Declaración de la Gobernadora Kathy Hochul
“Hoy me reuní con Tom Homan para hacerle un llamado directo: Ayúdennos a mantener la seguridad de los neoyorquinos poniendo fin a las operaciones agresivas e ilegales del ICE en este estado. No más redadas militarizadas, no más planes para centros de detención a gran escala y no más ataques contra personas respetuosas de la ley que consideran a Nueva York su hogar.
“El presidente Trump prometió que no intensificaría las medidas federales de control migratorio en Nueva York a menos que lo pidiéramos, y hoy le dejé claro a Homan que esa solicitud nunca se cumpliría.
“Nueva York siempre colaborará con las autoridades federales de inmigración para eliminar a los delincuentes peligrosos de nuestras calles, pero todas las agencias del orden público que operan en este estado, federales o de otro tipo, deben seguir los mismos estándares constitucionales. Por eso he propuesto una legislación que mantendría al ICE fuera de lugares sensibles como escuelas, centros de salud y lugares de culto, y que protegería los derechos constitucionales que se otorgan a todos en nuestro estado.
“El ICE y las autoridades federales deben centrarse en lo que fueron creadas para hacer: proteger la patria de amenazas reales, no crear nuevas.”
