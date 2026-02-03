Chalifoux & Kuethe - Marke als Betriebssystem

Chalifoux & Kuethe etabliert Berlin als europäischen hub für modulare strategische Kreativleistungen

„Berlins kreative Energie, der hohe level an Kultur und die internationale Business-Community machen Berlin für uns die ideale Basis in der Zusammenarbeit mit Kunden in den USA & in Europa.”” — Katia Kuethe

BERLIN, GERMANY, February 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- Chalifoux & Kuethe gibt bekannt, dass Berlin der europäische Standort Ihrer dual-headquartered Kreativberatung wird. Unter der kreativen Leitung von Katia Kuethe bringt die Berliner Zentrale die modularen strategischen Kreativangebote der Agentur auf den europäischen Markt.

Chalifoux & Kuethe bietet Unternehmenswachstum durch vier modulare strategische Kreativmodule: Analyze (Foresight, Trend & Landscape Audit), Codify (Entwicklung von Marken Systemen), Concept (360-Kampagnenarbeit) und Expand (Innovation & Ideation). Dieser Ansatz der Agentur basiert auf "Brand as Operating System" – der Transformation von Marken in flexible Markenwelten.

„Nach mehr als zwei Jahrzehnten in New York City freue ich mich sehr, eine europäische Präsenz in Berlin zu etablieren", sagt die gebürtige Deutsche Katia Kuethe, Chief Creative Officer und Partnerin bei Chalifoux & Kuethe. „Berlins kreative Energie, der hohe level an Inspiration & Kultur und die internationale Business-Community machen Berlin für uns die ideale Basis in der Zusammenarbeit mit Kunden in den USA & in Europa.”

Die dual-headquartered Struktur ermöglicht nahtlose Services über Zeitzonen hinweg und nutzt die diverse Marktperspektiven. Amerikanisches Business-Denken trifft auf europäisches Kulturbewusstsein. Jessica Chalifoux agiert als Chief Growth Officer von New York aus, während Kuethe als Chief Creative Officer in Berlin tätig ist. Die Partnerinnen, die sich bei Mother New York kennenlernten, bringen hochkomplementäre Expertise mit, die die Agentur einzigartig positioniert, um amerikanische und europäische Märkte zu verbinden.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://chalifouxandkuethe.co/

Über Chalifoux & Kuethe

Chalifoux & Kuethe ist eine modulare strategische Kreativberatung, die "Brand as Operating System" zur Basis hat und Marken durch modulare Kreativleistungen in flexible, wachsende Markenwelten transformiert. Gegründet von Partnerinnen, die sich bei Mother New York kennenlernten, operiert die Agentur von zwei Hauptsitzen in New York und Berlin aus.

Pressekontakt: Katia Kuethe, Chief Creative Officer [katia@chalifouxandkuethe.co] [001-9174766052 ]

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.