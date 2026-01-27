Winter Weather Care for Pets

Oregon winters can be harsh, and pets are vulnerable to cold, ice, and storms. Older pets, puppies, kittens, and short-haired animals are especially vulnerable to cold. Here are a few proactive steps you can take to keep your animals healthy and safe this winter:

Bring Pets Indoors

Pets should stay inside during freezing tempreatures. If they must go outside, limit time and supervise them closely.

Provide Warm Bedding

Ensure pets have a dry bed away from drafts. Blankets or insulated pads help maintain body heat.

Fresh, Unfrozen Water

Check water bowls often, ice can form quickly. Use heated bowls or refresh water frequently to ensure access to clean, unfrozen water.

Avoid Cars and Chemicals

Never leave pets in vehicles during cold weather. Keep antifreeze and de-icing chemicals away from animals - as they are highly toxic. Wipe pets’ paws after walks to remove salt or chemicals.

Emergency Preparedness

Stock extra pet food, medications, and ensure your animal has proper identification (microchip and/or ID tag). Keep a leash and/or carrier easily accessable. Prepare an animal emergency “go-kit” in case you need to evacuate due to a cold-weather emergencies such as an ice storm, power outages, or windstorms.

Regularly monitor weather forecasts and advisories, sign up for OR-Alert to receive emergency notifications in Oregon.

More Resources:

Cuidados de las mascotas en invierno

Los inviernos de Oregon pueden ser duros, y las mascotas son vulnerables al frío, el hielo y las tormentas. Las mascotas mayores, los cachorros, los gatitos y los animales de pelo corto son especialmente vulnerables al frío. Aquí encontrará algunas medidas proactivas que puede tomar para mantener a sus animales sanos y salvos este invierno:

Mantenga a las mascotas dentro de la casa

Las mascotas deben permanecer adentro durante las temperaturas bajo cero. Si tienen que salir, limite el tiempo y vigílelas de cerca.

Proporcione ropa de cama caliente

Asegúrese de que las mascotas tengan una cama seca y alejada de corrientes de aire. Las mantas o los cojines aislantes ayudan a mantener el calor corporal.

Agua fresca, no congelada

Revise a menudo los contenedores con agua, ya que se puede formar hielo rápidamente. Utilice contenedores calientes o renueve el agua con frecuencia para garantizar el acceso a agua limpia y sin congelar.

Evite los automóviles y los productos químicos

No deje nunca a las mascotas en los vehículos cuando haga frío. Mantenga el anticongelante y los productos químicos para descongelar alejados de los animales, ya que son muy tóxicos. Limpie las patas de las mascotas después de los paseos para eliminar la sal o los productos químicos.

Preparación para emergencias

Abastézcase de comida y medicamentos adicionales y asegúrese de que su mascota lleve la identificación adecuada (microchip y/o placa de identificación). Mantenga una correa y/o un transportador para mascotas fácilmente accesibles. Prepare un "botiquín" de emergencia para animales en caso de que tenga que evacuar el lugar debido a una emergencia por frío, como una tormenta de hielo, cortes de electricidad o huracanes.

Supervise periódicamente las previsiones meteorológicas y las advertencias, regístrese en OR-Alert para recibir notificaciones de emergencia en Oregon.

Más recursos:

Contact | Contacto

ODA Animal Health Program | Programa de Salud Animal del ODA

AnimalHealth@oda.oregon.gov

503-986-4680