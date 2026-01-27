Изкуствен интелект, традиция и цената на застоя: стратегическата реалност, пред която са изправени европейските банки

Так изглежда един ден на UNCHAIN Festival На UNCHAIN Festival цари отлична атмосфера UNCHAIN Festival е успешно събитие

Как UNCHAIN 2026 изправя европейските банки пред пропуските в изпълнението, инфраструктурните рискове и ограниченията на автоматизацията

ORADEA, ROMANIA, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Орадя, Румъния, 27.01.2026 През последните пет години финансовата екосистема в Централна и Източна Евр опа премина през тиха, но дълбока трансформация. Това, което започна като спешен тласък към дигитализация, се разви в много по-широка преконфигурация на начина, по който финансите се изграждат, разпространяват и преживяват – от разпадането на традиционната банкова инфраструктура и възхода на вградените финанси (embedded finance), до сближаването на плащанията, кредитирането, лоялността и вземането на решения, базирани на данни.Перспективите, събрани в предишните издания на UNCHAIN Festival и синтезирани в секторни анализи, сочат ясна посока: финансите в Централна и Източна Европа вече не се дефинират чрез отделни продукти или институции, а чрез екосистеми. Банковите институции навигират през традиционни „спагети“ инфраструктури, като паралелно експериментират с алтернативни основни системи и вътрешни автоматизации, базирани на ИИ. Търговците на дребно надхвърлят транзакционната логика и възприемат модели, ориентирани към преживяването на клиента, където плащанията, кредитирането и лоялността се интегрират естествено в клиентското пътуване. Междувременно fintech компаниите вече не са нововъзникващи участници, а интегрирани играчи, които моделират интерфейси, очаквания и темпо на пазара.В този контекст UNCHAIN Festival се завръща в Орадя на 17–18 юни 2026 г., предоставяйки безпрецедентни възможности за networking, ексклузивни индустриални инсайти и стратегически връзки за над 800 старши лидери и вземащи решения от 40 държави. Събитието отбелязва петата си годишнина и се е развило в всеобхватна платформа, свързваща финансови институции, регулаторни органи, технологични доставчици и лидери от индустрията, в момент, когато стратегическото съгласуване се е превърнало в необходимост.„През първите четири години на UNCHAIN Festival станахме свидетели на значително международно сътрудничество и интеграция на търговците. Технологията още повече сближава различните вертикали. Много небанкови компании вече навлизат на пазара на финансови услуги, предлагайки решения за embedded finance или продукти за лоялност/крипто на клиентите. Съществуват множество регулаторни предизвикателства, но именно затова ги събираме всички на една маса – за да може законът да върви в крак с иновациите и обратно. Приемането на технологии, особено модели „digital first“ и специализирани по вертикала и клиент, продължава да се развива. Neo банките и дигиталните брокери стават все по-присъстващи“, казва Дейвид Полак, Managing Partner в UNCHAIN.На фона на геополитическата несигурност, регулаторния натиск и икономическата фрагментация, които продължават да изпитват устойчивостта на Европа, UNCHAIN 2026 се позиционира на кръстопътя на тези сили, улеснявайки диалога за регионална интеграция, доверие и изпълнение. Събитието се съобразява с възникващата визия на EU Inc. и цели да укрепи вътрешната икономическа кохезия на Европа, превръщайки се в ключова платформа за участниците, ангажирани с регионална устойчивост и иновации.След петата си година, UNCHAIN отразява зрелостта на екосистемата, която обслужва. Fintech вече не е отделна вертикала; той е интегриран в банкирането, плащанията, търговията на дребно, мобилността и публичната инфраструктура. Програмата за 2026 г. ще разгледа критични теми като програмирани капиталови пазари, модели на интегрирани финанси отвъд момента на плащане, хибридни дигитално-човешки банкови преживявания и ролята на ИИ като двигател на вътрешната ефективност, а не като суров инструмент, насочен към клиента.Тези дискусии се основават директно на модели, наблюдавани във времето на UNCHAIN: банки, търсещи яснота между собственост и партньорство; търговци, оспорващи остарели механизми за лоялност и кешбек; и регулаторни органи, изправени пред рамки, проектирани за свят, който вече не съществува.Гласове от индустрията относно иновации и регулацияЕрик Барна, съосновател на FaraGrija.ro, подчертава нарастващия обмен между банкиране и застраховане:„Застрахователният сектор в момента е по-малко развит от банковия. Вместо да възприема практики от застраховането, банковият сектор може да се превърне в източник на вдъхновение за иновации в insurtech. По същия начин, както директивите PSD2 стимулираха появата на fintech стартиращи компании, е необходим подобен рамков подход и за застрахователната индустрия.“По подобен начин регулаторните органи се сблъскват с нови предизвикателства на пресечната точка между данни, ИИ и иновации. Ивана Йолич, директор на Националната банка на Хърватия, обяснява: „ИИ за кредитен риск се нуждае от големи обеми данни, но GDPR ограничава тяхното използване. Трябва да намерим баланс между безопасността на системите и стимулирането на иновациите.“Михал Водражка от Чешката национална банка добавя: „Моменталните плащания трябва да бъдат норма, без прекомерна зависимост от законодателството. Съсредоточаваме се върху подобряване на съществуващата инфраструктура, като същевременно следим тенденции като дигиталното евро.“От гледна точка на търговците, Чиприан Първ, Country Managing Director на Payten, отбелязва: „Търговците искат гладки, стабилни и безгрешни методи на плащане. Иновациите се приемат, когато предлагат пряка полза и конкурентно предимство.“Скала, непрекъснатост и регионална значимостТова, което започна като събитие за 350 участници, се превърна в една от най-влиятелните финансови платформи в региона. В предишните издания UNCHAIN е обединил над 2 000 участници, създавайки кумулативна, трансгранична общност от решаващи фактори, които формират бъдещето на финансите в CEE.С приблизително 75% от участниците от финансовия сектор, UNCHAIN се превърна в референтна платформа за релевантни, ориентирани към резултати дискусии, които могат да определят как се разбират финансите в CEE.„Петата годишнина е повече от просто хронологическа отбелязка; тя отбелязва фундаментална промяна в нашето регионално влияние.Превъзхождаме етикета ‘fintech’, защото предизвикателствата през 2026 – ликвидност, достъп до кредит и управление на риска – изискват обединен фронт ‘Finance’. Чрез преминаване от ‘Fintech Fortress’ към ‘Finance Fortress’ каним целия спектър на финансовата индустрия в Орадя, за да гарантираме, че CEE остава кохерентен, иновативен и устойчив икономически блок в рамките на Европейския съюз. EU Inc. със сигурност ще бъде основна тема тази година на UNCHAIN“, казва Дейвид Полак, Managing Partner в UNCHAIN.Отразявайки импулса зад изданието за 2026 г., Елиад Сапорта, основател и CEO на Coriunder и дългогодишен сътрудник на UNCHAIN, отбелязва: „Това, което виждаме в банковия сектор и плащанията, не е надпревара за следващата блестяща функционалност, а пренастройване на ролите. През 2026 истинското конкурентно предимство ще принадлежи на институциите, които разбират контекста – знаейки кога да автоматизират, кога да се намесят и как да останат видими в моментите, които са най-важни за клиентите. Именно този тип разговор UNCHAIN улеснява.“Приносът на Сапорта за UNCHAIN 2026 ще изследва как инфраструктурните избори, управлението на ИИ и моделите на embedded finance преоформят краткосрочните и средносрочните стратегии на европейските финансови институции.Платформа за връзка и изпълнениеСъбитието се провежда в историческата крепост на Орадя, като UNCHAIN 2026 продължава да комбинира стратегическо съдържание с внимателно кураториран networking, предоставяйки на брандовете и институциите пълна експозиция на пазара на CEE в единна рамка. Събитието обединява лидери от частния сектор с централни банки, регулаторни органи и глобални мрежи като Visa, укрепвайки ролята си на мост между публичната политика, иновациите и реалното изпълнение.Докато Централна и Източна Европа преминават от възстановяване към активно формиране на финансовото бъдеще на Европа, UNCHAIN Festival остава мястото, където това бъдеще се обсъжда, оспорва и изгражда.Билети и регистрацияСтотици финансови лидери се връщат на UNCHAIN всяка година. Тази година те имат възможност да закупят Super Early Bird билети за UNCHAIN Festival 2026, сега достъпни за ограничен период, с 50% отстъпка до 31 януари: https://unchainfestival.com/tickets/ . След този период цените ще се увеличат.За UNCHAIN FestivalUNCHAIN Festival е водещият форум за финанси и технологии в Централна и Източна Европа. От 2022 г. свързва банки, fintech компании, регулаторни органи и лидери на индустрията в Орадя, Румъния, стимулирайки междуотраслово сътрудничество и превръщайки нововъзникващите тенденции в приложими стратегии за растеж и регионална устойчивост.

