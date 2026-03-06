DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Marzo 2026

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

Aunque ha sido un invierno inusualmente frío, ¡la primavera está a la vuelta de la esquina aquí en Washington, DC! Para los residentes que necesiten visitar un Centro de Servicios para completar sus trámites con el DC DMV, estamos abiertos para servicios sin cita previa durante el horario regular de atención. Visita el sitio web del DMV para conocer las ubicaciones y horarios, y ten en cuenta que nuestra oficina de Georgetown permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como recordatorio, muchos de los servicios del DC DMV también pueden completarse en línea o a través de nuestra aplicación móvil, lo que te permite #EvitarElViaje.

En el boletín de este mes, conoce cómo el DMV está trabajando para mantener March Madness en la cancha, y no en las carreteras. Ya sea que estés celebrando el Día de San Patricio o apoyando a tu equipo favorito de baloncesto universitario, el Programa del Dispositivo de Bloqueo de Encendido (IID, por sus siglas en inglés) del DMV está aquí para recordarte que conducir bajo los efectos de sustancias puede costarte mucho más de lo que imaginas. Sigue leyendo para conocer más formas de desplazarte de manera segura mientras celebras esta temporada.

La Semana de Seguridad sobre Llamados a Revisión de Vehículos se celebra esta semana y, aquí en el DC DMV, estamos animando a todos los conductores del Distrito a revisar si su vehículo tiene algún llamado a revisión. El artículo a continuación contiene más información sobre esta importante verificación de seguridad.

Como siempre, tus comentarios son importantes para nosotros. Escríbenos una carta o acompáñanos en el Chat en Vivomensual del DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. El próximo DC DMV Live Chat está programado para el jueves 2 de abril a las 12 p.m.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. Disfruta del clima primaveral y de los cerezos en flor. ¡Conduce con seguridad, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Marzo 2026