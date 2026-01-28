منتجعات ساندز ماكاو تستعد لإلهام قادة السفر في الشرق الأوسط خلال ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة MALT 2026
ABU DHABI , UNITED ARAB EMIRATES, January 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- يستعد ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة (MALT) 2026 في دورته الرابعة عشرة لاستقبال نخبة من قادة قطاع السفر في الشرق الأوسط، حيث تشارك منتجعات ساندز ماكاو بصفتها الراعي البلاتيني، في حدث يستكشف مستقبل السفر الفاخر وسياحة الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات (MICE).
ويُعقد المؤتمر في فندق سانت ريجيس أبو ظبي يومي 11 و12 فبراير 2026، ليشكل منصة حصرية تتيح لمخططي السفر في المنطقة فرصة التعرف على كيفية إعادة تعريف هذه الوجهات العالمية لتجارب الرفاهية، من خلال الجمع بين السعة الكبيرة، والرقي، والتجارب الثقافية الغامرة المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المسافرين المميزين من الشرق الأوسط.
وأكدت ستيفاني تانبيور، نائبة رئيس المبيعات في منتجعات ساندز ماكاو، أهمية هذه الشراكة قائلة:
إن شراكتنا المستمرة مع MALT تتيح ربط الجهات الفاعلة في قطاع السفر بالشرق الأوسط مع وجهات قادرة فعلياً على تقديم تجارب واسعة النطاق. وتنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا في ترسيخ مكانة ماكاو كامتداد طبيعي لوجهات السفر الفاخر طويلة المدى للمسافرين من الشرق الأوسط، بدعم من سهولة الوصول، والبنية التحتية العالمية، والضيافة الواعية ثقافياً. كما تعكس استراتيجية ماكاو الدولية إدراكها لنمو السفر الخارجي من المنطقة وشغفها بالتجارب الراقية القائمة على القيمة.
وخلال مشاركتها في MALT، ستستعرض منتجعات ساندز ماكاو كيف تطورت منتجعاتها المتكاملة لتلبية تطلعات المسافرين من الشرق الأوسط الباحثين عن التجارب الفريدة، من خلال الجمع بين قدرات عالمية في قطاع الاجتماعات والمعارض، وتجارب الترفيه، والعافية، والمطاعم الراقية، في رحلة متكاملة وسلسة. كما سيتعرف الزوار على كيفية إعادة ماكاو تعريف مفهوم السفر الفاخر عبر مرافق أيقونية، وتنظيم لوجستي مرن، وتجارب ثقافية وذوقية مصممة بعناية، مدعومة بروابط سفر فعالة عبر هونغ كونغ من دول الخليج.
وأضافت تانبيور:
"في MALT 2026، يسعدنا تقديم منتجعات ساندز ماكاو كوجهة تجمع بين السعة، والفخامة، وسهولة الوصول، وهي ثلاث أولويات رئيسية لمخططي السفر في الشرق الأوسط اليوم. فقد صُممت منتجعاتنا لاستضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، مع الحفاظ على تقديم تجارب شخصية عالية الخصوصية. أما للمسافرين بغرض الترفيه، فتوفر ماكاو مزيجاً غنياً من الثقافة، والمطاعم العالمية، والترفيه، والتسوق، والتراث البرتغالي، بما يتجاوز الوجهات التقليدية للسفر بعيد المدى."
ومن خلال سنوات من التعاون مع MALT، عززت منتجعات ساندز ماكاو حضورها في المنطقة وبنت علاقات قائمة على الثقة مع صناع القرار، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ برامج معقدة وعالية القيمة. كما تتميز ماكاو بسهولة الوصول عبر هونغ كونغ دون تأشيرة، مع رحلات يومية متعددة من طيران الإمارات والاتحاد للطيران، ما يجعل تجربة السفر أكثر سلاسة وراحة.
"نحن لا نقدم الفخامة فحسب، بل نخلق تجارب ذات معنى تجمع بين الأعمال والترفيه ونمط الحياة في رحلة واحدة متكاملة"، تضيف تانبيور.
وسيحظى المشاركون في MALT 2026 بتجربة غامرة تشمل استكشاف مفاهيم الجيل الجديد لتصميم الوجهات، والمرافق الأيقونية، والحلول اللوجستية السلسة للمجموعات الكبيرة، إلى جانب برامج ثقافية وذوقية وترفيهية مصممة خصيصاً، مع إمكانية التمديد السهل للرحلات إلى هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى.
وفي ختام حديثها، قالت تانبيور:
"من خلال منصات مثل MALT، تسعى منتجعات ساندز ماكاو إلى ربط مخططي السفر في الشرق الأوسط بتجارب تجمع بين السعة والرقي وسهولة الوصول، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل السفر العالمي بطريقة مبتكرة ومصممة خصيصاً لأكثر المسافرين تميزاً في المنطقة".
من جانبه، قال سِيدْ إن سي، منظم مؤتمر MALT 2026:
"سيختبر المشاركون في MALT 2026 مستقبل تصميم الوجهات، ويستكشفون مواقع أيقونية، ويتعرفون على كيفية تنفيذ الفعاليات الكبرى بسلاسة. كما يتضمن البرنامج تجارب ثقافية ومطاعم وترفيه مختارة بعناية، مع امتدادات سهلة إلى هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى".
ويَعِد MALT 2026 بأن يكون تجمعاً استثنائياً تلتقي فيه طموحات الشرق الأوسط مع الوجهات العالمية الرائدة، فيما تستعد منتجعات ساندز ماكاو لقيادة الحوار حول مستقبل السفر الفاخر.
التاريخ: 11–12 فبراير 2026
الموقع: فندق سانت ريجيس أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
الموقع الإلكتروني والتسجيل: www.maltcongress.com
