C'est le mois des charcuteries de « SLICE OF QUALITY »
DÉGUSTATIONS GRATUITES DES CHARCUTERIES D’EXCELLENCE EUROPÉENNES JUSQU’AU 15 FÉVRIER
Trente-et-un points de vente participent à l’opération : leurs responsables ont suivi une formation adaptée et seront ainsi en mesure de vous donner des informations et des supports éducatifs sur les caractéristiques nutritionnelles, les techniques de production et les qualités organoleptiques des produits. Ils pourront aussi vous prodiguer des conseils utiles pour mettre en valeur ces produits dans de nouvelles recettes.
Voici la liste des points de vente participants :
NOM DU POINT DE VENTE ADRESSE
HUNGAROM SRL Chaussée de Waterloo 603, 1050 Ixelles
NICOLAS & ROMY Place Dr.Schweitzer 5, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
VERMEIRE GEERT Rue François Beeckmans 27, 1083 Ganshoren
LE COMPTOIR DE TOM Rue Sainte-Catherine 23, 1000 Bruxelles
LES GARÇONS BOUCHERS Dieweg 112, 1180 Uccle
L’ATELIER DE MIKE Place Eugène Keym 25, 1170 Bruxelles
LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO Rue de Linthout 190, 1040 Etterbeek
CASA ITALIA Rue Vanderkindere 401, 1180 Uccle
TRAITEUR TERRA MIA Dieweg 100, 1180 Uccle
MONTICELLI LE COMPTOIR DE VENTE Chau. de Waterloo 291, 1060 Saint-Gilles
LE PETIT MERCADO Rue de l’hôtel des monnaies 82, 1060 Saint-Gilles
BOUCHERIE GASTON Chau. de Waterloo 142, 1060 Saint-Gilles
SPIGA D’ORO Chau. d’Ixelles 310, 1050 Ixelles
ANTICHI SAPORI ITALIANI Rue du Bailli 73, 1050 Ixelles
IL FRIULANO SRL Avenue des Celtes 24, 1040 Etterbeek
TRAITEUR GIORDANI WOLUWE Rue Saint-Lambert 200, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
TRAITEUR GIORDANI WESTLAND Bd Sylvain Dupuis 433, 1070 Bruxelles
TRAITEUR ROLAND Av. des Saisons 94, 1050 Bruxelles
BOUCHERIE FRANCIES Waversesteenweg 1717, 1160 Bruxelles
TRAITEUR TO THE MOON Boulevard des Invalides 88, 1160 Auderghem
ÉPICERIE ITALIENNE WSP Rue au Bois 281, 1150 Woluwe-Saint Pierre
LA BELLA PUGLIA Av. d’Auderghem 243, 1040 Etterbeek
L.E.M.Y. FOOD Avenue Dailly 114,1030 Schaerbeek
GRAZIE MILLE SRL Avenue Livingstone 31, 1000 Bruxelles
SAPORI D’ITALIA Rue de Pervyse 23, 1040 Etterbeek
TRAITEUR L’ATLANTIDE Rue Charles Degroux 6,8 1040 Etterbeek
WESLEY’S BUTCHER SHOP Place Wappers 3/4, 1030 Schaerbeek
IL TEATRO TRAITEUR Av. du Prince Héritier 218, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
TRAITEUR DA STEFANO Parv. Saint-Henri 52, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
BOUCHERIE TRAITEUR EVENT TOMBERG Tomberg 233, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
BOUCHERIE RUDY Avenue L. Gribaumont 21, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
L’initiative est organisée dans le cadre des activités promotionnelles destinées aux consommateurs du projet A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe. Depuis trois ans, celui-ci valorise ces quatre produits, emblèmes des charcuteries d’excellences soutenues par l’Union européenne en Belgique et en Espagne.
