Seaborn Networks apresenta solução Anti-DDoS para redes

A Seaborn Networks lança serviço Anti-DDoS integrado ao backbone para mitigar ataques em tempo real e reforçar a segurança de empresas e operadoras nas Américas

Com o Seaborn Anti-DDoS Services, estamos oferecendo aos nossos clientes proteção integrada ao backbone, com resposta em tempo real, escalabilidade e continuidade para operações críticas nas Américas.” — Steve Orlando, CEO da empresa

SãO PAULO, SP, BRAZIL, March 10, 2026 / EINPresswire.com / -- A Seaborn Networks anunciou o lançamento do Seaborn Anti-DDoS Services , nova solução de proteção contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) desenvolvida para ampliar a segurança e a estabilidade das operações digitais de empresas, operadoras e provedores de conectividade nas Américas.Segundo a companhia, o crescimento contínuo dos ataques cibernéticos, aliado à maior dependência de aplicações digitais críticas, tem elevado a necessidade de estratégias de proteção mais robustas e integradas à infraestrutura de rede. Nesse cenário, a nova solução foi projetada para atuar de forma preventiva e em tempo real, combinando mitigação em rede e em nuvem para identificar, analisar e neutralizar tráfego malicioso antes que ele afete o desempenho dos serviços.Integrado ao backbone global da empresa, o serviço permite resposta rápida e mitigação de baixa latência por meio de um conjunto amplo de limites de alerta previamente configurados, capazes de aplicar pacotes de mitigação de forma automática. Com isso, o tráfego de ataque é filtrado na borda da rede da Seaborn, enquanto apenas o tráfego legítimo é encaminhado ao ambiente do cliente.A arquitetura também inclui monitoramento contínuo e políticas flexíveis de proteção, permitindo escalabilidade conforme o perfil operacional de cada cliente e evolução constante para acompanhar novos vetores de ataque.A nova oferta é voltada a diferentes segmentos de mercado, incluindo ISPs, operadoras de telecomunicações, empresas e provedores de conteúdo que dependem de alta disponibilidade e continuidade operacional mesmo diante de ataques em grande escala.De acordo com a empresa, a proposta é transformar a segurança em parte integrante do desempenho da rede, alinhando proteção, confiabilidade e escalabilidade. A solução também complementa o portfólio de conectividade da Seaborn, reforçando a estratégia da companhia de oferecer infraestrutura digital resiliente para acompanhar o crescimento do tráfego global.“Segurança não é mais um componente isolado — agora é um elemento estratégico da infraestrutura digital. Com o Seaborn Anti-DDoS Services, estamos oferecendo aos nossos clientes proteção integrada ao backbone, com resposta em tempo real, escalabilidade e continuidade para operações críticas nas Américas.”, afirmou Steve Orlando, CEO da empresa.“Desenvolvemos esta solução com forte foco em eficiência operacional e flexibilidade. Ao combinar mitigação baseada em rede e em nuvem com monitoramento contínuo, permitimos que nossos clientes mantenham desempenho e disponibilidade mesmo diante de ataques sofisticados e de alto volume”, acrescentou Mike Holliday, vice-presidente de Product Management & Marketing da companhia.Com o lançamento do Seaborn Anti-DDoS Services, a empresa amplia sua atuação em serviços de valor agregado, acompanhando a evolução das demandas de segurança do ecossistema digital e fortalecendo o suporte a clientes que operam aplicações críticas e ambientes de alta disponibilidade.A empresa informou que mais detalhes técnicos e demonstrações da solução podem ser solicitados por meio do e-mail Sales@seabornnetworks.com

