100년 기업이 도전하는 일본산 생리컵: GomunoInaki의 신규 브랜드 ‘feminak’ 탄생 배경

일본의 노포 고무 제조사가 2023년 런칭한 제품은 놀랍게도 ‘생리컵’이었습니다. 오랜 세월 쌓아온 기술력을 바탕으로 뛰어난 기능성을 자랑하는 이 생리컵은 현재 국내외에서 큰 주목을 받고 있습니다. 그 이면에는 여성의 전 생애 주기를 세심하게 배려한 제조 철학이 담겨 있습니다.

NAGOYA-SHI, AICHI, JAPAN, January 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- 100년의 기술력이 집약된 생리컵



ーー GomunoInaki CO., LTD.는 주로 고무 제품을 취급하는 기업인데, 어떤 계기로 이 시점에 생리컵을 개발하게 되셨나요?

저희는 그동안 자동차 부품 사업에 주력해 왔으나, 수년 전 신설된 부서를 중심으로 자사 브랜드 제품을 직접 만들려는 움직임이 있었습니다. 오랜 세월 지역 사회의 신뢰와 응원을 바탕으로 성장해 온 기업으로서, 단순한 이익 추구를 넘어 사회 공헌의 맥락에서 제품을 세상에 내놓아야 한다는 사명감을 느끼고 있었죠. 마침 그 무렵 '펨테크 (Femtech)'가 새로운 산업 트랜드로 확산되고 있었습니다. 100년 넘게 고무 제조사로서 쌓아온 경험을 살려, 일하는 여성의 삶에 보탬이 되는 제품을 만들고 싶다는 생각으로 개발을 시작했습니다.

처음에는 사내 여성 직원들을 대상으로 프레젠테이션을 진행하며, 일하는 여성이나 생애 주기별 제약이 많은 여성이 더 편안한 삶을 누릴 수 있도록 돕는다는 브랜드 컨셉을 확립했습니다. 그리고 2023년, 그 첫 번째 결과물로 생리컵을 출시했습니다.

ーー 다른 생리컵 브랜드와 비교했을 때 feminak만의 특징은 무엇인가요?

GomunoInaki는 오랜 기간 축적된 공업 제품 개발 노하우와 탄탄한 생산 설비를 갖추고 있습니다. 생리컵처럼 정밀함이 요구되는 제품을 우수한 환경에서 개발할 수 있다는 점이 큰 강점입니다. 저희가 가진 고무 기술의 집대성이라 할 수 있죠.

기능적인 면에서는 feminak 생리컵은 보기보다 용량이 크다는 점이 특징입니다. 불필요한 두께를 줄여 생리혈을 담는 내부 공간을 최대한 넓게 설계했기 때문입니다.

또한 고무 제조사 특유의 기술력 덕분에 잘 새지 않습니다. 수많은 시뮬레이션과 평가를 반복하며, 부드러우면서도 샘 방지에 탁월한 구조를 만들어냈습니다.

소재 역시 의료기기 생물학적 평가에 관한 국제 규격을 준수하는 소재를 사용했습니다. 관리 방법에 따라 다르지만, 기본적으로 3~5년 정도 사용하실 수 있습니다.

ーー 생리컵을 오래 사용할 수 있는 관리 팁이 있을까요?

feminak 생리컵은 표면이 매끄러워 생리혈이 깔끔하게 닦입니다. 다만 스크래치를 방지하기 위해 세척 시 너무 강하게 문지르지 않는 것이 좋습니다.



총 8종의 다채로운 라인업

ーー feminak 생리컵에는 어떤 종류가 있나요? 또 어떤 기준으로 선택하면 좋을까요?

재사용 가능한 타입 7종과 일회용 타입 1종으로 구성되어 있습니다. 기본 모델인 ‘calmie’, 스포츠 모델 ‘plaisie’, 48ml 대용량을 담는 ‘laplie’, 자궁경부 위치가 낮은 분들을 위해 길이를 짧게 설계한 ‘esprie’, 그리고 일회용 타입 ‘repie’가 있습니다.



왜 지금 '일회용' 생리컵인가요?



ーー feminak에서는 반복해서 사용하는 생리컵 외에 일회용 생리컵인 ‘repie’도 판매하고 계시죠?

맞습니다. '일회용'이라는 점이 최근의 에코 트렌드에 역행하는 것처럼 보일 수 있지만, 여전히 관련 수요는 존재한다고 생각합니다. 다만 환경 영향을 최소화하기 위해 바이오매스 소재를 배합한 자사만의 독자적인 재료를 개발했습니다. 멸균 처리가 되어 있어 개봉 즉시 사용 가능하므로, 컵을 세척하기 번거로운 여행지나 재난 대비용 아이템으로 유용하게 활용되길 바랍니다.



향후 세정제 및 Y존 케어 케어 용품 출시 예정



ーー 앞으로 feminak에서 출시될 신제품 계획이 있나요?

2025년 내에 생리컵용 세정제를 출시할 예정입니다. 그 다음으로는 세정제, 오일, 크림, 로션 등 Y존 케어 아이템을 2026년 초에 판매 예정입니다. 또한 생리컵을 소독할 수 있는 일회용 열탕 소독 주머니도 판매할 예정입니다. 냄비에 생리컵을 삶는 것에 거부감을 느끼는 분들에게 강력히 추천 드립니다.

ーー 향후 글로벌 시장 진출 계획도 있으신가요?

아시아 지역 진출을 계획하고 있습니다. 아시아 전역에서 생리컵에 대한 인지도가 서서히 높아지고 있습니다. 다만 생리컵을 처음 접할 때 느끼는 막연한 두려움이나 거부감은 일본뿐만 아니라 아시아 여성들이 공통으로 겪는 고민이라 생각합니다. feminak의 생리컵은 그러한 불안을 덜어주기 위해 개발된 만큼, 더 많은 분이 생리컵을 편안한 선택지로 받아들이실 수 있도록 생리컵의 대중화와 보급을 위해 노력하겠습니다.

