موسم الرياض يتصدر العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
EINPresswire.com/ -- أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، عن تحقيق موسم الرياض إنجازاً إبداعياً جديداً بتصدره قائمة العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصوله على المركز الأول ضمن جوائز لوريس، فيما تصدر الشريك الإبداعي للموسم «بيغ تايم كرييتف شوب» قائمة الوكالات الإبداعية في المنطقة.
وجاء ذلك في منشور لمعاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قال فيه: «يتصدر موسم الرياض العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويحصد المركز الأول ضمن جوائز لوريس، فيما يتصدر شريكه الإبداعي قائمة الوكالات الإبداعية في المنطقة. إنجاز يعكس قوة الإبداع السعودي ويؤكد حضوره المؤثر عالمياً».
ويُعد موسم الرياض أبرز المواسم الترفيهية في المنطقة، ومن أهم المشاريع الوطنية التي أسهمت في إعادة تعريف صناعة الترفيه محلياً وإقليمياً، من خلال تقديم محتوى متنوع وتجارب عالمية المستوى، إلى جانب شراكات إبداعية وتسويقية أسهمت في بناء علامة سعودية ذات حضور دولي وقدرة تنافسية عالية في أبرز المحافل العالمية.
من جانبها، رسخت «بيغ تايم كرييتف شوب» مكانتها كإحدى أبرز الوكالات الإبداعية في المنطقة، من خلال تطوير وتنفيذ حملات نوعية لموسم الرياض، جمعت بين الطابع الإبداعي والتأثير الواسع، وأسهمت في إيصال رسالة الموسم إلى جمهور عالمي بأساليب معاصرة.
وتُعد جوائز لوريس من أعرق وأهم الجوائز المتخصصة في مجالات الإعلان والاتصال التسويقي والإبداع المؤسسي في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1978، وتُمنح وفق معايير دقيقة تعتمد على جودة الفكرة والابتكار والتنفيذ والأثر الإبداعي، ويُنظر إلى الفوز بها بوصفه اعترافاً دولياً رفيع المستوى بالتميز والريادة في الصناعات الإبداعية.
