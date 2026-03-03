Finger Trader 領航員機制技術架構說明
——多節點一致性設計下的制度角色邊界CHINA, March 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- 領航員機制技術架構說明
——多節點一致性設計下的制度角色邊界
Finger Trader 就其於跨交易商環境中運作之「領航員」機制，發布本技術架構說明文件，進一步釐清系統角色定位與制度邊界。
本說明重點在於：
系統中立性如何於架構層面固化
非干預原則如何透過技術設計落實
系統基礎設施角色與市場參與角色之明確分離
Finger Trader 之制度定位始終限於技術基礎設施提供者。
本系統不構成交易服務平台，亦不提供交易撮合、交易通道或市場執行功能以外之服務。
一、制度角色定位與責任分離
Finger Trader 為交易系統開發商，專注於：
跨交易商交易驗證機制建構
行為數據標準化處理
結構一致性技術框架設計
本系統：
不持有或管理客戶資金
不參與交易撮合
不提供清算服務
不進行收益分配
不提供投資建議或資產管理服務
不開立交易帳戶
不接受客戶資金
不與終端用戶簽署客戶協議
所有市場推廣、客戶關係管理、客戶開戶流程與商業決策，均由各交易商依其自身治理架構與監管要求獨立執行。
所有交易行為所產生之法律責任與市場風險，均由原交易商及其客戶關係架構承擔。
Finger Trader 不具備經紀商、交易商、基金管理人、資產管理人或受託人之制度角色。
二、多節點一致性驗證架構
領航員機制建立於多節點一致性驗證框架之上。
任何納入結構化展示之交易資料，必須同時通過：
原交易商交易記錄確認
指令狀態完整性驗證
清算節點一致性比對
轉移鏈摘要校驗
若任一節點出現不一致，該筆資料將不進入結構化呈現。
此設計確保：
不存在單一資料裁決主體
不形成集中化數據控制權
系統僅進行交叉驗證，而非資料裁量或市場判斷
三、指令狀態管理與不可逆記錄邏輯
所有交易指令均經由指令狀態管理系統處理。
每筆指令自生成起即賦予不可變更之生命週期標記，包括：
開立
轉移
部分結束
完成
異常
所有狀態轉換皆保留時間戳記與來源節點資訊，歷史紀錄不可覆寫。
領航員所呈現之結構化視圖，僅為狀態彙總結果，不涉及交易行為重構、優化或干預。
系統所展示之資料，僅屬驗證後之技術呈現，不構成績效承諾、收益保證或市場背書。
四、演算法自動生成與人工隔離原則
所有領航員數據視圖均由預設驗證演算法自動生成。
Finger Trader 不具備：
人工調整績效排序之權限
臨時修改計算權重之能力
選擇性隱藏帳戶之功能
手動優化展示結果之介面
展示結果之生成不依賴人工審核或商業裁量。
此設計確保系統基礎設施角色與市場參與者角色明確分離。
五、行為同步（Behavior Sync）之技術定義
行為同步為用戶主動授權之指令參數映射機制，由原交易商系統執行。
Finger Trader 僅進行：
指令狀態一致性驗證
不涉及：
交易參數優化
風險比例調整
方向性判斷
策略制定或代為操作
行為同步屬於技術層面之指令映射，不構成投資管理、資產代操或策略控制行為。
六、產品匹配條件與價格獨立性
行為同步之前提為：
用戶所屬交易商必須提供與領航員帳戶相同類型之市場產品。
即便交易標的相同，實際成交價格亦不會完全一致，原因包括：
不同市場數據來源
不同流動性提供方
市場深度結構差異
各交易商執行模型不同
即時市場波動影響
外匯及差價合約市場屬於去中心化場外交易（OTC）結構，不存在單一集中定價機制。
行為同步不構成價格複製、成交保證或統一報價機制。
此設計確保：
各交易商市場獨立性
價格形成機制不被集中化
系統不介入實際成交過程
七、資料歸屬與稽核接口
所有原始交易紀錄完整保留於原交易商系統內。
領航員機制：
不改變帳戶歸屬
不合併資金池
不建立收益共享安排
不形成共同投資架構
多節點一致性設計與狀態管理架構，使資料具備：
可稽核性
可回溯性
可交叉驗證性
Finger Trader 之制度定位始終限於技術基礎設施提供者，並不構成市場參與者或交易主體。
