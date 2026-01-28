Het is de maand van de vleeswaren van ‘A SLICE OF QUALITY’
EUROPESE TOPVLEESWAREN GRATIS TE PROEVEN TOT EN MET 15 FEBRUARI
Er doen 31 verkooppunten mee: de managers hebben een speciale training gevolgd en kunnen u uitgebreide informatie en voorlichtingsmateriaal geven over de voedingswaarde, productietechnieken en organoleptische kwaliteiten. Daarnaast geven zij u graag tips om deze producten in nieuwe recepten te gebruiken.
Hieronder volgt de lijst van deelnemende verkooppunten:
NAAM VERKOOPPUNT ADRES
HUNGAROM SRL Chaussée de Waterloo 603, 1050 Ixelles
BICOLAS & ROMY Place Dr.Schweitzer 5, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
VERMEIRE GEERT Rue François Beeckmans 27, 1083 Ganshoren
LE COMPTOIR DE TOM Rue Sainte-Catherine 23, 1000 Bruxelles
LES GARÇONS BOUCHERS Dieweg 112, 1180 Uccle
L'ATELIER DE MIKE Place Eugène Keym 25, 1170 Bruxelles
LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO Rue de Linthout 190, 1040 Etterbeek
CASA ITALIA Rue Vanderkindere 401, 1180 Uccle
TRAITEUR TERRA MIA Dieweg 100, 1180 Uccle
MONTICELLI LE COMPTOIR DE VENTE Chau. de Waterloo 291, 1060 Saint-Gilles
LE PETIT MERCADO Rue de l'hotel des monnaies 82, 1060 Saint-Gilles
BOUCHERIE GASTON Chau. de Waterloo 142, 1060 Saint-Gilles
SPIGA D'ORO d'Ixelles, Chau. d'Ixelles 310, 1050 Ixelles
ANTICHI SAPORI ITALIANI Rue du Bailli 73, 1050 Ixelles
IL FRIULANO SRL Avenue des Celtes 24, 1040 Etterbeek
TRAITEUR GIORDANI WOLUWE Boulevard de la Woluwe 1200, 1050, Woluwe-Saint-Pierre
TRAITEUR GIORDANI WESTLAND Bd Sylvain Dupuis 433, 1070 Brussels
TRAITEUR ROLAND Av. des Saisons 94, 1050 Bruxelles
BOUCHERIE FRANCIES Waversesteenweg 1717, 1160 Brussel
TRAITEUR TO THE MOON Boulevard des Invalides 88, 1160 Auderghem
ÉPICERIE ITALIENNE WSP Rue au Bois 281, Woluwe-Saint Pierre
LA BELLA PUGLIA Av. d'Auderghem 243, 1040 Etterbeek
L.E.M.Y. FOOD Au Dally 114, 1030, Bruxelles
GRAZIE MILLE SRL Avenue Livingstone 31, 1000 Bruxelles
SAPORI D'ITALIA Rue de Pervyse 23, 1040 Etterbeek
TRAITEUR L'ATLANDITE Rue Charles Degroux 6,8 1040 Etterbeek
WESLEY'S BUTCHER SHOP Place Wappers 3/4, 1030 Schaerbeek
IL TEATRO TRAITEUR Av. du Prince Héritier 218 Saint-Lambert
TRAITEUR DA STEFANO Parv. Saint-Henri 52, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
BOUCHERIE TRAITEUR EVENT TOMBERG Tomberg 233, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
BOUCHERIE RUDY Avenue L. Gribaumont 21, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Het initiatief maakt deel uit van de consumentgerichte promotieactiviteiten van het project A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe dat deze vier producties al drie jaar lang onder de aandacht brengt als emblemen van de beschermde Europese vleeswaren, zowel in België als in Spanje.
