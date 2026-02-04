Το Libra Philanthropies Ανακοινώνει την Πρώτη Ομάδα του «Democracy Cohort» για την Ενδυνάμωση της Επόμενης Γενιάς Ηγετών
Δίπλα σε αυτούς τους έξι εξαιρετικούς ηγέτες, αποκτούμε τη γνώση που απαιτείται για να βοηθήσουμε στην προάσπιση και τον επαναπροσδιορισμό των δημοκρατικών αξιών.”ATHENS , ATTIKAS, GREECE, February 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Το Libra Philanthropies, το οποίο ιδρύθηκε το 2023 από την οικογένεια Λογοθέτη ως ανεξάρτητο φιλανθρωπικό ίδρυμα 501(c)(3) στην Αμερική, αφιερωμένο στη διατήρηση και διεύρυνση της κληρονομιάς των κοινωνικών πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν από τον εταιρικό όμιλο, Libra Group, την τελευταία δεκαετία, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιλογή των πρώτων «Changemakers» για το Democracy Cohort, στο πλαίσιο του εμβληματικού προγράμματος Rising Global Leaders. Αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα διάρκειας 9 μηνών είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη νέων ηγετών που προωθούν καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά σε παγκόσμιο επίπεδο.
— Gina Crivelli, Director of Programs and Impact of Libra Philanthropies
The Democracy Cohort: Ένα Πολυδιάστατο Ταξίδι
Αυτή η πρώτη ομάδα συγκεντρώνει εξαιρετικούς νέους ηγέτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο σημείο τομής του κοινωνικού αντικτύπου και της δημοκρατικής καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια των επόμενων εννέα μηνών, οι changemakers θα συμμετάσχουν σε ένα υβριδικό πρόγραμμα σπουδών με εργαστήρια από ειδικούς, ατομική καθοδήγηση (1:1 mentorship) και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ομοτίμων, με στόχο την κλιμάκωση των πρωτοβουλιών τους και την εμβάθυνση του συστημικού τους αντικτύπου.
Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες, απαραίτητους για τη σύγχρονη δημοκρατική ανθεκτικότητα:
Παιδεία του Πολίτη & Ενδυνάμωση των Νέων: Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και της ηγεσίας στην επόμενη γενιά πολιτών.
Διαπολιτισμική Μάθηση & Διάλογος: Δημιουργία γεφυρών και προώθηση της κοινωνικής συνοχής σε περιβάλλοντα με έντονη πόλωση.
Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης & Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης: Εφοδιασμός των κοινοτήτων με τα κατάλληλα εργαλεία για την πλοήγηση στο ψηφιακό τοπίο και την καταπολέμηση επιβλαβών αφηγημάτων.
Παγκόσμια Προοπτική, Τοπικός Αντίκτυπος
Τα μέλη που επιλέχθηκαν για την ομάδα του 2026 εκπροσωπούν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ποικίλα δημοκρατικά πλαίσια. Κάθε ηγέτης βρίσκεται στο τιμόνι μιας πρωτοβουλίας με βαθιές ρίζες στην κοινωνία:
Olamide Adekoya, Progressive Leadership Initiative Education Fund (PLIEF) | ΗΠΑ: Ως πρωτοετής φοιτήτρια, η Olamide συνεχίζει τον αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη που ξεκίνησε από το λύκειο. Έχοντας διατελέσει ασκούμενη στο Κογκρέσο κι επικεφαλής πρωτοβουλιών για τη συμπερίληψη των μειονοτήτων, εργάζεται για τη διασφάλιση της συνεργασίας των ηγετών με τους νέους.
Πέτρος Αποστολάκης, Πρωτοβουλία Νέων (Youth Initiative Greece) | Ελλάδα: Ο Πέτρος υπήρξε από τους νεότερους συνεργάτες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποκτώντας εμπειρία στις εθνικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής. Είναι Συνιδρυτής και Συνδιευθυντής της Πρωτοβουλίας Νέων, μιας από τις μεγαλύτερες μη κομματικές οργανώσεις νεολαίας στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη δημοκρατική συμμετοχή και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Isabela Archbold Cardenas, Pragma | Κολομβία: Κοινωνική επιχειρηματίας που συνδυάζει την τεχνολογία με τη δημόσια πολιτική. Ίδρυσε το Granitos de Arena Colombia για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, ενώ η νέα της πρωτοβουλία, Pragma, αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση.
Siddhi Joshi, Citizens | Ινδία: Ακτιβίστρια για την πολιτιστική ανταλλαγή και τον κοινωνικό αντίκτυπο, η Siddhi εστιάζει στην ενδυνάμωση των νέων και τη δικαιοσύνη των φύλων, ενισχύοντας αφηγήματα που προέρχονται από τον Παγκόσμιο Νότο. Υποστηρίζει το "Citizens", ένα κίνημα νέων που προωθεί τη διεθνή συνεργασία για τη βελτίωση του κόσμου.
Christian Loredo-Duran, Legacy Foundation | ΗΠΑ: Μεγαλωμένος στο Michigan από γονείς μετανάστες από το Μεξικό, ο Christian είναι συνιδρυτής του Legacy Foundation. Ο οργανισμός του καθοδηγεί μαθητές λυκείου στο Wyoming του Michigan προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών.
Isabella Rivas Cardenas, Leading Roots | Κολομβία: Δικηγόρος και εκλεγμένη σύμβουλος νεολαίας από την Buenaventura. Ως νεαρή Αφρο-Κολομβιανή, ίδρυσε το Leading Roots για την ενίσχυση των περιθωριοποιημένων φωνών και της δημοκρατικής ηγεσίας που βασίζεται στις τοπικές ανάγκες.
Βιωματικές Συναντήσεις
Ακρογωνιαίος λίθος του προγράμματος είναι οι δια ζώσης συναντήσεις σε κέντρα ιστορικής και σύγχρονης δημοκρατικής σημασίας:
Αθήνα, Ελλάδα: Η εναρκτήρια συνάντηση για τη διερεύνηση των απαρχών της δημοκρατίας και των μελλοντικών καινοτομιών.
Washington D.C., USA: Στρατηγική επαφή με ηγέτες χάραξης πολιτικής, think tanks και θεσμούς των πολιτών.
New York, USA: Συμμετοχή στο Concordia Annual Summit, όπου τα μέλη θα έρθουν σε επαφή με αρχηγούς κρατών και ηγέτες του ιδιωτικού τομέα.
Ως στρατηγικός υποστηρικτής, το Libra Philanthropies θα έχει ενεργό ρόλο σε αυτό το ταξίδι. «Ο ρόλος μας είναι κάτι παραπάνω από αυτός ενός χρηματοδότη· είμαστε εταίροι σε αυτή την αποστολή», δήλωσε η Gina Crivelli, Διευθύντρια Προγραμμάτων και Αντικτύπου στο Libra Philanthropies. «Μαθαίνοντας δίπλα σε αυτούς τους έξι εξαιρετικούς ηγέτες, αποκτούμε τη γνώση που απαιτείται για να βοηθήσουμε στην προάσπιση και τον επαναπροσδιορισμό των δημοκρατικών αξιών για μια νέα εποχή».
Eva Soulia
Libra Philanthropies
evangelia.soulia@libraphilanthropies.org
