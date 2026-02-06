Chez Este Surgery, le Dr Alp Aslan réalise des interventions en s’appuyant sur la meilleure méthode de greffe de cheveux, grâce aux techniques capillaires les plus avancées.

Este Surgery lance la technique hybride S-DHI à Istanbul, combinant FUE Sapphire et DHI pour des résultats naturels, précis et une récupération rapide.

PARIS, FRANCE, February 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- Este Surgery lance la technique hybride de greffe capillaire S-DHI à Istanbul.

Istanbul est un pôle mondial du tourisme médical. Les cliniques y sont de plus en plus en concurrence sur la qualité, la sécurité et les normes médicales plutôt que sur le volume. Alors que l’intérêt international pour la greffe de cheveux en Turquie continue de croître, Este Surgery a introduit la technique S-DHI (Sapphire-Direct Hair Implantation), une méthode hybride conçue pour offrir des résultats constants et naturels.

La méthode S-DHI, souvent appelée « Advanced DHI » ou « DHI+ », est une technique hybride encore peu répandue en Turquie. Selon des estimations du secteur, seules quelques cliniques la proposent parmi les milliers de centres de greffe capillaire présents à Istanbul. En combinant les atouts de deux méthodes éprouvées — la FUE Sapphire et la DHI — cette approche vise à maximiser la santé des greffons transplantés tout en garantissant un processus de récupération respectueux du confort et du temps du patient.

<h2>Les principaux avantages de la technologie S-DHI</h2>

La technique S-DHI répond aux limites courantes des méthodes traditionnelles grâce à une approche plus raffinée et multidimensionnelle. Les patients qui choisissent cette méthode hybride peuvent s’attendre à plusieurs bénéfices cliniques clés:

Traumatisme minimal des greffons: En évitant l’utilisation de pinces et en réduisant la manipulation physique, le taux de survie des follicules pileux est nettement amélioré.

Angulation de précision: La création manuelle des canaux à l’aide de lames en saphir permet au chirurgien de reproduire la direction naturelle de pousse et le « tourbillon » des cheveux, notamment au niveau de la ligne frontale et du vertex.

Récupération plus rapide et moins de saignements: Le stylo implanteur spécialisé minimise les dommages tissulaires, entraînant une cicatrisation plus rapide et moins d’inconfort post-opératoire.

Densité naturelle: Les greffons peuvent être implantés plus rapprochés, offrant une apparence plus dense et authentique sans surcharger le cuir chevelu.

Efficacité dans les cas complexes: Cette méthode est particulièrement adaptée aux patients ayant des cheveux fins ou bouclés, où un haut niveau de précision est essentiel.

Comprendre le processus hybride

La restauration capillaire traditionnelle exige souvent un choix entre la précision de l’ouverture des canaux et la protection du follicule lors de l’implantation. La S-DHI élimine ce compromis. Le processus débute par l’utilisation, par le chirurgien, de lames en saphir de qualité médicale pour créer des micro-canaux. Cette étape est essentielle car elle détermine la profondeur, la direction et l’angle exacts des nouveaux cheveux. Une fois les canaux préparés, un stylo implanteur DHI est utilisé pour placer les greffons, agissant comme un conduit protecteur pour les follicules pileux.

Ce niveau d’implication est un facteur clé lorsqu’il s’agit d’évoquer La meilleure méthode de greffe de cheveux pour un individu donné. Le Dr Alp Aslan, chirurgien plasticien fort de 22 ans d’expérience, supervise les opérations de la clinique et participe directement à chaque intervention de greffe capillaire. Dans un secteur où les tâches techniques sont fréquemment déléguées, l’implication d’un chirurgien expérimenté apporte un niveau supplémentaire de sécurité clinique.

Soins centrés sur le patient dans un environnement moderne

Este Surgery fonctionne comme une clinique de type boutique, limitant volontairement le nombre d’interventions quotidiennes afin de garantir une supervision médicale étroite tout au long du processus chirurgical. Associée au profil de récupération plus rapide de la technique S-DHI, cette approche permet aux patients internationaux de réaliser leur traitement efficacement tout en réduisant au minimum le temps d’indisponibilité durant leur séjour à Istanbul.

À propos d’Este Surgery

Este Surgery est une clinique médicale spécialisée située à Istanbul, en Turquie, proposant des solutions avancées en greffe capillaire et en chirurgie plastique. Sous la direction médicale du Dr Alp Aslan, la clinique met l’accent sur des techniques axées sur la précision et des procédures dirigées par le chirurgien afin d’obtenir des résultats fiables et d’apparence naturelle.

