يسلط ملتقى العرب للسفر و السياحة الفاخرة - MALT 2026 الضوء على دور الشرق الأوسط في تشكيل السفر العالمي

MALT Congress 2025 MALT is an invitation-only, outcome-driven business platform

مؤتمر حصري يربط كبار المشترين بالعلامات التجارية العالمية لرسم ملامح مستقبل السفر الفاخر، وسفر الأعمال، وسفر الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE).

ABU DHABI , UNITED ARAB EMIRATES, January 19, 2026 / EINPresswire.com / -- مع ترسيخ الشرق الأوسط لمكانته كواحد من أقوى أسواق السفر الخارجي في العالم، يعود ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة - MALT 2026 السنوي الرابع عشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 11–12 فبراير 2026، ليجمع صانعي القرار الرئيسيين الذين يشكّلون مستقبل السفر العالمي.بعيدا عن كونه مؤتمرا تقليديا، يُعدّ ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة - MALT 2026 منصة أعمال حصرية، مُصممة خصيصًا للتفاعل الدقيق، وتقتصر المشاركة فيها على الدعوات فقط. فهو يربط كبار المشترين المؤثرين في الشرق الأوسط، في قطاعي سفر الشركات والسفر الفاخر، مع أبرز الوجهات العالمية، والفنادق، وشركات إدارة الوجهات السياحية (DMC’s)، ومزودي تكنولوجيا السفر، وذلك ضمن بيئة مُنظمة للغاية تُركز على التوافق التجاري وبناء الشراكات، وليس على الظهور الإعلامي.وفقًا لبيانات القطاع، بلغت قيمة السفر الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي 70.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بتضاعف هذا الرقم تقريبًا بحلول عام 2033 .ولم يعد الشرق الأوسط مجرد سوق ناشئ، بل أصبح قوة مؤثرة تشكل توجهات الطلب العالمي، مدفوعة بمسافرين يبحثون عن تجارب فاخرة قائمة على التخصيص، العمق الثقافي، الرفاهية المتكاملة، والتنفيذ المتقن للخدمات. ويأتي ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة - MALT 2026 عند هذا التقاطع الحيوي بين الطلب الذكي والتنفيذ الاحترافي.وقال Sidh N.C.، المدير في QnA International:"لقد تجاوز الشرق الأوسط كونه سوقًا يجب فهمه، بل أصبح سوقًا يجب على العلامات التجارية العالمية التوافق معه للبقاء في موقع الصدارة."وأضاف: "في MALT، لا نناقش الاتجاهات نظريًا، بل نربط الطلب الحقيقي للمشترين بالموردين القادرين على التنفيذ بهذا المستوى. تم تصميم MALT كسوق أعمال عملي، وليس منصة عرض، حيث يهدف كل اجتماع وكل حوار إلى تحقيق نتائج تجارية وشراكات طويلة الأمد. ويعكس MALT 2026 تحولات الصناعة نحو الذكاء، والتجارب المخصصة، والمعرفة المستندة إلى البيانات، والبعد الإنساني العميق."وتعكس أجندة الفعالية تحولًا واضحًا في كيفية تصميم، وتسويق، وتقديم السفر التجاري الفاخر. حيث يستكشف البرنامج كيفية تكامل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والفهم الثقافي، والسرد العاطفي في تشكيل توقعات المسافرين وتحقيق نتائج تجارية أكثر ذكاءً وتخصيصًا.وخلال يومين، سيتناول المؤتمر موضوعات رئيسية تشمل:التخصيص المدفوع بالذكاء الاصطناعي، تحليلات السفر التنبؤية، سلوك المسافرين متعددي الأجيال، بروتوكولات كبار الشخصيات (VVIP)، الرفاهية كمحرك للقيمة، وأهمية السرد الثقافي والذواقي الأصيل، مع تركيز واضح على الرؤى العملية والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ.و من المتوقع أنيستضيف المؤتمرأكثر من 250 مشاركاً رفيع المستوى، مع تقييد متعمّد لعدد الموردين للحفاظ على الحصرية والأهمية، كما ستعقد أكثر من 2000 اجتماع فردي مجدول مسبقاً بما يضمن أن يكون كل تفاعل موجّهًا نحو تحقيق نتائج تجارية ملموسة.وقد رسّخ هذا الهيكل المُتقن مكانة المؤتمر كواحد من أكثر منصات السفر بين الشركات (B2B) موثوقية في المنطقة، حيث تُبنى العلاقات، وتُسرّع قرارات التوريد، وتُعقد الشراكات بوضوح وهدف واضح.بالتزامن مع المؤتمر، ستُكرّم جوائز التميز لملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة السنوية التاسعة- MALT Excellence الإنجازات المتميزة في قطاعات السفر الفاخر، وسفر الأعمال، وسياحة المؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط، احتفاءً بالمنظمات والأفراد الذين يُجسّدون الريادة والابتكار والتأثير الملموس.ومع أكثر من 14 عامًا في قلب منظومة السفر الإقليمية، يواصل ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة ترسيخ مكانته كمنصة يلتقي فيها الطلب الإقليمي مع العرض العالمي، وحيث يُصاغ مستقبل السفر بشكل فعّال ومدروس.التواريخ : 11–12فبراير 2026الموقع: دولة الإمارات العربية المتحدة (سيتم الإعلان عن الموقع لاحقًا)الموقع الإلكتروني : www.maltcongress.com حول شركة QnA International :شركة QnA International LLC هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات التجارية بين الشركات (B2B)، تعمل باستمرار على تطوير المعرفة وقطاع الفعاليات لأكثر من عقد من الزمان. بفضل محفظة متنامية من المؤتمرات والقمم والتدريب، التي تشمل تمويل التجارة والسفر والسياحة، والتكنولوجيا، وتمويل سلاسل التوريد، وحفلات الزفاف في وجهات عالمية، والموارد البشرية، تُلبي شركة كيو إن إيه إنترناشونال احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتنظم فعاليات بين الشركات حول العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تنظيم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والمكسيك، والهند، واليونان، وتايلاند، وجورجيا، وإندونيسيا.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.