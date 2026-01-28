مهرجان كوميدي ميكستيب – النسخة الثانية يعود إلى دبي في عيد الحب

Comedy Mixtape Vol 2

نخبة نجوم الكوميديا الارتجالية من جنوب آسيا يجتمعون في دبي ضمن مهرجان كوميدي ميكستيب – النسخة الثانية يوم 14 فبراير 2026.

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للفعاليات الحية، وتلعب الكوميديا دوراً متنامياً في هذا المشهد من خلال عروض احترافية تجمع بين ثقافات وجماهير متنوعة.” — خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس، DXB LIVE

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 28, 2026 / EINPresswire.com / -- تستعد أجندة الفعاليات الترفيهية في مدينة دبي لاستقبال أحد أبرز محطاتها خلال عيد الحب، مع الإعلان عن عودة مهرجان كوميدي ميكستيب – النسخة الثانية، والمقرر إقامته يوم 14 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. ويُنظم الحدث من قبل ميداس إيفنتس وإيفا لايف الشرق الأوسط، بالشراكة مع DXB LIVE.واستناداً إلى النجاح اللافت الذي حققته النسخة السابقة، يرسّخ مهرجان كوميدي ميكستيب مكانته كأحد أبرز عروض الكوميديا الارتجالية في المنطقة، حيث يجمع نخبة مختارة من أبرز نجوم الكوميديا في جنوب آسيا في أمسية واحدة من العروض الحية. ومن المقرر أن تنطلق الفعالية في تمام الساعة 6:00 مساءً، مقدّمة عروضاً كوميدية عالية الطاقة يشارك فيها كل من: مونور فاروقي، هارش غوجرال، رافي غوبتا، كانان غيل، كوستوب، محمد سهيل، أورجيتا واني، سونالي ثاكر، وفيفيك ديساي.ويعكس هذا الحدث تنامي شعبية فن الكوميديا الارتجالية كأحد أشكال الترفيه الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بجيل جديد من الفنانين الذين نجحوا في الجمع بين العروض الحية والحضور الرقمي القوي عبر المنصات الإلكترونية. ويؤكد منظمو الحدث أن الطبيعة متعددة الثقافات لجمهور دبي، إلى جانب الإقبال المتزايد على العروض الترفيهية الكبرى، تواصل ترسيخ مكانة المدينة كوجهة مثالية لإنتاج واستضافة الفعاليات الكوميدية واسعة النطاق.وفي تعليق مشترك على عودة الحدث، قال ديباك باوار، المؤسس والمدير العام لشركة ميداس إيفنتس، وديباك تشودري، الشريك في ميداس إيفنتس ومؤسس إيفا لايف الشرق الأوسط:«تعكس النسخة الثانية من مهرجان كوميدي ميكستيب تركيزنا المستمر على تقديم عروض كوميديا معاصرة على نطاق واسع. إن جمع نخبة من أكثر الأصوات تأثيراً في عالم الكوميديا اليوم يتيح لنا تقديم تجربة حية ذات صلة بالجمهور، قائمة على التفاعل ولحظات الضحك المشتركة.»ومن جانبه، أكد خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في DXB LIVE، أن الشراكة في تنظيم الحدث تعزز مكانته ضمن منظومة الترفيه في دبي، قائلاً:«لقد رسخت دبي مكانتها كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الحية، وتواصل الكوميديا لعب دور متنامٍ في هذا المشهد. وتُبرز فعاليات مثل مهرجان كوميدي ميكستيب – النسخة الثانية كيف يمكن للعروض الاحترافية المُنسّقة بعناية أن تجمع بين شرائح متنوعة من الجمهور، مع تعزيز سمعة دبي في تقديم تجارب عالمية المستوى.»ومع تزامن الحدث مع مناسبة عيد الحب، يقدّم مهرجان كوميدي ميكستيب بديلاً احتفالياً قائماً على الضحك والتجارب المشتركة، في أجواء ترفيهية مميزة. وقد تم طرح التذاكر رسمياً، وسط توقعات بإقبال كبير مع اقتراب موعد الفعالية.

