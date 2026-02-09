وزارة المواصلات تستضيف النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة أبريل القادم
DOHA, DOHA, QATAR, February 9, 2026 /EINPresswire.com/ --
وزارة المواصلات تستضيف النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة أبريل القادم
الدوحة، قطر- (9 فبراير 2026): تعلن وزارة المواصلات عن استضافة النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه شركة جست أس آند أوتو للخدمات التسويقية، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC).
سيلقي الحدث الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النقل المستدام لا سيما تلك المتعلقة بالنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، ليشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وإثراء المناقشات حول مستقبل النقل الكهربائي وصياغته وتجربته وأحدث المستجدات والتطورات في قطاع النقل والمواصلات، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين وكوكبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة والمبتكرين والأوساط الأكاديمية، إلى جانب باقي فئات المجتمع بمفهومه الواسع.
وعلى مدى ثلاثة أيام، سيتناول المنتدى عددا من الموضوعات والمحاور الهامة بما في ذلك أهمية تحويل أساطيل المركبات وشبكات الخدمات اللوجستية إلى مركبات كهربائية في إعادة تشكيل منظومة النقل والحياة اليومية في المنطقة، ودور الأنظمة ذاتية القيادة في المدن الذكية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإدارة المرور بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وأهمية توفر أطر عمل من السياسات وحوافز قوية تنظم آلية اعتماد هذه الأنظمة وتطبيقها على نحو آمن، فضلا عن إمكانات الابتكار المحلي وسبل دعم بناء منظومات تنقل محلية المنشأ.
ويحظى المنتدى بدعم ورعاية نخبة من رواد الصناعة والمؤسسات المرموقة، من بينها: شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة كيوتيرمنلز، وشركة مواني قطر، وهيئة المناطق الحرة القطرية، وشركة شيري، وآل عبد الغني موتورز، وسيب للتأمين، إلى جانب شركاء استراتيجيين آخرين من الحريصين على بناء مستقبل مستدام.
وتدعم النسخة الثانية من المنتدى توجه استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، الرامية الي إرساء منظومة مواصلات متكاملة وآمنه ومرنه ومستدامة، مدفوعة في ذلك بالابتكار والطاقة النظيفة والتقنيات الذكية، كما تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتبني حلول الجيل التالي للنقل، بما يدعم الأولويات الوطنية ويعالج قضايا الاستدامة ذات الطابع العالمي الملح.
مشاركة القطاع الخاص والمجتمع
وقد صُمّم المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة على نحو يقدم لحضوره تجربة تفاعلية وتعاونية تتجاوز العروض التقليدية، حيث يتيح للمشاركين فرصة التواصل مباشرة مع خبراء عالميين وصانعي سياسات إقليميين من خلال الجلسات الرئيسية وحلقات النقاش. وسيضم المنتدى مساحة مخصصة لعرض المركبات الكهربائية، ومحطات الشحن، وأدوات التنقل الذكي كما يشمل برنامج المنتدى أيضًا عقد ورش عمل وجلسات للتواصل بين أفراد المجتمع والخبراء بهدف تعزيز الوعي، وإرساء حوار مثمر، وإبرام الشراكات.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذا الرابط: www.aemobforum.com
-انتهى-
