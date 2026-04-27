Video, Audio, Fotos Y Transcripción Preliminar: La Gobernadora Hochul, El Alcalde Mamdani Y El Comité Anfitrión De Nynj De La Copa Mundial De La FIFA 2026™ Anuncian Eventos Gratuitos Para Los Aficionados en Los Cinco Condados De La Ciudad De Nueva…

La Gobernadora Kathy Hochul, el Alcalde de la Ciudad de Nueva York Zohran Mamdani y el Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ anunciaron hoy eventos oficiales gratuitos para los aficionados de NYNJ en los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York, garantizando así que aún más neoyorquinos puedan disfrutar de los partidos y la programación de la Copa Mundial sin costo alguno.

VIDEO: El evento está disponible para su transmisión en YouTube aquí; el video con calidad de televisión está disponible aquí (h.264, mp4).

AUDIO: Las declaraciones de la Gobernadora están disponibles en formato de audio aquí.

FOTOS: En la página de Flickr de la Gobernadora se publicarán las fotos del evento aquí.

A continuación, se presenta una transcripción preliminar de las declaraciones de la Gobernadora Hochul:

Buenas tardes a todos. Quiero reconocer a todos los grandes líderes que se han unido a nosotros aquí hoy; y en un momento me referiré a nuestro Alcalde. Tengo un par de comentarios sobre él, y todos son positivos. Pero también quiero mencionar a la Vicealcaldesa Julie Su; a Maya Handa; al "Zar del Mundial" de la Oficina del Alcalde, Alex Lasry —gracias por dar un paso al frente y aceptar presidir nuestro Comité Anfitrión—, así como a todo el comité anfitrión en su conjunto.

Y a Justin Brannan, quien es mi Director Sénior de Operaciones de Grandes Eventos. Me di cuenta de que no lo llamé mi propio "Zar del Mundial" porque creo que quería asegurarse de conservar su empleo una vez finalizado el torneo. Así que me convenció de cambiar el título a "Operaciones de Grandes Eventos". Bien jugado, Justin; muy bien jugado. También quiero saludar a nuestro Presidente del Distrito, Vito Fossella; a John Catsimatidis; y a tantos otros que nos acompañan hoy aquí.

Este es un día espectacular. Al llegar a la ciudad esta mañana —tras asistir a algunas reuniones y antes de regresar a Albany—, he vuelto a recordar lo extraordinario que es este lugar; y aquellos visitantes del resto del mundo que aún no lo sepan, pronto lo descubrirán. Pero quiero decirles algo: hoy me presento ante ustedes no solo como la primera "Gobernadora-mamá futbolera" de todo el estado de Nueva York, sino también como una fan incondicional de *Ted Lasso*. ¿Y quién no recuerda a los desventurados Richmond Greyhounds, que nos ayudaron a muchos de nosotros a sobrellevar la pandemia? Fue una gran vía de escape, y gracias a la serie aprendí mucho más sobre este deporte de lo que jamás aprendí como madre, observando a mis hijos jugar desde la banda mientras mi esposo los entrenaba.

Pero nuestra premisa hoy es la siguiente: si ustedes no pueden ir al Mundial, el Mundial vendrá a ustedes. Y ese es el compromiso que asumimos tanto el Alcalde como yo, junto con este Comité Anfitrión. Por último, quiero hacer una mención especial —una vez más— a nuestro Alcalde, quien lleva su pasión a flor de piel. Un hincha incondicional del Arsenal —alguien que, al igual que yo (y de esto hemos hablado durante un partido de los Buffalo Bills), comprende los altibajos: las grandes cimas, la euforia del deporte, pero también los momentos difíciles que conlleva. Y eso nos prepara para nuestros trabajos; en eso coincidimos.

Así que nos encontramos en una excelente posición. Pero tu pasión por este deporte y por esta ciudad es exactamente lo que necesitamos en este momento, mientras mostramos la ciudad de Nueva York y esta región al mundo entero. Por ello, me enorgullece trabajar a tu lado en lo que ha sido un esfuerzo de diez años. Como bien sabemos, se trata del evento deportivo individual más grande del planeta; y esto no es una exageración. En cuestión de días, tendrá lugar, y miles de millones de aficionados de todos los rincones del globo se unirán en torno a experiencias cautivadoras, presenciando un deporte intenso, físico y apasionante. Y todo ello llega hasta nosotros.

Esperamos que más de 1,1 millones de visitantes lleguen a la región, generando cerca de 3.300 millones de dólares en actividad económica. Todo eso es bueno, y es fantástico para los visitantes que vienen hasta aquí. Pero hoy, el protagonismo es para los aficionados, para la gente que vive en esta región; se trata de asegurar que no se sientan ignorados ni dejados de lado en este proceso. Así pues, los seguidores incondicionales que llevan mucho tiempo esperando —y los verdaderos amantes del fútbol que, siendo niños pequeños, crecieron jugando a este deporte— probablemente nunca imaginaron que este evento llegaría a su propia ciudad.

Por eso, esto es algo que queremos celebrar, para recordarles que no existe una comunidad deportiva más grande en el mundo que la de esta región. Contamos con equipos campeones en todas las disciplinas. Somos apasionados con nuestros equipos y nuestros deportes; y decir esto no es, ni mucho menos, una exageración en este lugar. Además, yo provengo del mundo del deporte. No es que yo jugara —no era algo que las mujeres de mi generación hicieran con mucha frecuencia—, pero, sin duda, éramos unas espectadoras excelentes. Mi propio padre formó parte de una selección nacional de fútbol gaélico, por lo que conoce bien la intensidad y la rudeza de la competición. Pasé mi infancia viendo jugar a mi padre; siendo una niña pequeña, me sentaba las tardes de los domingos en el Irish Center de Buffalo para verlo jugar.

Él formaba parte de un equipo integrado por personas de Chicago, Boston, Nueva York y del extranjero, y estaba previsto que jugara un partido de campeonato en Irlanda. Fue seleccionado para formar parte de ese equipo, pero ocurrió algo que le impidió viajar. Yo nací precisamente ese año, así que mi padre perdió su gran oportunidad; aunque creo que, desde entonces, ya me ha perdonado.

Pero no existe mejor lugar en todo el planeta para ver la Copa del Mundo que aquí, en la ciudad de Nueva York, ya que contamos con la representación de absolutamente todas y cada una de las comunidades del globo. Piensen en la comunidad ecuatoriana de Jackson Heights y en lo que esto significa para ellos. En la comunidad senegalesa de Harlem; en la comunidad haitiana de Flatbush. Para ellos, esto lo es todo. Los sacará de su rutina diaria y los transportará a un espacio de unidad y emoción, compartido por miles de millones de personas en todo el mundo. Por eso quiero decir: Nueva York no se limita a ser la sede de la Copa del Mundo; Nueva York *es* la Copa del Mundo. Es una afirmación contundente, pero la mantengo firme; estoy segura de que el Alcalde también estará de acuerdo. Este es el lugar indicado.

Así pues, si bien el Estadio [MetLife] tiene capacidad para 80.000 personas, este momento pertenece a millones de neoyorquinos y a la forma en que aprovechamos esta oportunidad única en una generación. Por ello, me enorgullece que —tal como han anunciado hoy aquí— las distintas comunidades de los cinco distritos vayan a disfrutar de eventos gratuitos del "Fan Fest": cinco distritos, cinco eventos, una sola Nueva York, con diversas fechas para participar. Pero, además, desde el Estado de Nueva York queremos asegurarnos de ofrecer estas mismas oportunidades. A partir del 12 de junio y en días posteriores, la Universidad de Stony Brook acogerá eventos masivos y gratuitos para ver los partidos; asimismo, el 19 de junio se celebrará otro evento en la Kensico Dam Plaza, en el condado de Westchester.

Y esto es solo el comienzo. También quisimos —y de hecho creamos— un permiso especial de un día para la Copa del Mundo, eliminando trámites burocráticos para que bares y restaurantes de todo el estado puedan organizar fiestas al aire libre para ver los partidos y actividades para los aficionados durante todo el torneo. Y vamos a ampliar los horarios; esto es importante. Una de las medidas más populares que suelo tomar es, precisamente, la ampliación de los horarios de apertura de los bares para beneficio de nuestros aficionados. De este modo, los establecimientos podrán permanecer abiertos hasta las 4:00 a. m. ¿Se lo imaginan? ¡Hasta las 4:00 a. m.! ¿Les parece algo extraordinario? En Buffalo, los locales siempre están abiertos hasta las 4:00 a. m., así que para mí no supone ninguna novedad. Pero esta medida tiene por objeto permitirles abrir sus puertas siempre que se esté transmitiendo un partido en directo, pues no vamos a pedirles a los neoyorquinos que se vayan a casa cuando el tiempo de descuento aún sigue corriendo. Así pues, más allá de los cinco distritos, estamos apoyando la organización de fiestas comunitarias para ver los partidos y diversos eventos culturales, desde la región del North Country hasta el extremo oriental de Long Island, garantizando que estas actividades sean accesibles para todos.

Y esa es también la razón por la cual, a través de nuestro programa NY Kicks —una iniciativa que estamos negociando actualmente en el presupuesto—, destinaremos 5 millones de dólares para invertir en el fútbol juvenil, en instalaciones deportivas para jóvenes y en comunidades desatendidas en todo el estado. Aprovechamos esta oportunidad para entusiasmar a más jóvenes, animándolos a salir al aire libre y a desconectarse de las pantallas, un objetivo en el que siempre nos mantenemos enfocados. Porque el próximo integrante de la Selección de los Estados Unidos podría ser un chico del Bronx o de Rochester que simplemente necesita un lugar donde jugar. Y eso no es todo: contamos con 500.000 dólares del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria, destinados a apoyar tanto las proyecciones de partidos organizadas a nivel local como los grandes eventos que nosotros mismos estaremos organizando.

Así pues, la FIFA trae la Copa Mundial a Nueva York. Y Nueva York está lista: lista para los aficionados; lista para los barrios, restaurantes y bares que estarán abarrotados hasta el último rincón, día tras día; y lista para esa sensación eléctrica e indescriptible que se produce cuando tu equipo anota y toda la ciudad estalla de júbilo al unísono. Como ya he dicho, no existe lugar en la Tierra mejor para vivir esto que aquí mismo, ahora mismo, en Nueva York. Así que, este verano, el mundo vendrá a nuestro encuentro, y nosotros estamos listos. Muchas gracias.

Permítanme presentarles a la Comisionada de la Copa Mundial de la Alcaldía: Maya Handa.