Gulkis Inaugura Escola Comunitária em Ícolo e Bengo

O Diretor da Gulkis, Sr. Shaukat Minsariya, juntamente com o Governador da Província de Ícolo e Bengo, Auzílio Jacob Escola Comunitária em Ícolo e Bengo

Marca um avanço significativo nas iniciativas educacionais de Responsabilidade Social da Gulkis em Luanda

LUANDA, ANGOLA, January 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Gulkis, uma marca líder na produção alimentar em Angola, estabeleceu a sua primeira escola comunitária no município de Cacuaco, província de Ícolo e Bengo, como parte da sua política de Responsabilidade Social Corporativa, que prevê a construção de dez escolas primárias e de primeiro ciclo do ensino secundário nas províncias de Luanda e Ícolo e Bengo. A escola foi oficialmente inaugurada pelo Governador da Província de Ícolo e Bengo, Auzílio Jacob, na presença de altos responsáveis do governo, líderes comunitários e moradores locais. A inauguração marca um marco significativo no compromisso da Gulkis com a educação, o desenvolvimento da juventude e a construção do país. A escola visa oferecer educação de qualidade e um ambiente de aprendizagem acolhedor para as crianças da região, contribuindo de forma significativa para o progresso social e económico de longo prazo em Angola.

A recém-inaugurada escola é o projeto piloto e a primeira das dez unidades planeadas. A instituição está registada como Complexo Escolar nº 3052 e está localizada na comunidade Mayombe B – Sequele. A infraestrutura inclui: oito salas de aula, quatro casas de banho (para crianças e adultos), laboratório, biblioteca, sala de reuniões, secretaria geral, gabinetes do diretor e do vice-diretor, bem como um campo polivalente.

A cerimónia de inauguração foi marcada por um programa cultural vibrante, com apresentações de atores, cantores, chefes de cozinha e artistas locais, celebrando o rico património do país e enfatizando o papel da educação no desenvolvimento nacional. A participação do ator angolano Sílvio do Nascimento; do renomado cantor Toty Samed; do celebrado chef Olokuanda; da médica de família Dra. Áuria Machado; dos criadores de conteúdo digital Erick Belo, Manuelita, Liliano Pedro e Edgar Sousa; da pasteleira Muenga Neves; do coach de performance Marco Victor; e das apresentadoras de televisão Karine Manita e Dalila Prata conferiu grande visibilidade e prestígio ao evento.

Durante a cerimónia, o Governador da Província de Ícolo e Bengo, Auzílio Jacob, apreciou a iniciativa da Gulkis e enfatizou a importância da participação do setor privado no fortalecimento do ecossistema educacional angolano: “Iniciativas como o complexo escolar 3052 desempenham um papel vital na formação do futuro das nossas crianças e no empoderamento das comunidades. Incentivamos mais empresas a contribuir para a educação e para o desenvolvimento social,” afirmou o Governador.

O Sr. Shaukat Minsariya, Presidente da Empresa, disse: “Na Gulkis, acreditamos que a nossa responsabilidade vai além da produção de alimentos de qualidade. Através da Escola Gulkis, estamos a investir no futuro de Angola, apoiando a educação e promovendo o desenvolvimento das comunidades,” acrescentou.

O evento contou com a participação entusiástica de pais, educadores e membros da comunidade, refletindo forte apoio local à iniciativa. O complexo escolar 3052 visa oferecer um ambiente de aprendizagem seguro, inclusivo e de alta qualidade, contribuindo para o desenvolvimento educacional de longo prazo da região.

A Gulkis atua em múltiplas categorias alimentares, incluindo produtos lácteos, bolachas, molhos e maioneses, atendendo famílias em toda Angola. O lançamento da Escola Gulkis reforça a visão da empresa de criar impacto social sustentável aliado ao crescimento do negócio. O evento contou com a participação entusiástica da comunidade local, gerando um forte senso de propósito partilhado e orgulho.

