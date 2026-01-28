C'est le mois des charcuteries de « SLICE OF QUALITY »

Visual

DÉGUSTATIONS GRATUITES DES CHARCUTERIES D’EXCELLENCE EUROPÉENNES JUSQU’AU 15 FÉVRIER

Vous pourrez découvrir les qualités uniques de la Mortadella Bologna IGP, du Cotechino Modena IGP, du Zampone Modena IGP et des Salamini Italiani alla Cacciatora AOP dans 31 boucheries belges.” — Gianluigi Ligasacchi

BRUXELLES, BELGIUM, January 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Il y a maintenant une nouvelle occasion de vous transformer en véritable gourmet ! Grâce au projet A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe et à votre charcutier de confiance, on pourra goûter gratuitement quatre charcuteries européennes d’excellence : la Mortadella Bologna IGP, le Cotechino Modena IGP, le Zampone Modena IGP et les Salamini Italiani alla Cacciatora AOP.Trente-et-un points de vente participent à l’opération : leurs responsables ont suivi une formation adaptée et seront ainsi en mesure de vous donner des informations et des supports éducatifs sur les caractéristiques nutritionnelles, les techniques de production et les qualités organoleptiques des produits. Ils pourront aussi vous prodiguer des conseils utiles pour mettre en valeur ces produits dans de nouvelles recettes.Voici la liste des points de vente participants :NOM DU POINT DE VENTE ADRESSEHUNGAROM SRL Chaussée de Waterloo 603, 1050 IxellesNICOLAS & ROMY Place Dr.Schweitzer 5, 1082 Berchem-Sainte-AgatheVERMEIRE GEERT Rue François Beeckmans 27, 1083 GanshorenLE COMPTOIR DE TOM Rue Sainte-Catherine 23, 1000 BruxellesLES GARÇONS BOUCHERS Dieweg 112, 1180 UccleL’ATELIER DE MIKE Place Eugène Keym 25, 1170 BruxellesLA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO Rue de Linthout 190, 1040 EtterbeekCASA ITALIA Rue Vanderkindere 401, 1180 UccleTRAITEUR TERRA MIA Dieweg 100, 1180 UccleMONTICELLI LE COMPTOIR DE VENTE Chau. de Waterloo 291, 1060 Saint-GillesLE PETIT MERCADO Rue de l’hôtel des monnaies 82, 1060 Saint-GillesBOUCHERIE GASTON Chau. de Waterloo 142, 1060 Saint-GillesSPIGA D’ORO Chau. d’Ixelles 310, 1050 IxellesANTICHI SAPORI ITALIANI Rue du Bailli 73, 1050 IxellesIL FRIULANO SRL Avenue des Celtes 24, 1040 EtterbeekTRAITEUR GIORDANI WOLUWE Rue Saint-Lambert 200, 1200 Woluwe-Saint-LambertTRAITEUR GIORDANI WESTLAND Bd Sylvain Dupuis 433, 1070 BruxellesTRAITEUR ROLAND Av. des Saisons 94, 1050 BruxellesBOUCHERIE FRANCIES Waversesteenweg 1717, 1160 BruxellesTRAITEUR TO THE MOON Boulevard des Invalides 88, 1160 AuderghemÉPICERIE ITALIENNE WSP Rue au Bois 281, 1150 Woluwe-Saint PierreLA BELLA PUGLIA Av. d’Auderghem 243, 1040 EtterbeekL.E.M.Y. FOOD Avenue Dailly 114,1030 SchaerbeekGRAZIE MILLE SRL Avenue Livingstone 31, 1000 BruxellesSAPORI D’ITALIA Rue de Pervyse 23, 1040 EtterbeekTRAITEUR L’ATLANTIDE Rue Charles Degroux 6,8 1040 EtterbeekWESLEY’S BUTCHER SHOP Place Wappers 3/4, 1030 SchaerbeekIL TEATRO TRAITEUR Av. du Prince Héritier 218, 1200 Woluwe-Saint-LambertTRAITEUR DA STEFANO Parv. Saint-Henri 52, 1200 Woluwe-Saint-LambertBOUCHERIE TRAITEUR EVENT TOMBERG Tomberg 233, 1200 Woluwe-Saint-LambertBOUCHERIE RUDY Avenue L. Gribaumont 21, 1150 Woluwe-Saint-PierreL’initiative est organisée dans le cadre des activités promotionnelles destinées aux consommateurs du projet A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe. Depuis trois ans, celui-ci valorise ces quatre produits, emblèmes des charcuteries d’excellences soutenues par l’Union européenne en Belgique et en Espagne.

