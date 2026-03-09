Austral Construction livre deux hôpitaux au Congo-Brazzaville

Unités inaugurées dans les villes de Ouesso (G) et Sibiti (D). (Photos : Diffusion)

Le projet offre des soins de santé de qualité à la population du pays et prévoit de livrer deux nouvelles unités supplémentaires d’ici la fin de l’année

BRAZZAVILLE, CONGO-BRAZZAVILLE, March 9, 2026 / EINPresswire.com / -- L’élargissement de l’accès aux soins de santé est l’un des piliers les plus déterminants du développement social d’un pays. En République du Congo (Congo-Brazzaville), la livraison de deux nouveaux hôpitaux représente une avancée structurelle pour des milliers de personnes vivant loin des grands centres urbains et qui, jusqu’à présent, faisaient face à d’importantes difficultés pour accéder à des soins médicaux spécialisés. Austral Construction, entreprise du groupe Adone Holding, a achevé en décembre la livraison de deux hôpitaux en République du Congo, pays où elle opère depuis 2010. Les travaux s’inscrivent dans le cadre du programme gouvernemental « Santé pour Tous », une initiative stratégique visant à élargir et moderniser le réseau hospitalier dans plusieurs régions du pays.Les unités de Sibiti et d’Ouesso ont été remises à la population. Situé à 300 kilomètres à l’ouest de Brazzaville, l’hôpital de Sibiti dessert environ 40 000 habitants. L’infrastructure comprend 210 lits, des équipements de haute complexité — tels que des tomographes et des appareils d’imagerie par résonance magnétique —, un laboratoire complet, une banque de sang, une unité de production de gaz médicaux, des unités de soins intensifs pour adultes et néonatales, ainsi qu’un bloc opératoire entièrement équipé.L’hôpital d’Ouesso, situé à 800 kilomètres de la capitale, à la frontière avec le Cameroun et la République centrafricaine, desservira environ 80 000 habitants. L’établissement dispose de la même capacité en lits et de la même infrastructure technologique que l’unité de Sibiti, garantissant un niveau élevé de soins et de soutien médico-hospitalier.« Les unités ont été conçues pour offrir des soins d’excellence à la population, en élargissant l’accès aux services de santé essentiels et en renforçant le réseau hospitalier du pays », affirme le directeur général d’Austral Construction, filiale de la holding Adone, Leonardo Belussi. « Nous livrons ce qui se fait de plus avancé en médecine de pointe. La finalisation de ces deux unités renforce notre engagement dans la réalisation de projets d’infrastructures stratégiques qui contribuent au développement social et structurel du pays, tout en favorisant une importante création d’emplois locaux », souligne le dirigeant.L’expansion du réseau hospitalier a commencé en 2022, avec la livraison d’unités à Pointe-Noire et dans la capitale elle-même, Brazzaville, toutes deux dotées de capacités et d’équipements pour le traitement oncologique. Outre la mise en place des infrastructures, Austral assure également la formation de professionnels de la santé, tels que médecins, infirmiers et auxiliaires, contribuant ainsi au renforcement du système public.« Il s’agit d’un investissement structurant, qui augmente la capacité installée du système de santé et décentralise les soins en apportant des services de plus grande complexité dans des régions stratégiques du pays », souligne Belussi. Selon le dirigeant, il existe encore des opportunités importantes tant dans le secteur de la santé que dans des projets structurants d’infrastructures de base, tels que des systèmes industriels de captation et d’approvisionnement en eau, capables de générer un impact direct sur la qualité de vie et le développement socioéconomique des régions desservies.Nouvelles unitésDeux autres hôpitaux — à Impfondo et à Kinkala — devraient être inaugurés d’ici la fin de l’année, chacun disposant de 210 lits. Situé à l’extrême nord du pays, à 800 kilomètres de la capitale, l’hôpital d’Impfondo desservira environ 55 000 habitants. À ce jour, 65 % des travaux ont été réalisés, avec une prévision de création d’environ 500 emplois directs et 1 500 emplois indirects.À Kinkala, à 75 kilomètres de Brazzaville, la nouvelle unité hospitalière bénéficiera à près de 50 000 habitants. Actuellement, plus de 60 % des travaux ont été exécutés et le projet prévoit la création de 500 emplois directs et de 1 100 emplois indirects. « Il s’agit d’un projet tourné vers l’avenir, qui élargit l’accès de la population à des services de santé de haute qualité », souligne le CEO.Programme Santé pour TousLe programme gouvernemental « Santé pour Tous » propose des traitements, des interventions chirurgicales et des médicaments, tout en investissant dans la formation et la qualification des médecins et des infirmiers pour le diagnostic, le traitement et la prévention de maladies telles que le sida et le paludisme.Le projet a également inclus la construction d’ailes spécialisées à l’Hôpital central de Brazzaville et à l’Hôpital de Pointe-Noire, initialement destinées à accueillir la population durant la pandémie de COVID-19 et qui, aujourd’hui, renforcent et élargissent les services offerts à la population.Il s’agit d’un programme essentiel, qui transforme le modèle de prise en charge médicale, en élargissant l’accès aux soins de manière plus équitable et en élevant le niveau de qualité des services offerts à la population, tout en posant des bases solides pour le développement social. « Nous jouons un rôle important dans le développement du pays, ce qui constitue une grande source de satisfaction pour l’entreprise », souligne Leonardo Belussi. « L’avenir s’annonce prometteur, avec des défis majeurs dans le domaine de la santé et dans les projets liés aux infrastructures de base, comme l’implantation de puits industriels dans les grands centres urbains afin de résoudre de manière immédiate les problèmes d’approvisionnement en eau », conclut le dirigeant.À propos d’Austral ConstructionAustral Construction est une filiale de la holding Adone et opère dans la construction et le développement d’infrastructures, avec une présence au Congo-Brazzaville depuis 2010. L’entreprise est spécialisée dans les projets civils, industriels et hospitaliers, et réalise également des ouvrages tels que la construction d’usines, le forage de puits d’eau et la mise en place d’infrastructures socioéconomiques dans le pays africain.

