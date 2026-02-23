MDGeniusAI Lanza Primera Plataforma de Salud Construida Completamente con Inteligencia Artificial

Sistema de Cuatro Módulos de IA Gestiona el Ciclo Completo del Paciente en Medicina Estética

MIAMI, FL, UNITED STATES, February 23, 2026 / EINPresswire.com / -- MDGeniusAI ha anunciado el desarrollo de la primera plataforma de tecnología de salud construida completamente con inteligencia artificial desde su concepción. A diferencia del software tradicional que adapta funciones de IA a sistemas existentes, MDGeniusAI fue diseñada con inteligencia artificial como fundamento arquitectónico desde el primer día de desarrollo.La plataforma integra cuatro módulos especializados de IA que trabajan en conjunto para gestionar el ciclo completo del paciente, desde el primer contacto hasta la recuperación total.Arquitectura de Cuatro MódulosPICS™ (Postoperative Intelligence & Care System): Sistema de monitoreo postoperatorio que utiliza análisis de voz, reconocimiento de imágenes, integración de dispositivos wearables y algoritmos de riesgo demográfico para detectar complicaciones quirúrgicas de forma temprana. Este módulo se encuentra en proceso de autorización FDA como dispositivo médico Clase II.AURA™ (AI Unified Response Assistant): Asistente de comunicación con pacientes que proporciona soporte 24/7 en inglés y español. El sistema gestiona programación de citas, responde consultas y coordina comunicaciones a través de canales de voz, texto y digitales.NOVA™ (New Opportunity Virtual Assistant): Motor de optimización de ventas con tecnología de detección de emociones. El sistema logra tasas de conversión de 22-25% comparado con el promedio de la industria del 15%, utilizando siete marcos de ventas integrados y análisis de sentimiento en tiempo real.PREP-AI™ (Preoperative Readiness & Engagement Platform): Sistema de gestión preoperatoria que automatiza autorizaciones médicas, educación del paciente, procesamiento de pagos y flujos de trabajo de preparación quirúrgica.Diferenciación TecnológicaLa arquitectura nativa de IA de MDGeniusAI permite capacidades que los sistemas adaptados no pueden replicar:- Integración perfecta entre módulos sin transferencia manual de datos- Aprendizaje continuo que mejora la precisión con cada interacción- Experiencia del paciente unificada a través de todos los puntos de contacto- Análisis predictivo en tiempo real basado en datos históricosMercado ObjetivoMDGeniusAI apunta a un mercado de más de 660,000 proveedores de salud en Estados Unidos, incluyendo:- Prácticas de medicina estética- Consultorios dentales- Servicios de salud mental- Especialidades médicas de pago directoEl mercado de CRM de salud está proyectado a crecer de $10.64 mil millones en 2025 a $19.94 mil millones para 2034, con una tasa de crecimiento anual del 7.23%.Cumplimiento RegulatorioLa plataforma se desarrolla siguiendo directrices de la FDA para Software como Dispositivo Médico (SaMD) y mantiene arquitectura compatible con HIPAA. MDGeniusAI cumple con regulaciones de privacidad incluyendo CCPA, CPRA y estándares de ciberseguridad del sector salud."Construir una plataforma de salud 100% con IA desde el inicio permite capacidades de integración y aprendizaje que simplemente no son posibles cuando se adapta IA a sistemas heredados," dijo el Dr. Cesar Velilla, Fundador y CEO de MDGeniusAI.Estado de Desarrollo y Próximos PasosMDGeniusAI se encuentra en desarrollo activo con pruebas piloto en Evolution MD, una práctica de medicina estética en el sur de Florida. La empresa busca socios estratégicos, adoptadores tempranos e inversionistas para la siguiente fase de expansión.Acerca de MDGeniusAIMDGeniusAI es una empresa de tecnología de salud con sede en Miami, Florida, que desarrolla la primera plataforma nativa de inteligencia artificial para medicina estética y prácticas de salud electiva. La empresa fue fundada por el Dr. Cesar Velilla, cirujano cosmético certificado y egresado del Programa de Educación Ejecutiva de Harvard en IA para el Cuidado de la Salud.###Contacto de Medios:MDGeniusAI Relaciones con Medios848 Brickell Avenue, PH 5Miami, Florida 33131Teléfono: (305) 831-1120press@mdgeniusai.comPara consultas de inversión y asociación: invest@mdgeniusai.com

