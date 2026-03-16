Reemo lance officiellement son Programme Partenaires

Reemo, société française spécialiste de l’accès distant sécurisé, annonce aujourd'hui le lancement officiel de son Programme Partenaires.

Nous sommes convaincus que l’innovation n'est rien sans un écosystème de partenaires solide. Notre mission est d'allier l'expertise terrain de nos partenaires à notre puissance technologique” — Bertrand Jeannet

PARIS, ILE DE FRANCE, FRANCE, March 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Reemo, société française spécialiste de l’accès distant sécurisé, annonce aujourd'hui le lancement officiel de son Programme Partenaires. Déjà adopté par des sociétés telles que Sopra Steria, OVH, Scaleway, Progiss et Cartesian Lab, ce programme marque une étape décisive dans l’expansion de l’écosystème Reemo.

L’innovation par l’écosystème

Chez Reemo, l’innovation technologique est indissociable d’un réseau de partenaires solide. Ce programme n'est pas qu'un simple réseau de revente ; c’est une invitation adressée aux MSP, intégrateurs et consultants à bâtir ensemble des solutions d’accès distants plus sûres, plus fluides et 100% souveraines.

« Nous sommes convaincus que l’innovation n'est rien sans un écosystème de partenaires solide. Notre mission est d'allier l'expertise terrain de nos partenaires à notre puissance technologique pour sécuriser les environnements critiques de demain. »

Bertrand Jeannet, CEO de Reemo.

Un cadre conçu pour la croissance et la performance

Le programme s'appuie sur trois piliers fondamentaux pour garantir le succès des partenaires :

- Une plateforme éprouvée : Avec plus de 150 clients et 50 000 utilisateurs finaux (dont Orange, TF1, la Compagnie des Alpes et France TV), la plateforme Reemo est une référence du marché en termes de fluidité et de sécurité.

- Rentabilité maximale : Un modèle économique attractif avec jusqu'à 30% de commission, des revenus récurrents garantis et une deal protection stricte pour sécuriser les efforts commerciaux.

- Accompagnement 360° : Une plateforme dédiée centralise l'accès aux formations, au support technique prioritaire et à un toolkit commercial complet.

Une offre technologique complète

Les partenaires Reemo peuvent désormais intégrer trois solutions majeures à leur catalogue pour répondre aux enjeux de cybersécurité de leurs clients :

- Reemo Desktop : La performance ultime pour l'accès aux postes de travail à distance.

- Reemo RBI (Remote Browser Isolation) : Sécurisation totale de la navigation web par l'isolation.

- Reemo Bastion+ : Le Bastion de nouvelle génération pour le contrôle des accès à privilèges.

À propos de Reemo

Reemo est une plateforme de cybersécurité souveraine qui sécurise l'ensemble des accès distants des entreprises à leurs ressources, sans aucun compromis sur la performance, le tout dans un navigateur web. Du poste de travail distant (Remote Desktop + Remote Support) aux environnements virtualisés (Daas/VDI), aux applications web et métiers (RBI, accès tiers, legacy apps) et en passant par les environnements les plus sensibles (SI DR et bastion)... Reemo offre un accès unifié, granulaire et traçable et est certifié ISO 27001 et SOC 2 sur l'ensemble de son activité.

Contact Presse : marketing@reemo.io

Contact Partenaires : partners@reemo.io

Site Web : reemo.io/partners/

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