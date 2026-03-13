Научный рубеж столетия: к единой картине Вселенной — синтез квантовой и классической физики, гравитации и космологии

Обложки трёхтомной научной монографии «Квантовая модель Вселенной» (Quantum Model of the Universe), посвящённой анализу фундаментальных связей между квантовой физикой, гравитацией и космологической эволюцией Вселенной.

Визуализация космического микроволнового фона — реликтового излучения ранней Вселенной. Структура CMB отражает распределение плотности материи вскоре после Большого взрыва и является одним из ключевых наблюдательных оснований современной космологии.

Концептуальная схема космологической эволюции Вселенной — от Большого взрыва и инфляции через эпоху рекомбинации и формирование первых структур до современной космологической эпохи.