IA impulsiona corrida por infraestrutura bilionária
EINPresswire.com/ -- Uma base física robusta é necessária para treinar as Inteligências Artificiais, que podem melhorar a produtividade até 2,3% ao ano na América Latina, atacando um dos maiores estrangulamentos da economia, afirma José Maurício Caldeira.
Com a Inteligência Artificial a ganhar cada vez mais espaço na rotina profissional e pessoal de empresas e indivíduos, as gigantes tecnológicas travam uma corrida intensíssima para ver quem assume a liderança. Só este ano, Meta, Alphabet, Microsoft e Amazon preveem investir mais de 600 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA — a base física e tecnológica necessária para treinar modelos de Inteligência Artificial generativa. Isto inclui chips de alto desempenho, centros de dados de grande escala, redes e armazenamento de dados, bem como sistemas avançados de refrigeração, uma vez que os chips de IA geram muito calor.
A dimensão geopolítica também está presente na corrida pela liderança em Inteligência Artificial. Estados Unidos e China — que agitou o mercado de IA generativa até então dominado pelos norte-americanos com o lançamento do DeepSeek — disputam a dianteira tecnológica. Ambos procuram reforçar as suas capacidades em áreas estratégicas como chips avançados, computação em nuvem e investigação em algoritmos. Para muitos analistas, a IA tende a tornar-se um dos principais motores de competitividade económica e de influência global nas próximas décadas.
“Os investimentos são avultados porque ninguém quer ficar para trás”, afirma José Maurício Caldeira, sócio e membro do Conselho de Administração da Colpar Brasil, holding que atua em vários sectores, como agronegócio, indústria e urbanismo. “Ninguém quer correr o risco de ficar afastado da liderança deste mercado de biliões de dólares e perder o comboio da história”, acrescenta Caldeira.
A grande aposta das grandes tecnológicas é que os ganhos de produtividade proporcionados pela Inteligência Artificial irão compensar os investimentos massivos. O receio do mercado, contudo, é que exista uma bolha da IA que possa rebentar em breve, como aconteceu com a bolha da internet no início dos anos 2000 e outras inovações ao longo da história.
As perspetivas, até ao momento, parecem positivas. A agência de notação financeira Moody’s, que compila dados e informações de empresas e organizações dos mais variados sectores, estima que a IA pode gerar ganhos médios de produtividade de 1,5% ao ano na próxima década. Esta percentagem dependerá de fatores como a composição da força de trabalho, demografia, maturidade tecnológica, nível de desemprego e custos laborais, segundo a Moody’s.
Para a consultora McKinsey, a Inteligência Artificial tem um grande potencial na América Latina. Num estudo apresentado no último Fórum Económico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, a empresa demonstrou que avançar na adoção da IA na região pode aumentar a produtividade entre 1,9% e 2,3% ao ano até 2030 e criar entre 1,1 e 1,7 biliões de dólares em valor económico anual adicional a nível local.
“A baixa produtividade da economia da América Latina, que há anos tem ficado abaixo da média global, é um dos entraves ao crescimento robusto e sustentado da região há muito tempo”, afirma José Maurício Caldeira. “Temos diante de nós uma oportunidade que exige esforços e investimentos coordenados para produzir resultados.”
De acordo com a análise da McKinsey, há ainda muito trabalho pela frente. Atualmente, apenas um quarto das organizações latino-americanas está a gerar algum valor económico a partir do uso de IA, e apenas 6% reportam uma criação significativa de valor.
A consultora sugere que, para acelerar esta transição, as empresas devem repensar tanto os processos centrais como os modelos de negócio, e não apenas procurar ferramentas que tragam ganhos incrementais de produtividade. Sectores como a agricultura, mineração, energia e turismo — nos quais a América Latina já se destaca — poderão gerar os maiores resultados, transformando-se em vantagens competitivas duradouras.
“Pelo seu poder transformador, a IA tem potencial para ser um dos avanços tecnológicos mais relevantes da história recente, com impacto transversal a vários sectores económicos”, conclui José Maurício Caldeira. “Precisamos de uma abordagem que inclua infraestruturas físicas e tecnológicas, qualificação da mão de obra, governação e colaboração regional para tirar o máximo partido deste momento de transformação global.”
Silvania Dal Bosco
Com a Inteligência Artificial a ganhar cada vez mais espaço na rotina profissional e pessoal de empresas e indivíduos, as gigantes tecnológicas travam uma corrida intensíssima para ver quem assume a liderança. Só este ano, Meta, Alphabet, Microsoft e Amazon preveem investir mais de 600 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA — a base física e tecnológica necessária para treinar modelos de Inteligência Artificial generativa. Isto inclui chips de alto desempenho, centros de dados de grande escala, redes e armazenamento de dados, bem como sistemas avançados de refrigeração, uma vez que os chips de IA geram muito calor.
A dimensão geopolítica também está presente na corrida pela liderança em Inteligência Artificial. Estados Unidos e China — que agitou o mercado de IA generativa até então dominado pelos norte-americanos com o lançamento do DeepSeek — disputam a dianteira tecnológica. Ambos procuram reforçar as suas capacidades em áreas estratégicas como chips avançados, computação em nuvem e investigação em algoritmos. Para muitos analistas, a IA tende a tornar-se um dos principais motores de competitividade económica e de influência global nas próximas décadas.
“Os investimentos são avultados porque ninguém quer ficar para trás”, afirma José Maurício Caldeira, sócio e membro do Conselho de Administração da Colpar Brasil, holding que atua em vários sectores, como agronegócio, indústria e urbanismo. “Ninguém quer correr o risco de ficar afastado da liderança deste mercado de biliões de dólares e perder o comboio da história”, acrescenta Caldeira.
A grande aposta das grandes tecnológicas é que os ganhos de produtividade proporcionados pela Inteligência Artificial irão compensar os investimentos massivos. O receio do mercado, contudo, é que exista uma bolha da IA que possa rebentar em breve, como aconteceu com a bolha da internet no início dos anos 2000 e outras inovações ao longo da história.
As perspetivas, até ao momento, parecem positivas. A agência de notação financeira Moody’s, que compila dados e informações de empresas e organizações dos mais variados sectores, estima que a IA pode gerar ganhos médios de produtividade de 1,5% ao ano na próxima década. Esta percentagem dependerá de fatores como a composição da força de trabalho, demografia, maturidade tecnológica, nível de desemprego e custos laborais, segundo a Moody’s.
Para a consultora McKinsey, a Inteligência Artificial tem um grande potencial na América Latina. Num estudo apresentado no último Fórum Económico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, a empresa demonstrou que avançar na adoção da IA na região pode aumentar a produtividade entre 1,9% e 2,3% ao ano até 2030 e criar entre 1,1 e 1,7 biliões de dólares em valor económico anual adicional a nível local.
“A baixa produtividade da economia da América Latina, que há anos tem ficado abaixo da média global, é um dos entraves ao crescimento robusto e sustentado da região há muito tempo”, afirma José Maurício Caldeira. “Temos diante de nós uma oportunidade que exige esforços e investimentos coordenados para produzir resultados.”
De acordo com a análise da McKinsey, há ainda muito trabalho pela frente. Atualmente, apenas um quarto das organizações latino-americanas está a gerar algum valor económico a partir do uso de IA, e apenas 6% reportam uma criação significativa de valor.
A consultora sugere que, para acelerar esta transição, as empresas devem repensar tanto os processos centrais como os modelos de negócio, e não apenas procurar ferramentas que tragam ganhos incrementais de produtividade. Sectores como a agricultura, mineração, energia e turismo — nos quais a América Latina já se destaca — poderão gerar os maiores resultados, transformando-se em vantagens competitivas duradouras.
“Pelo seu poder transformador, a IA tem potencial para ser um dos avanços tecnológicos mais relevantes da história recente, com impacto transversal a vários sectores económicos”, conclui José Maurício Caldeira. “Precisamos de uma abordagem que inclua infraestruturas físicas e tecnológicas, qualificação da mão de obra, governação e colaboração regional para tirar o máximo partido deste momento de transformação global.”
Silvania Dal Bosco
ECCO Escritório de Consultoria em Comunicação
+55 11 3888-1144
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.