدى.
يعكس هذا الحجم الاستثماري والبنية المتكاملة تحولاً في طبيعة المشاريع داخل العراق، إذ لا يعتبر المشروع مركزاً تجارياً تقليدياً فحسب بل منصة اقتصادية قادرة على استقطاب الوكالات والعلامات التجارية العالمية حيث يأتي دخول هذه العلامات نتيجة ثقة متنامية بجدوى الاستثمار وتطور البيئة التشغيلية في العاصمة بغداد ليصبح مول العراق مؤشراً عملياً على مدى تطور البيئة الاستثمارية ونقطة جذب للشركات الدولية الراغبة بالتوسع في السوق العراقي ما يعزز الاستثمار العالمي ويدعم تنويع النشاط التجاري وديناميكية السوق المحلي.
يمتد مول العراق Iraq Mall على مساحة إجمالية تبلغ 770 ألف متر مربع ليُعد من أكبر المشاريع التجارية والترفيهية المتكاملة في المنطقة. حيث يضم أكثر من450 متجراً بينها ولأول مرة في العراق مجموعة كبيرة من الوكالات العالمية إلى جانب أكبر منطقة ترفيهية داخلية في العالم تمتد على 32,000 متر مربع، فضلاً عن واحدة من أكبر النوافير التفاعلية في المنطقة بعروض مائية وضوئية متكاملة تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع كما يحتضن المشروع أكبر شاشة عرض داخلية ضمن هذا النوع من المشاريع في العالم ما يعزز من طابعه كوجهة حضرية حديثة تجمع بين التكنولوجيا والترفيه.
وأكد رجل الأعمال العراقي حسن ناصر اللامي المالك لمشروع مول العراق "أن مول العراق يمثل استثماراً استراتيجياً يعكس إيماناً راسخاً بقدرات الاقتصاد العراقي وإمكاناته، مؤكداً أن الاستثمار في العراق هو الأساس الذي تقوم عليه رؤيتنا وأعمالنا." واضاف اللامي "مو العراق يعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وإعادة بناء الثقة بالبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن تمركز بغداد على خارطة الاستثمار العالمي يبدأ بمشاريع نوعية بهذا الحجم."
الأثر الاقتصادي لمول العراق يتجاوز قطاع التجزئة
يمثل افتتاح مول العراق Iraq Mall استثماراً ضخماً يعكس ثقة واضحة بإمكانات السوق العراقي، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والقطاعات المساندة. كما يشكل المشروع منصة لدخول عدد من العلامات التجارية العالمية إلى السوق العراقي للمرة الأولى، في مؤشر على تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في بغداد.
ومن المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 50 مليون زائر سنوياً، ما يعزز من دوره في دعم السياحة الداخلية وتنشيط قطاعات الضيافة والنقل والخدمات، ويسهم في تعزيز صورة بغداد كمدينة قادرة على احتضان مشاريع كبرى بمعايير إقليمية.
مول العراق تجربة متكاملة تلبي تطلعات جيل جديد
يعكس مول العراق Iraq Mall تحولاً في توقعات المستهلكين نحو تجارب أكثر شمولاً وتكاملاً، حيث يجمع المشروع بين التسوق والترفيه والمطاعم والعروض التفاعلية ضمن بيئة واحدة. ويعزز هذا التوجه من مكانته كوجهة اجتماعية نابضة بالحياة، تتيح للزوار قضاء وقت أطول والاستمتاع بتجربة متكاملة تتجاوز الشراء التقليدي.
ويشكل المزيج بين العلامات العالمية والمفاهيم الجديدة إضافة نوعية إلى السوق المحلي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التجارب الاستهلاكية التي تواكب المعايير العالمية، مع الحفاظ على هوية محلية تعكس خصوصية بغداد.
مشروع استثماري عملاق يشكل ملامح المستقبل
يمثل مول العراق Iraq Mall جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز موقع بغداد على خارطة الاستثمار الإقليمي، من خلال مشاريع كبرى ذات أثر اقتصادي طويل المدى. فهذا المشروع ليس مجرد توسع في المساحات التجارية، بل خطوة استراتيجية تسهم في إعادة تموضع العاصمة كمركز حضري حديث يجمع بين الاقتصاد ونمط الحياة.
عن مول العراق Iraq Mall
يُعد مول العراق Iraq Mall أحد أكبر المشاريع التجارية والترفيهية المتكاملة في العراق والمنطقة، ويمتد على مساحة 770 ألف متر مربع في العاصمة بغداد. يضم المشروع أكثر من 450 متجراً، و125 مطعماً ومقهى، إضافة إلى أكبر منطقة ترفيهية داخلية في العالم بمساحة 32,000 متر مربع، وواحدة من أكبر النوافير التفاعلية في المنطقة، إلى جانب أكبر شاشة عرض داخلية ضمن هذا النوع من المشاريع في العراق. ويشكل المول منصة اقتصادية متكاملة تسهم في خلق فرص العمل، وتنشيط القطاعات الحيوية، وتعزيز موقع بغداد كمركز استثماري واعد على المستوى الإقليمي.
