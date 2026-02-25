عقدان من الأمان وزكاتك بتنور طريق، إلى الأمان سِر
EINPresswire.com/ -- عمان / شباط 2026 – أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام حملته الرمضانية لعام 2026 تحت شعار “زكاتك بتنور طريق، إلى الأمان سِر”، وذلك تزامناً مع مرور عقدين على تأسيسه منذ عام 2006. حيث تسلّط الحملة الضوء على المرحلة المفصلية التي يمر بها الشاب اليتيم عند مغادرته دار الرعاية بعد سن الـ18، حيث يصبح الدعم في تلك اللحظة الفارقة حاجة ملحّة تحدد مساره التعليمي والمهني، وترسم ملامح مستقبله.
وكان الصندوق قد مهّد لإطلاق حملته هذا العام من خلال حملة تشويقية سبقت الإعلان الرسمي تحت عنوان "عيد الـ18 مش للكل عيد"، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الحملة والرسالة الحساسة التي يسعى الصندوق إلى إبرازها من خلال هذا العنوان. وقد ركزت الحملة على التحدي الذي يواجهه الشاب اليتيم عند تخرجه من دار الرعاية بعد عمر الـ18، ففي الوقت الذي يحتفل فيه أقرانه ممن ينعمون بدعم أسري كامل بهذه المرحلة كبداية للاستقلال، قد تمثل له بداية قلق ومسؤولية مبكرة في ظل غياب السند الأسري المباشر. وأسهم هذا الطرح التفاعلي في إثارة اهتمام واسع ومهّد لإيصال الرسالة الأساسية للحملة الرمضانية، حيث يبرز دور الصندوق كضرورة ملحّة في توفير الأمان والدعم الشامل لهذه الفئة من الشباب، تمهيداً لمستقبل يحفظ لهم الكرامة ويعزز استقلالهم.
وجاء فيديو الحملة ليجسّد لحظة التحوّل التي يعيشها الشاب اليتيم بعد خروجه من دار الرعاية، وانتقاله إلى مرحلة أكثر حساسية في ظل غياب الدعم الأسري. ثم يوثّق توجهه بعد دعم الصندوق، حيث يحصل على التعليم والدعم المعيشي وبرامج التمكين التي تساعده على استكمال مسيرته بثقة واستقلالية. ويختتم الفيديو بمشهد يستعيد فيه رحلته بعد مرور عقدين من عمره وعقدين على تأسيس الصندوق، في صورة تختصر معنى "عقدان من الأمان" وتعكس الأثر المستدام في حياة الشباب المستفيدين. وشارك في الفيديو عدد من شباب الأمان، تعبيرًا عن امتنانهم وفخرهم بانتمائهم لمسيرة العشرين عام.
وأكد الصندوق أنه حاصل على فتوى شرعية من دائرة الإفتاء العام الأردنية تُجيز تقديم الزكاة للشباب الأيتام فوق سن الـ18 من غير ذوي المال، كما ويتم توجيه أموال الزكاة والدعم المقدم إلى تغطية تكلفة رسوم الدراسة سواء في الجامعات، الكليات ومراكز التدريب للشباب الأيتام، إضافة إلى تكلفة المصروف الشهري، والمسكن، والتأمين الصحي، إضافة إلى برامج الصحة النفسية وتطوير الذات. كما يتم صرف زكاة المال مع نهاية الشهر الفضيل على شكل عيديات في أول يوم من عيد الفطر للشباب الأيتام المستفيدين من الصندوق، ما يضمن فرحتهم بالعيد.
وتتضمن الحملة هذا العام تواجداً من خلال بوثات استقبال التبرعات في عدة مواقع، تشمل: سيتي مول (الطابق P1)، سامح مول – فرع المدينة المنورة، وسوبر ماركت مايلز مكة مول، وكوزمو، والعبدلي مول الطابق الأرضي. كما تشمل الحملة شراكات مجتمعية تسهّل عملية التبرع وتعزز الوصول إلى أكبر شريحة من الداعمين، من خلال نقاط البيع في جميع فروع سامح مول وفود جيت ماركت.
كما ويوفر صندوق الأمان طرق تبرع سهلة و آمنة لجميع الأفراد وتشمل: الاتصال المباشر عبر 065664427
خدمة كليك باسم Amanfund، تطبيق إي فواتيركم، جميع تطبيقات البنوك ضمن لائحة الجمعيات الخيرية بالإضافة إلى تطبيقات التوصيل مثل طلبات وكريم.
نبذة عن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام.
يُذكر أن صندوق الامان لمستقبل الأيتام تأسس عام 2006 كمؤسسة غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، بهدف تمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن ال 18، ومساندتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية سواء في الجامعات أو الكليات أو مراكز التدريب المهني، كما ويقدّم الصندوق دعمًا معيشيًا ونفسيًا متكاملاً، إضافة إلى برنامج التطوير الذاتي القائم على منهاج SIDE الخاص بالصندوق الذي يقدم 75 كفاية في مجالات تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية. كما تمتد برامجه لتشمل الشباب الأيتام من مختلف أنحاء المملكة ممن يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، من خلال منح تعليمية وفرص تطوير ذاتي وفق معايير واضحة.
منذ تأسيسه وحتى اليوم، قدّم الصندوق الدعم أكثر من 5000 مستفيدًا من الشباب الأيتام، شكّلت الإناث منهم 66%، وتخرّج من برامجه 3,712 شابًا وشابة، حصل 78% منهم على وظيفة واحدة على الأقل في سوق العمل، فيما يواصل الصندوق حاليًا دعم 611 شاب وشابة من المستفيدين على مقاعد الدراسة.
