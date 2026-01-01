École de Naturopathie Certifiée Qualiopi : Formation CPF Reconnue par l'État

ECOLE DE NATUROPATHIE & SOPHROLOGIE EVA MISCHLER Certification Qualiopi

L'École de Naturopathie et Sophrologie obtient la certification Qualiopi et délivre une qualification professionnelle RNCP reconnue, financée par l'État.

L'obtention de la certification Qualiopi valide notre engagement vers l'excellence pédagogique. Respecter les 7 critères qualité démontre que notre école répond aux standards nationaux.” — Eva Mischler, Formatrice École-Naturo.fr

PARIS, FRANCE, January 1, 2026 / EINPresswire.com / -- L' École de Naturopathie et Sophrologie annonce l'obtention de la prestigieuse certification Qualiopi, marque de certification qualité des organismes de formation délivrée par la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Cette reconnaissance officielle permet désormais à l'établissement de proposer des formations en naturopathie et diététique financées par l'État français via le Compte Personnel de Formation (CPF) et de délivrer une certification de qualification professionnelle RNCP40028 (BTS Diététique) reconnue sur le marché du travail.Les 7 Critères Qualiopi : Un Gage d'Excellence PédagogiqueLa certification Qualiopi repose sur le Référentiel National Qualité (RNQ) composé de 7 critères qualité et 32 indicateurs évaluant rigoureusement l'ensemble du processus de formation. L'École de Naturopathie et Sophrologie a démontré sa conformité exemplaire à ces exigences nationales, positionnant l'établissement parmi les organismes de formation d'excellence en France.Critère 1 - Information du Public : Transparence TotaleL'école respecte intégralement le premier critère Qualiopi en assurant une communication claire et transparente sur toutes ses prestations. Les candidats accèdent à des informations précises sur les programmes de formation naturopathie, les tarifs (1500€ pour 6 mois ou 3000€ pour 2 ans), les modalités d'accès via CPF, et les résultats obtenus. Avec un taux de satisfaction de 95%, une note moyenne de 4,8/5 et un taux de réussite de 92%, l'établissement affiche des indicateurs de performance mesurables et vérifiables, comme l'exige le référentiel.Critère 2 - Adaptation aux Besoins des ApprenantsLe deuxième critère Qualiopi évalue la capacité de l'organisme à adapter ses formations aux besoins réels des stagiaires. L'École de Naturopathie et Sophrologie propose un programme sur mesure de 144 heures de ressources pédagogiques couvrant 4 sections majeures : Masterclass Naturopathie (27 modules), Études de cas pratiques (14 modules), Préparation BTS Diététique RNCP, et Programme Naturopreneur pour l'installation professionnelle. Les objectifs pédagogiques sont clairement définis, évaluables et alignés avec les compétences attendues dans les métiers de la naturopathie et de la diététique.Critère 3 - Accompagnement Personnalisé et Suivi des ApprenantsLe troisième critère Qualiopi, souvent considéré comme le plus exigeant, porte sur l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des apprenants. L'école excelle dans ce domaine avec un dispositif unique : échanges illimités avec trois formatrices expertes (deux naturopathes et une diététicienne-nutritionniste) disponibles du lundi au vendredi de 10h à 21h via un forum communautaire privé, avec réponses garanties sous 48h. Des visioconférences hebdomadaires de coaching collectif sont organisées tous les dimanches à 18h, permettant un suivi régulier de la progression et la détection précoce des difficultés. Plus de 760 stagiaires accompagnés depuis 2021 témoignent de l'efficacité de ce système de suivi.Critère 4 - Moyens Pédagogiques et Techniques AdaptésL'audit Qualiopi a validé l'adéquation des moyens techniques et pédagogiques déployés par l'établissement. La plateforme e-learning accessible 24h/24 offre 80% de contenu pratique, privilégiant les exercices concrets et l'application en situation réelle plutôt que la théorie pure. Les ressources pédagogiques restent accessibles à vie, permettant aux diplômés de rafraîchir leurs connaissances à tout moment. L'équipe pédagogique coordonnée comprend Eva Mischler (naturopathie et entrepreneuriat), Marine Bourreau (diététicienne-nutritionniste spécialisée en science des aliments) et Sabrina Dussart (naturopathe et sophrologue).Critère 5 - Qualification et Développement des Compétences du PersonnelLe cinquième critère Qualiopi concerne la qualification du personnel enseignant et leur formation continue. Les trois formatrices de l'École de Naturopathie et Sophrologie possèdent des qualifications professionnelles avérées dans leurs domaines respectifs et bénéficient d'un plan de développement des compétences régulier pour rester à jour sur les évolutions scientifiques et pédagogiques de la naturopathie et de la diététique.Critère 6 - Veille et Investissement dans l'Environnement ProfessionnelL'école démontre un investissement actif dans son environnement professionnel en réalisant une veille continue sur trois axes : veille légale et réglementaire du secteur, veille sur les évolutions des métiers du bien-être et de la santé naturelle, et veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Cette démarche garantit que les contenus de formation restent pertinents et alignés avec les attentes du marché professionnel.Critère 7 - Amélioration Continue et Recueil des AppréciationsLe dernier critère Qualiopi évalue la démarche d'amélioration continue de l'organisme. L'école met en œuvre un processus systématique de recueil des appréciations via des questionnaires de satisfaction, analyse les retours des stagiaires, des formateurs et des financeurs, puis déploie des actions correctives. Cette approche proactive explique les résultats exceptionnels obtenus : 95% de satisfaction et 92% de taux de réussite.Accès aux Financements Publics et Certification RNCP ReconnueGrâce à la certification Qualiopi, obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour accéder aux fonds publics et mutualisés, les formations de l'École de Naturopathie et Sophrologie sont désormais éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Les stagiaires peuvent mobiliser leurs droits CPF pour financer leur reconversion professionnelle vers les métiers de la naturopathie et de la diététique sans avancer de fonds personnels.L'école délivre également une certification de qualification professionnelle RNCP40028 (BTS Diététique), inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles géré par France Compétences. Cette double reconnaissance - Qualiopi pour la qualité du processus de formation et RNCP pour la certification professionnelle - offre aux diplômés une crédibilité maximale sur le marché du travail et facilite leur installation en tant que praticiens en naturopathie et conseillers en diététique."L'obtention de la certification Qualiopi valide notre engagement constant vers l'excellence pédagogique et notre approche centrée sur la réussite de chaque apprenant. Respecter les 7 critères qualité du référentiel national démontre que notre école répond aux standards les plus élevés de la formation professionnelle en France," déclare Eva Mischler, fondatrice de l'École de Naturopathie et Sophrologie.Une Formation Professionnelle Accessible et ReconnueAvec la certification Qualiopi et la qualification RNCP, l'École de Naturopathie et Sophrologie s'impose comme un acteur de référence de la formation professionnelle en naturopathie et diététique. Les apprenants bénéficient d'un triple avantage : un financement public via CPF, une formation de qualité certifiée par l'État, et une certification professionnelle reconnue favorisant l'employabilité et l'installation en libéral.

