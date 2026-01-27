Mesterséges intelligencia, hagyomány és a stagnálás ára: a stratégiai valóság, amellyel az európai bankok szembesülnek

Így néz ki egy nap az UNCHAIN Fesztiválon Az UNCHAIN Fesztiválon kiváló a hangulat Az UNCHAIN Fesztivál egy sikeres esemény

ORADEA, ROMANIA, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Az elmúlt öt évben a Közép- és Kelet-európai pénzügyi ökoszisztéma diszkrét, de mélyreható átalakuláson ment keresztül. Ami kezdetben sürgető digitalizációs impulzusként indult, az szélesebb körű újrakonfigurációvá vált abban, hogyan épülnek, terjednek és tapasztalhatók a pénzügyi szolgáltatások – a hagyományos banki infrastruktúra szétbontásától és a beágyazott pénzügyek (embedded finance) felemelkedésétől a fizetések, hitelezés, lojalitás és adatvezérelt döntéshozatal konvergenciájáig.A korábbi UNCHAIN Festival -kiadásokból gyűjtött és ágazati elemzésekben összefoglalt betekintések világos irányt jeleznek: a CEE pénzügyeket már nem elszigetelt termékek vagy intézmények definiálják, hanem ökoszisztémák. A bankok a hagyományos „spagetti” infrastruktúrában navigálnak, miközben párhuzamosan alternatív alapvető rendszereket és AI-alapú belső automatizációkat próbálnak ki. A kiskereskedők túllépnek a tranzakciós logikán, és élményorientált modelleket alkalmaznak, ahol a fizetés, a hitelezés és a lojalitás természetesen integrálódik az ügyfélútba. Eközben a fintech cégek már nem feltörekvő szereplők, hanem integrált játékosok, amelyek alakítják a felületeket, az elvárásokat és a piac ritmusát.Ebben a kontextusban az UNCHAIN Festival 2026. június 17–18-án tér vissza Nagyváradra, páratlan networking lehetőségeket, iparági exkluzív betekintést és stratégiai kapcsolatokat kínálva több mint 800 vezető és döntéshozó számára 40 országból. Az esemény az ötödik évfordulót jelzi, és átfogó platformmá fejlődött, amely összekapcsolja a pénzügyi intézményeket, a szabályozó hatóságokat, a technológiai szolgáltatókat és az iparági vezetőket, amikor az összhang stratégiai szükségszerűséggé vált.„Az UNCHAIN Festival első négy évében jelentős nemzetközi együttműködésnek és kereskedői integrációnak lehettünk tanúi. A technológia tovább közelíti a különböző vertikumokat. Sok nem banki vállalat most lép a pénzügyi szolgáltatások piacára, embedded finance megoldásokat vagy hűség/kriptó termékeket kínálva az ügyfeleknek. Számos szabályozási kihívás van, de éppen ezért hozzuk őket mind egy asztalhoz – hogy a törvény lépést tartson az innovációval és fordítva. A technológia alkalmazása, különösen a digital first és az egyes vertikumokra és ügyfélre specializált modellek tovább fejlődnek. A neo bankok és digitális brókerek egyre nagyobb jelenlétet mutatnak” – mondja David Pollack, az UNCHAIN ügyvezető partnere.A geopolitikai bizonytalanságok, a szabályozói nyomás és a gazdasági fragmentáció közepette, amelyek tovább próbára teszik Európa ellenállóképességét, az UNCHAIN 2026 ezeknek az erőknek a metszéspontjában helyezkedik el, elősegítve a párbeszédet a regionális integrációról, a bizalomról és a végrehajtásról. Az esemény összhangban van az EU Inc. felbukkanó víziójával, és célja, hogy erősítse Európa belső gazdasági kohézióját, alapvető platformként szolgálva a regionális reziliencia és innováció iránt elkötelezett szereplők számára.Az ötödik évre érve az UNCHAIN tükrözi az általa szolgált ökoszisztéma érettségét. A fintech már nem külön vertikum; integrálódott a banki szolgáltatásokba, a fizetésekbe, a kiskereskedelembe, a mobilitásba és a közszolgáltatások infrastruktúrájába. A 2026-os program kritikus témákat fog érinteni, mint a programozható tőkepiaci rendszerek, a beágyazott pénzügyek modelljei a fizetés pillanatán túl, a digitális–humán hibrid banki élmények, és az AI szerepe mint belső hatékonyság motor, nem mint nyers ügyfél-orientált eszköz.Ezek a beszélgetések közvetlenül az UNCHAIN során megfigyelt mintákra épülnek: a tulajdon és partnerség közötti tisztaságot kereső bankok; az elavult lojalitási és cashback mechanizmusokat vitató kereskedők; és a világ, amely már nem létezik, számára tervezett keretekkel szembesülő szabályozó hatóságok.Erik Barna, a FaraGrija.ro társalapítója kiemeli a banki és biztosítási szektor közötti fokozódó interakciót:„A biztosítási szektor jelenleg kevésbé fejlett, mint a banki. Ahelyett, hogy a biztosítási gyakorlatokat követné, a banki szektor inspirációforrássá válhat az insurtech innovációhoz. Ahogy a PSD2 irányelvek ösztönözték a fintech startupok megjelenését, hasonló keretre van szükség a biztosítási iparág számára is.”Hasonlóan, a szabályozó hatóságok új kihívásokkal szembesülnek az adatok, az AI és az innováció metszéspontjában. Ivana Jolic, a Horvát Nemzeti Bank igazgatója elmagyarázza: „A hitelkockázat kezelésére szolgáló AI nagy adatvolumeneket igényel, de a GDPR korlátozza azok felhasználását. Egyensúlyt kell találnunk a rendszerek biztonsága és az innováció ösztönzése között.”Michal Vodrážka, a Cseh Nemzeti Bank képviseletében hozzáteszi: „Az azonnali fizetéseknek normának kell lenniük, túlzott jogszabályi függőség nélkül. A meglévő infrastruktúra fejlesztésére koncentrálunk, miközben figyelemmel kísérjük a digitális euróhoz hasonló fejleményeket.”A kereskedők szemszögéből Ciprian Pîrv, a Payten országigazgatója megjegyzi: „A kereskedők zökkenőmentes, stabil és hibamentes fizetési módszereket szeretnének. Az innovációt akkor fogadják el, ha közvetlen előnyt és versenyelőnyt biztosít.”Méret, folytonosság és regionális relevanciaA kezdetben 350 résztvevős eseményből a régió egyik legbefolyásosabb pénzügyi platformja vált. A korábbi kiadások során az UNCHAIN több mint 2 000 résztvevőt hozott össze, létrehozva egy kumulatív, határokon átnyúló döntéshozói közösséget, amely formálja a CEE pénzügyi jövőjét.A résztvevők körülbelül 75%-a a pénzügyi szektorból érkezik, így az UNCHAIN referencia platformmá vált releváns, eredményorientált beszélgetésekhez, amelyek meghatározhatják a pénzügyek CEE-ben való megértését.„Az ötödik évforduló több, mint egy egyszerű időbeli mérföldkő; alapvető változást jelent regionális hatásunkban.Már túlmutatunk a ‘fintech’ címkén, mert a 2026-os kihívások – likviditás, hitelhez való hozzáférés és kockázatkezelés – egységes ‘Finance’ frontot igényelnek. Az átmenettel a ‘Fintech Fortress’-től a ‘Finance Fortress’-ig a teljes pénzügyi iparág spektrumát meghívjuk Nagyváradra, hogy biztosítsuk: a CEE koherens, innovatív és ellenálló gazdasági blokk marad az EU-n belül. Az EU Inc. idén biztosan fő téma lesz az UNCHAIN-en” – mondja David Pollack, az UNCHAIN ügyvezető partnere.Az 2026-os kiadás mögötti impulzust visszatekintve Eliad Saporta, a Coriunder alapító-vezérigazgatója és az UNCHAIN hosszú távú együttműködője megjegyzi: „Amit a banki és fizetési szektorban látunk, az nem a következő csillogó funkcióért folytatott verseny, hanem a szerepek újrakalibrálása. 2026-ban az igazi versenyelőnyt azok az intézmények fogják élvezni, amelyek értik a kontextust, tudják, mikor automatizáljanak, mikor avatkozzanak be, és hogyan maradjanak láthatóak az ügyfelek számára legfontosabb pillanatokban. Pont ezt a fajta beszélgetést segíti az UNCHAIN.”Saporta hozzájárulása az UNCHAIN 2026-hoz tovább vizsgálja, hogyan alakítják át az infrastruktúra választások, az AI irányítás és a beágyazott pénzügyi modellek az európai pénzügyi intézmények rövid- és középtávú stratégiáit.Kapcsolódás és végrehajtás platformjaAz UNCHAIN 2026 a történelmi Nagyváradi Várban kerül megrendezésre, ötvözve a stratégiai tartalmat a gondosan kurált networkinggel, biztosítva a márkák és intézmények teljes láthatóságát a CEE piacon egyetlen keretben. Az esemény összeköti a magánszektorbeli vezetőket a központi bankokkal, szabályozó hatóságokkal és globális hálózatokkal, mint a Visa, erősítve szerepét a közpolitika, az innováció és a valós végrehajtás közötti híd szerepében.Ahogy Közép- és Kelet-Európa a helyreállításról az aktív pénzügyi jövő formálására lép, az UNCHAIN Festival továbbra is az a hely, ahol ezt a jövőt vitatják, kihívják és építik.Jegyek és regisztrációSzázai pénzügyi vezetők térnek vissza évente az UNCHAIN-re. Idén lehetőségük van megvásárolni a Super Early Bird jegyeket az UNCHAIN Festival 2026-ra, amelyek most korlátozott ideig elérhetők, 50% kedvezménnyel január 31-ig: https://unchainfestival.com/tickets/ . Ezt követően az árak emelkednek.Az UNCHAIN FestivalrólAz UNCHAIN Festival Közép- és Kelet-Európa vezető pénzügyi és technológiai csúcstalálkozója. 2022 óta összekapcsolja a bankokat, fintech cégeket, szabályozó hatóságokat és iparági vezetőket Nagyváradon, Romániában, ösztönözve az ágazatok közötti együttműködést és a felmerülő trendek gyakorlati stratégiákká alakítását a növekedés és a regionális ellenállóképesség érdekében.

