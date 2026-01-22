UN LABORATOIRE POUR LES CHARCUTERIES AOP ET IGP
LES PROFESSIONNELS DU PROJET « A SLICE OF QUALITY » ENTRENT EN SCÈNE
« L’événement était réservé aux bouchers et charcutiers qui nous accompagneront au cours des semaines à venir dans le cadre de nos activités d’informations auprès des consommateurs. » explique Gianluigi Ligasacchi, Directeur des trois consortiums de tutelle promoteurs du projet. « Nous avons noué un véritable partenariat avec ces professionnels, qui débute avec cette formation unique et qui se poursuivra dans les prochains jours dans le cadre des Semaines d’information et de dégustation. Cette initiative promotionnelle aura pour épicentre leurs propres points de vente, où les consommateurs pourront goûter gratuitement nos produits, mais aussi recevoir des goodies et des supports d’information. » Gianluigi Ligasacchi ajoute que « le rendez-vous de lundi a été essentiel pour partager les concepts, les valeurs et une langue commune pour la valorisation de ces produits d’excellence européens. Nous y avons évoqué la signification des labels AOP et IGP, l’évolution de nos quatre charcuteries sur le plan nutritionnel, les cahiers des charges, les traditions et les normes de production. Il s’est agit d’une formidable opportunité de croissance pour les professionnels, qui sont amenés à interagir avec des consommateurs toujours plus exigeants et conscients ».
Toutes les informations relatives aux points de vente participants et aux dates de mise en place seront bientôt disponibles sur le site du projet : https://asliceofquality.eu/
https://asliceofquality.eu/
