مبادرة «فسحة الحب» تدخل الفرح إلى مستشفى الجليلة للأطفال في دبي
استضاف مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ "دبي الصحية"، فعالية مجتمعية بعنوان "فسحة الحب"، هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال المرضى ومنحهم لحظات من السعادة والفرح.
وجاءت الفعالية كمبادرة تهتم بالجانب النفسي للأطفال، حيث جرى تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والإبداعية في المستشفى، شملت الرسم على الوجوه، والتلوين، والألعاب البسيطة، إلى جانب عروض ترفيهية خفيفة، أتاحت للأطفال فرصة اللعب والتفاعل في أجواء آمنة ومريحة.
وتهدف «فسحة الحب» إلى خلق بيئة إنسانية دافئة داخل المستشفى، تساعد الأطفال على التعبيرعن مشاعرهم، انطلاقًا من الإيمان بأن الدعم النفسي جزء مهم من رحلة الشفاء.
وقالت آنا مورغنسترن، صاحبة المبادرة، وأحد الداعمين لـ "صندوق الطفل" التابع لـ "مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ "دبي الصحية"، إن الفعالية تقوم على فكرة مفادها أن الفرح والاهتمام يمكن أن يتركا أثراً إيجابيًا كبيرًا في نفسية الطفل، مشيرة إلى أن الابتسامة واللعب والرسم وسائل سهلة لكنها مؤثرة.
وتؤكد مبادرة «فسحة الحب» أهمية المبادرات الإنسانية داخل المؤسسات الصحية، ودورها في تعزيز الجانب النفسي والاجتماعي للأطفال المرضى، إلى جانب الرعاية الطبية.
